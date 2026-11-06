DIRECT. Masters 1000 de Paris 2026 : la surprise Van Assche et les quarts de finale... Tous les scores et résultats

Florian Gregoire

DIRECT. Masters 1000 de Paris 2026 : la surprise Van Assche et les quarts de finale... Tous les scores et résultats Nouvelle journée au Masters 1000 de Paris avec le début des huitièmes de finale.

Il ne reste qu'un seul joueur français dans ce Masters 1000 de Paris et pas celui qu'on croyait au départ. Il s'agit de Luca Van Assche, vainqueur de son premier tournoi à Estoril cette année et qui poursuit sa progression avec un premier quart en Masters 1000. Le Français s'est payé l'Italien Musetti et aura une carte à jouer face au tombeur de Djokovic et autre surprise du tournoi, l'Australien Hijikata. On suivra également Carlos Alcaraz qui dispute le match de la journée face à l'Américain Taylor Fritz, tombeur d'un Arthur Fils en dessous de son niveau.

Matchs en direct du tableau hommes du Masters 1000 de Paris 2026

Découvrez tous les matchs en cours avec une mise à jour en quelques minutes après chaque point des matchs du Masters 1000 de Paris.

 

Résultats du tableau hommes du Masters 1000 de Paris 2026

Retrouvez tous les résultats du tableau hommes de ce Masters 1000 de Paris, décisif pour la course aux finales ATP de la fin de l'année. La mise à jour des résultats se fait quelques minutes après la fin des rencontres.

 


Dernières mises à jour

- Ignacio Buse sort Titouan Droguet

Ignacio Buse s'impose face à Titouan Droguet lors de ce 2e tour disputé le 3 novembre 2026. Droguet a résisté dans la première manche, accrochant son adversaire jusqu'au tie-break sans parvenir à le faire basculer. Buse a fini par faire la différence dans cette manche serrée, avant de hausser le rythme pour conclure plus nettement dans la seconde. Il décroche sa place au tour suivant sur le score de (7-6, 6-4).

- Alex Molcan domine Alex de Minaur

Il aura fallu un tie-break accroché pour départager les deux joueurs lors de ce 3e tour disputé le 5 novembre 2026, avant qu'Alex Molcan ne fasse la différence. Alex de Minaur a vendu chèrement sa peau dans la première manche, poussant son adversaire jusqu'au bout avant de céder. Molcan a ensuite confirmé dans la seconde manche, franchissant ce tour face à de Minaur pour conclure la rencontre sur le score de (7-6, 5-3).

- Nuno Borges vient à bout de Tomas Etcheverry

Tomas Etcheverry a longtemps tenu la cadence face à Nuno Borges lors de ces huitièmes de finale disputés le 6 novembre 2026. Il pousse son adversaire jusqu'au tie-break dans la première manche, sans parvenir à faire la différence. Borges a dû batailler pour s'en sortir sur ce premier set, avant de hausser le ton dans la seconde manche. Il s'offre une place au tour suivant sur le score de 7-6, 6-3.

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