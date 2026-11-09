Masters 1000 de Paris 2026 : le triomphe de Carlos Alcaraz, tous les scores et résultats

La grande finale du Masters 1000 de Paris s'est disputée à Paris ce dimanche 8 novembre avec la victoire de Carlos Alcaraz.

Le Masters 1000 de Paris a livré sa finale ce dimanche 8 novembre 2026, avec un sacre de Carlos Alcaraz face à Ben Shelton au terme d'un match disputé en deux manches (7-6, 7-5). Dans le premier set, l'Américain a tenu la distance jusqu'au tie-break, contraignant l'Espagnol à hausser son niveau pour s'en emparer. La seconde manche a suivi un scénario similaire, Shelton repoussant plusieurs assauts avant de céder finalement sur le score de 7-5. "Il y a un public incroyable avec une super énergie. On est chanceux de jouer deux fois par an à Paris. J'ai raté Roland-Garros mais je suis là aujourd'hui. C'est un titre que je chassais depuis longtemps. On n'a jamais abandonné avec mon équipe même s'il y a eu plusieurs désillusions. Merci du soutien" a lancé l'Espagnol, ravi de ce titre.

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Résultats du tableau hommes du Masters 1000 de Paris 2026

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