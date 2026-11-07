DIRECT. Masters 1000 de Paris 2026 : Van Assche et les demi-finales... Scores et résultats

Place au dernier carré du Masters 1000 de Paris avec les demi-finales et la finale prévue dimanche.

C'est l'heure du dernier carré du Masters 1000 de Paris. Sensation du début du tournoi, le Français Luca Van Assche s'est hissé pour la première fois de sa carrière en demi-finale d'un Masters 1000 en s'offrant l'autre surprise du tournoi, l'Australien Hijkita, tombeur plus tôt dans la semaine d'un certain Novak Djokovic. Le joueur français, désormais dans le top 40, rêve d'une finale, mais devra passer l'obstacle américain, Ben Shelton, tête de série numéro 3. La seconde demi-finale opposera l'Espagnol Carlos Alcaraz, revenu de nul part encore une fois face à Taylor Fritz avec une balle de match contre lui. Il affrontera le Norvégien Casper Ruud, de retour aux affaires après une année difficile.

Matchs en direct du tableau hommes du Masters 1000 de Paris 2026

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Résultats du tableau hommes du Masters 1000 de Paris 2026

Retrouvez tous les résultats du tableau hommes de ce Masters 1000 de Paris, décisif pour la course aux finales ATP de la fin de l'année. La mise à jour des résultats se fait quelques minutes après la fin des rencontres.

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