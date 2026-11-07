DIRECT. Masters 1000 de Paris 2026 : Van Assche et les demi-finales... Scores et résultats
Place au dernier carré du Masters 1000 de Paris avec les demi-finales et la finale prévue dimanche.
C'est l'heure du dernier carré du Masters 1000 de Paris. Sensation du début du tournoi, le Français Luca Van Assche s'est hissé pour la première fois de sa carrière en demi-finale d'un Masters 1000 en s'offrant l'autre surprise du tournoi, l'Australien Hijkita, tombeur plus tôt dans la semaine d'un certain Novak Djokovic. Le joueur français, désormais dans le top 40, rêve d'une finale, mais devra passer l'obstacle américain, Ben Shelton, tête de série numéro 3. La seconde demi-finale opposera l'Espagnol Carlos Alcaraz, revenu de nul part encore une fois face à Taylor Fritz avec une balle de match contre lui. Il affrontera le Norvégien Casper Ruud, de retour aux affaires après une année difficile.
Matchs en direct du tableau hommes du Masters 1000 de Paris 2026
Découvrez tous les matchs en cours avec une mise à jour en quelques minutes après chaque point des matchs du Masters 1000 de Paris.
Résultats du tableau hommes du Masters 1000 de Paris 2026
Retrouvez tous les résultats du tableau hommes de ce Masters 1000 de Paris, décisif pour la course aux finales ATP de la fin de l'année. La mise à jour des résultats se fait quelques minutes après la fin des rencontres.
- Casper Ruud prend le meilleur sur Nuno Borges
Quarts de finale ce vendredi 6 novembre 2026 : Casper Ruud s'impose face à Nuno Borges en deux manches, mais la première a été disputée. Borges s'est accroché jusqu'au tie-break, obligeant le Norvégien à hausser son niveau pour l'emporter. Dans la seconde manche, Ruud a fini par faire la différence, breakant au moment opportun pour conclure 6-4. Le Norvégien franchit ce tour face à son adversaire portugais sur le score de 7-6, 6-4.
- Carlos Alcaraz écarte Taylor Fritz
Taylor Fritz a longtemps tenu tête à Carlos Alcaraz, remportant le premier set au tie-break lors de ces quarts de finale disputés ce vendredi 6 novembre 2026. L'Américain n'a rien lâché dans la deuxième manche, poussant son adversaire jusqu'au bout avant de céder 7-5. Alcaraz a ensuite haussé le ton pour conclure sur un net 6-3 et a confirmé son parcours en battant Fritz (6-7, 7-5, 6-3).
- Luca Van Assche élimine Rinky Hijikata
Luca Van Assche décroche sa place en demi-finale aux dépens de Rinky Hijikata, ce vendredi 6 novembre 2026, à l'occasion des quarts de finale. Après avoir enlevé la première manche, Van Assche a vu son adversaire hausser le ton pour arracher le tie-break de la seconde. Hijikata a continué de résister dans l'ultime set, poussant son adversaire à trembler avant de conclure sur le score serré de 7-5. Van Assche rejoint ainsi le dernier carré (6-4, 6-7, 7-5).