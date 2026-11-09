Masters 1000 de Paris 2026 : le triomphe de Carlos Alcaraz, tous les scores et résultats

Florian Gregoire

Masters 1000 de Paris 2026 : le triomphe de Carlos Alcaraz, tous les scores et résultats La grande finale du Masters 1000 de Paris s'est disputée à Paris ce dimanche 8 novembre avec la victoire de Carlos Alcaraz.

Le Masters 1000 de Paris a livré sa finale ce dimanche 8 novembre 2026, avec un sacre de Carlos Alcaraz face à Ben Shelton au terme d'un match disputé en deux manches (7-6, 7-5). Dans le premier set, l'Américain a tenu la distance jusqu'au tie-break, contraignant l'Espagnol à hausser son niveau pour s'en emparer. La seconde manche a suivi un scénario similaire, Shelton repoussant plusieurs assauts avant de céder finalement sur le score de 7-5. "Il y a un public incroyable avec une super énergie. On est chanceux de jouer deux fois par an à Paris. J'ai raté Roland-Garros mais je suis là aujourd'hui. C'est un titre que je chassais depuis longtemps. On n'a jamais abandonné avec mon équipe même s'il y a eu plusieurs désillusions. Merci du soutien" a lancé l'Espagnol, ravi de ce titre.

Matchs en direct du tableau hommes du Masters 1000 de Paris 2026

Découvrez tous les matchs en cours avec une mise à jour en quelques minutes après chaque point des matchs du Masters 1000 de Paris.

 

Résultats du tableau hommes du Masters 1000 de Paris 2026

Retrouvez tous les résultats du tableau hommes de ce Masters 1000 de Paris, décisif pour la course aux finales ATP de la fin de l'année. La mise à jour des résultats se fait quelques minutes après la fin des rencontres.

 
Dernières mises à jour

- Carlos Alcaraz décroche la couronne face à Ben Shelton

Place à la finale, ce dimanche 8 novembre 2026 : Carlos Alcaraz décroche la couronne face à Ben Shelton au terme d'une rencontre disputée. Dans la première manche, l'Américain a tenu la distance jusqu'au tie-break, obligeant l'Espagnol à hausser son niveau pour l'emporter. La seconde manche a suivi un scénario similaire, Shelton repoussant plusieurs assauts avant de céder sur le score de 7-5. Alcaraz s'impose ainsi en finale (7-6, 7-5).

- Carlos Alcaraz domine Casper Ruud

Demi-finale ce samedi 7 novembre 2026 : Carlos Alcaraz assure sa qualification face à Casper Ruud au terme d'un match disputé. Le Norvégien a vendu chèrement sa peau dans les deux manches, s'accrochant jusqu'au bout pour tenter de renverser la physionomie de la rencontre à chaque set. Mais l'Espagnol a fini par faire la différence dans les moments clés, breakant à point nommé pour s'imposer 6-4, 6-4 et file ainsi en finale.

- Ben Shelton a raison de Luca Van Assche

Ben Shelton l'emporte en trois manches face à Luca Van Assche, ce samedi 7 novembre 2026 en demi-finale. Van Assche a remporté la première manche avant que l'Américain ne réagisse, enlevant la deuxième 6-3. Dans la troisième, Shelton a dû batailler pour repousser les assauts de son adversaire, n'arrachant la victoire qu'en fin de match sur le score de 6-4. L'Américain assure ainsi sa qualification pour la finale (5-7, 6-3, 6-4).

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