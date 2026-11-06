DIRECT. Masters 1000 de Paris 2026 : la surprise Van Assche et les quarts de finale... Tous les scores et résultats

Ignacio Buse s'impose face à Titouan Droguet lors de ce 2e tour disputé le 3 novembre 2026. Droguet a résisté dans la première manche, accrochant son adversaire jusqu'au tie-break sans parvenir à le faire basculer. Buse a fini par faire la différence dans cette manche serrée, avant de hausser le rythme pour conclure plus nettement dans la seconde. Il décroche sa place au tour suivant sur le score de (7-6, 6-4).

Il aura fallu un tie-break accroché pour départager les deux joueurs lors de ce 3e tour disputé le 5 novembre 2026, avant qu'Alex Molcan ne fasse la différence. Alex de Minaur a vendu chèrement sa peau dans la première manche, poussant son adversaire jusqu'au bout avant de céder. Molcan a ensuite confirmé dans la seconde manche, franchissant ce tour face à de Minaur pour conclure la rencontre sur le score de (7-6, 5-3).

Tomas Etcheverry a longtemps tenu la cadence face à Nuno Borges lors de ces huitièmes de finale disputés le 6 novembre 2026. Il pousse son adversaire jusqu'au tie-break dans la première manche, sans parvenir à faire la différence. Borges a dû batailler pour s'en sortir sur ce premier set, avant de hausser le ton dans la seconde manche. Il s'offre une place au tour suivant sur le score de 7-6, 6-3.

00:13 - Mattia Bellucci se défait de Sebastian Baez Deux manches ont été nécessaires à Mattia Bellucci pour refermer ce 2e tour disputé le 3 novembre 2026. Sebastian Baez n'a rien lâché dans la première manche, poussant son adversaire jusqu'au bout avant de céder. Bellucci a ensuite accéléré pour creuser l'écart et sécuriser la seconde manche sans trembler davantage. Bellucci poursuit son parcours aux dépens de Baez sur le score de (6-4, 6-2).

00:13 - Daniel Merida Aguilar bat Zizou Bergs Il aura fallu deux manches à Daniel Merida Aguilar pour valider ce 2e tour disputé ce 3 novembre 2026. L'Espagnol impose rapidement son rythme dans la première manche, avant de voir Zizou Bergs s'accrocher davantage dans la seconde. Le Belge a fait douter son adversaire, réduisant l'écart sans toutefois renverser la tendance. Merida Aguilar poursuit sa route en disposant de Bergs sur le score de 6-2, 6-4.

00:12 - Cameron Norrie prend le meilleur sur Mariano Navone Un 2e tour sans accroc pour Cameron Norrie, qui domine Mariano Navone sans discussion ce 3 novembre 2026. Le Britannique fait la course en tête sans être inquiété, creusant un écart d'au moins trois jeux dans chaque manche face à l'Argentin. Navone n'a jamais trouvé de solution pour revenir à hauteur, laissant Norrie dérouler son tennis sans forcer. Le Britannique valide son billet pour le tour suivant sur le score de 6-3, 5-1.

00:11 - Botic van de Zandschulp écarte Luciano Darderi Luciano Darderi n'a jamais trouvé de solution pour inquiéter son adversaire au 2e tour, le 3 novembre 2026. Botic van de Zandschulp maîtrise son sujet de bout en bout et décroche sa place au tour suivant, creusant un écart constant dans chaque manche face à l'Italien. Le Néerlandais écrase la résistance de Darderi et conclut la rencontre sur le score de 6-2, 7-2.

00:10 - Hubert Hurkacz domine Alejandro Tabilo Deux manches ont suffi à régler l'affaire ce mardi 3 novembre 2026, au 2e tour. Hubert Hurkacz n'a jamais été menacé face à Alejandro Tabilo, imposant son rythme dès les premiers échanges. Le Polonais creuse l'écart dans chaque set, sans jamais laisser revenir son adversaire à hauteur. Hurkacz décroche sa place au tour suivant sur le score de 6-2, 6-3.

00:09 - Andrey Rublev vient à bout d'Arthur Gea Deuxième tour, ce mercredi 4 novembre 2026. Andrey Rublev assure sa qualification face à Arthur Gea, auteur d'une résistance qui a forcé le Russe à hausser son niveau. Gea s'impose dans la première manche, mettant d'emblée Rublev en difficulté. Loin de céder à la panique, le Russe reprend la main dans la seconde manche, où l'écart reste resserré jusqu'au bout. Rublev a dû batailler pour valider sa place au tour suivant, s'imposant finalement sur le score de (4-6, 7-3).

00:08 - Tommy Paul élimine Learner Tien Deuxième tour, ce mercredi 4 novembre 2026. Tommy Paul poursuit son parcours aux dépens de Learner Tien, auteur d'une résistance qui a obligé l'Américain à batailler jusqu'au bout. Le premier set s'est joué au tie-break, Tien n'ayant jamais cédé facilement du terrain. Dans la seconde manche, l'écart est resté réduit, mais Paul a fini par faire la différence pour conclure la rencontre sur le score de 7-6, 6-5.

00:08 - Quentin Halys bat Rafael Jodar Rafael Jodar n'a jamais trouvé la solution face à Quentin Halys, battu ce mercredi 4 novembre 2026 au 3e tour. Le Français impose son rythme dès l'entame et creuse l'écart dans chaque manche, sans jamais laisser son adversaire revenir à hauteur. Halys franchit ce tour face à Jodar sur le score de 7-3, 7-4, confirmant une domination sans discussion du début à la fin de la rencontre.

00:07 - Casper Ruud a raison de Cameron Norrie Troisième tour, ce mercredi 4 novembre 2026. Casper Ruud confirme son parcours en battant Cameron Norrie, auteur d'une résistance méritoire dans la seconde manche. Le Norvégien a rapidement pris la mesure de son adversaire dans le premier set, mais Norrie s'est accroché dans le second, repoussant plusieurs fois l'échéance avant de céder. Ruud conclut la rencontre sur le score de 6-3, 6-4.

00:07 - Jan-Lennard Struff se défait d'Arthur Rinderknech Jan-Lennard Struff s'impose face à Arthur Rinderknech ce mercredi 4 novembre 2026, au 3e tour. L'Allemand prend rapidement l'avantage dans la première manche, mais Rinderknech n'a rien lâché dans la deuxième, poussant son adversaire jusqu'au tie-break pour recoller à une manche partout. Struff a dû batailler pour reprendre le dessus, repoussant les assauts du Français avant de conclure plus largement dans l'ultime set, sur le score de 6-3, 6-7, 7-2.

00:06 - Taylor Fritz écarte Thiago Agustin Tirante Thiago Agustin Tirante n'a pas été loin de créer la surprise, mais Taylor Fritz décroche finalement sa place au tour suivant ce jeudi 5 novembre 2026, au 3e tour. L'Argentin a mené la première manche jusqu'au tie-break, obligeant l'Américain à batailler dès l'entame. Fritz a répondu dans la deuxième manche avant de conclure la rencontre après un ultime tie-break disputé, s'imposant finalement sur le score de 6-7, 7-3, 7-6.

00:05 - Tomas Etcheverry n'inquiète jamais Daniel Merida Aguilar Tomas Etcheverry signe une victoire sans appel ce jeudi 5 novembre 2026, au 3e tour. Jamais menacé par Daniel Merida Aguilar, l'Argentin a fait la course en tête du début à la fin, imposant un écart conséquent dans chaque manche. Etcheverry rejoint le tour suivant en maîtrisant son sujet de bout en bout, concluant la rencontre sur le score de 7-1, 6-1.

00:05 - Matteo Berrettini élimine Karen Khachanov Troisième tour, ce jeudi 5 novembre 2026. Matteo Berrettini n'a fait qu'une bouchée de Karen Khachanov, menant la rencontre de bout en bout sans jamais être inquiété. Le Russe n'a jamais semblé en mesure de rivaliser, concédant un net écart dans chaque manche face à un adversaire injouable ce jour-là. Berrettini continue l'aventure en dominant largement son rival (7-3, 7-4).

00:04 - Nuno Borges sort Daniil Medvedev Troisième tour, ce jeudi 5 novembre 2026 : Nuno Borges assure sa qualification face à Daniil Medvedev, en deux manches disputées. Le Russe a fait douter son adversaire tout au long de la rencontre, recollant à 4 jeux partout dans chaque set avant de céder. Borges a su hausser son niveau dans les moments clés pour boucler la rencontre sur le score de 6-4, 6-4.

00:03 - Ignacio Buse a raison de Learner Tien Au terme d'une rencontre disputée en deux manches, Ignacio Buse s'impose face à Learner Tien, ce jeudi 5 novembre 2026, au 3e tour. Tien s'est accroché dans le premier set, poussant son adversaire jusqu'au tie-break, avant de céder plus nettement dans le second. Buse franchit ce tour face à un adversaire qui n'a pas démérité, concluant la rencontre sur le score de 7-6, 6-4.

00:02 - Lorenzo Musetti se défait de Novak Djokovic Lorenzo Musetti s'offre une victoire précieuse en deux sets face à Novak Djokovic, ce jeudi 5 novembre 2026, au 3e tour. Le Serbe s'est accroché dans la première manche, poussant son adversaire jusqu'au tie-break, avant de céder plus nettement dans la seconde. Musetti a fini par faire la différence et a franchi ce tour face à un adversaire qui aura longtemps fait douter (7-6, 6-3).

00:01 - Luca Van Assche écarte Lorenzo Musetti Luca Van Assche s'impose face à Lorenzo Musetti ce vendredi 6 novembre 2026, en huitièmes de finale. Le Français a longtemps été poussé dans ses retranchements par un adversaire qui n'a rien lâché, concédant la seconde manche après avoir pourtant décroché la première. Van Assche a tremblé avant de reprendre la main dans l'ultime set, assurant sa qualification au terme d'un combat disputé (7-5, 3-6, 6-4).

00:00 - Ben Shelton vient à bout d'Arthur Rinderknech Arthur Rinderknech n'aura pas réussi à inverser la tendance face à Ben Shelton, ce vendredi 6 novembre 2026, en huitièmes de finale. Le Français a vendu chèrement sa peau, remportant la première manche avant de voir son adversaire hausser le ton. Shelton a renversé la situation dans le deuxième set, puis a dû batailler jusqu'au tie-break pour conclure une troisième manche très disputée. Il décroche sa place au tour suivant sur le score de 3-6, 6-4, 7-6.

00:00 - Tommy Paul prend le meilleur sur Quentin Halys Tommy Paul s'impose face à Quentin Halys ce vendredi 6 novembre 2026, en huitièmes de finale. Halys a résisté dans un premier set disputé jusqu'au tie-break, repoussant un temps les assauts de son adversaire avant de céder. Dans la seconde manche, Paul a su maintenir la pression pour assurer sa qualification. Halys n'a pas démérité mais n'a pu empêcher son adversaire de conclure (7-6, 6-4).

05/11/26 - 21:10 - Quentin Halys écrase Casper Ruud Casper Ruud n'a jamais trouvé la parade face à Quentin Halys, ce mercredi 4 novembre 2026, en huitièmes de finale. Le Français poursuit son parcours aux dépens du Norvégien, qu'il écrase (6-2), sans jamais être inquiété au cours de cette rencontre. Dominateur de bout en bout, Halys n'a laissé aucune ouverture à son adversaire, confirmant une victoire sans bavure face à un rival dépassé.

05/11/26 - 19:28 - Rinky Hijikata a raison de Taylor Fritz Rinky Hijikata s'impose face à Taylor Fritz ce jeudi 5 novembre 2026, en huitièmes de finale. L'Australien a dû batailler pour conclure un premier set disputé jusqu'au tie-break, Fritz n'ayant rien lâché jusqu'au bout. Dans la seconde manche, Hijikata a su hausser son niveau pour prendre le dessus et sceller sa qualification. L'Américain s'est accroché mais n'a pas pu empêcher son adversaire de conclure (7-6, 6-4).

05/11/26 - 18:32 - Nuno Borges élimine Tomas Etcheverry Huitièmes de finale, ce jeudi 5 novembre 2026 : Nuno Borges continue l'aventure en dominant Tomas Etcheverry au terme d'une rencontre disputée. Poussé jusqu'au bout dans un premier set totalement accroché, le Portugais a repoussé les assauts de son adversaire avant de hausser son jeu pour conclure sur un score plus large. Etcheverry a longtemps tenu la distance, mais Borges a fini par faire la différence pour valider sa place au tour suivant (6-6, 6-3).

05/11/26 - 18:21 - Luca Van Assche sort Lorenzo Musetti Huitièmes de finale ce jeudi 5 novembre 2026 : Luca Van Assche s'offre une place en quarts de finale en dominant Lorenzo Musetti. Le Français a dû batailler pour conclure un premier set accroché, avant de céder la deuxième manche face à un Italien qui a fait douter jusqu'au bout. Dans la dernière manche, Van Assche a repris l'ascendant pour sceller sa qualification. Score final : 7-5, 3-6, 6-4.

05/11/26 - 15:09 - Ben Shelton se défait d'Arthur Rinderknech Ben Shelton s'impose en trois sets face à Arthur Rinderknech, ce jeudi 5 novembre 2026, en huitièmes de finale. L'Américain a cédé le premier set avant de retrouver de la solidité pour empocher la deuxième manche. Dans une troisième manche disputée, il a tremblé avant de conclure, laissant Rinderknech s'accrocher jusqu'au bout. Shelton franchit ce tour face au Français sur le score de 3-6, 6-4, 6-5.

05/11/26 - 13:34 - Luca Van Assche écarte Arthur Rinderknech Il aura fallu deux manches disputées pour voir Luca Van Assche s'imposer au 3e tour, ce mercredi 4 novembre 2026. Arthur Rinderknech n'a rien lâché, s'accrochant jusqu'au tie-break dans un premier set serré. La seconde manche a suivi un scénario similaire, le Français devant hausser son niveau pour repousser la résistance de son adversaire. Van Assche assure sa qualification face à son rival du jour (7-6, 6-6).

05/11/26 - 13:33 - Ignacio Buse prend le meilleur sur Titouan Droguet Titouan Droguet a manqué de constance pour inquiéter davantage Ignacio Buse, battu ce lundi 2 novembre 2026 au 2e tour. Le Français a vendu chèrement sa peau dans un premier set très accroché, repoussant plusieurs occasions avant de céder. La seconde manche a été plus équilibrée, mais Buse a su hausser le rythme au bon moment pour s'imposer. Le Péruvien franchit ce tour face à Droguet sur le score de 6-6, 6-4.