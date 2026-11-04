Masters 1000 de Paris 2026 : Fils, Alcaraz et Zverev... Tous les scores et les résultats en direct

Troisième journée au Masters 1000 de Paris avec Arthur Fils attendu en night session, mais également Carlos Alcaraz et Alexander Zverev.

La journée était chargée pour Gaël Monfils ce mardi 3 novembre au Masters 1000 de Paris. Le Français, désormais à la retraite, a eu droit à une vraie cérémonie d'hommage pour son départ à la retraite, anticipé il y a quelques jours en raison de son divorce avec l'Ukrainienne Elina Svitolina. Sur le terrain, la journée du mardi a été riche avec la qualification de Rinderknech et Halys chez les Français, mais également l'élimination sèche de Moïse Kouamé. Après un match très intense, Novak Djokovic a encore une fois confirmé qu'il était toujours un top joueur, disposant du Monégasque Vacherot en trois sets.

Ce mercredi, que de belles affiches sont au programme avec la night session attendue entre Arthur Fils et Machac, mais également les débuts de Zverev, nouveau numéro 1 mondial et Carlos Alcaraz. Novak Djokovic est également déjà de retour sur le court face à l'Australien Hijikata.

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