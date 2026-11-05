Masters 1000 de Paris 2026 : Fils face à Fritz, Alcaraz, les Français... Tous les scores et résultats

Florian Gregoire

Masters 1000 de Paris 2026 : Fils face à Fritz, Alcaraz, les Français... Tous les scores et résultats Nouvelle journée au Masters 1000 de Paris avec le début des huitièmes de finale.

Hécatombe au Masters 1000 de Paris avec l'élimination de Novak Djokovic et du nouveau numéro un mondial, Alexander Zverev. L'Allemand a d'ailleurs fait part de son incompréhension face à toutes les critiques sur sa position de numéro 1 mondial, expliquant qu'il mérite totalement sa place contrairement à ce que peuvent dire certains observateurs en raison de l'absence d'Alcaraz une partie de la saison et de Jannik Sinner également. C'est en tout cas une belle opportunité pour Arthur Fils qui a réussi à passer son premier tour face à Machac, mais qui devra faire très attention sur ce prochain tour face à l'Américain Taylor Fritz en night session.

Matchs en direct du tableau hommes du Masters 1000 de Paris 2026

Découvrez tous les matchs en cours avec une mise à jour en quelques minutes après chaque point des matchs du Masters 1000 de Paris.

 

Résultats du tableau hommes du Masters 1000 de Paris 2026

Retrouvez tous les résultats du tableau hommes de ce Masters 1000 de Paris, décisif pour la course aux finales ATP de la fin de l'année. La mise à jour des résultats se fait quelques minutes après la fin des rencontres.

 


Dernières mises à jour

- Mattia Bellucci bat Sebastian Baez

Disputée en deux manches ce lundi 2 novembre 2026, la rencontre du 2e tour a vu Mattia Bellucci l'emporter face à Sebastian Baez, qui n'a rien lâché avant de céder. Le premier set s'est joué sur un fil, l'Argentin repoussant les assauts de Bellucci avant de craquer. La seconde manche a tourné plus nettement à l'avantage de l'Italien, qui décroche sa place au tour suivant sur le score de 6-4, 6-2.

- Daniel Merida Aguilar se défait de Zizou Bergs

Place au 2e tour, disputé ce lundi 2 novembre 2026 : Daniel Merida Aguilar prend le dessus sur Zizou Bergs en deux manches. Le premier set tourne rapidement à son avantage, mais Bergs hausse le ton dans la seconde manche et fait douter son adversaire avant de céder. Merida Aguilar a fini par faire la différence et valide son billet pour le tour suivant face à Bergs, sur le score (6-2, 6-4).

- Botic van de Zandschulp a raison de Luciano Darderi

Botic van de Zandschulp s'impose sans trembler face à Luciano Darderi, lors de ce 2e tour disputé le lundi 2 novembre 2026. Dès le premier set, le Néerlandais prend le large et ne laisse aucune ouverture à son adversaire. La seconde manche suit le même schéma, sans relâchement ni suspense. Van de Zandschulp décroche sa place au tour suivant en battant l'Italien, sur le score de 6-2, 7-2.

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