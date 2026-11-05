Masters 1000 de Paris 2026 : Fils face à Fritz, Alcaraz, les Français... Tous les scores et résultats

Disputée en deux manches ce lundi 2 novembre 2026, la rencontre du 2e tour a vu Mattia Bellucci l'emporter face à Sebastian Baez, qui n'a rien lâché avant de céder. Le premier set s'est joué sur un fil, l'Argentin repoussant les assauts de Bellucci avant de craquer. La seconde manche a tourné plus nettement à l'avantage de l'Italien, qui décroche sa place au tour suivant sur le score de 6-4, 6-2.

Place au 2e tour, disputé ce lundi 2 novembre 2026 : Daniel Merida Aguilar prend le dessus sur Zizou Bergs en deux manches. Le premier set tourne rapidement à son avantage, mais Bergs hausse le ton dans la seconde manche et fait douter son adversaire avant de céder. Merida Aguilar a fini par faire la différence et valide son billet pour le tour suivant face à Bergs, sur le score (6-2, 6-4).

Botic van de Zandschulp s'impose sans trembler face à Luciano Darderi, lors de ce 2e tour disputé le lundi 2 novembre 2026. Dès le premier set, le Néerlandais prend le large et ne laisse aucune ouverture à son adversaire. La seconde manche suit le même schéma, sans relâchement ni suspense. Van de Zandschulp décroche sa place au tour suivant en battant l'Italien, sur le score de 6-2, 7-2.

13:12 - Hubert Hurkacz domine Alejandro Tabilo Hubert Hurkacz s'impose sans trembler face à Alejandro Tabilo, lors du 2e tour disputé ce lundi 2 novembre 2026. Dès l'entame, il n'a fait qu'une bouchée de son adversaire, creusant l'écart avec régularité dans chaque manche sans jamais relâcher la pression. Tabilo n'a trouvé aucune parade face à cette démonstration de puissance et de solidité. Hurkacz décroche sa place au tour suivant après une rencontre à sens unique, conclue sur le score de 6-2, 6-3.

13:10 - Quentin Halys élimine Rafael Jodar Pour ce 3e tour disputé le mardi 3 novembre 2026, Quentin Halys expédie Rafael Jodar sans discussion, en à peine deux manches. Le Français impose son rythme dès l'entame, creusant l'écart avec régularité dans chaque set, sans laisser l'ombre d'une occasion à son adversaire. Halys poursuit son parcours aux dépens de Jodar, resté muet face à cette domination tranquille, sur le score (7-3, 7-4).

13:10 - Casper Ruud écarte Cameron Norrie Casper Ruud s'impose face à Cameron Norrie au terme de deux manches disputées, lors du 3e tour, le mardi 3 novembre 2026. Le Norvégien a rapidement fait la différence dans le premier set, mais Norrie s'est accroché dans la seconde manche, repoussant les assauts de Ruud avant de céder. Ruud franchit ce tour non sans avoir tremblé avant de conclure, sur le score de 6-3, 6-4.

13:09 - Jan-Lennard Struff écarte Arthur Rinderknech Trois manches ont été nécessaires, dont une poussée jusqu'au tie-break, pour que Jan-Lennard Struff vienne à bout d'Arthur Rinderknech. Lors de ce 3e tour disputé ce mardi 3 novembre 2026, le Français s'est accroché dans le deuxième set avant de céder dans la dernière manche. Struff assure sa qualification face à un adversaire qui a vendu chèrement sa peau, sur le score de 6-3, 6-7, 7-2.

13:09 - Taylor Fritz vient à bout de Thiago Agustin Tirante Thiago Agustin Tirante a longtemps tenu la distance face à Taylor Fritz, décrochant même le premier set avant de voir l'Américain hausser son niveau. Lors de ce 3e tour disputé le mercredi 4 novembre 2026, Fritz a dû batailler dans un troisième set tranché au tie-break pour faire la différence. L'Américain confirme son parcours en battant l'Argentin, resté accroché jusqu'au bout, sur le score de 6-7, 7-3, 7-6.

13:08 - Tomas Etcheverry se défait de Daniel Merida Aguilar Tomas Etcheverry n'a fait qu'une bouchée de Daniel Merida Aguilar lors du 3e tour disputé ce mercredi 4 novembre 2026. L'écart s'est creusé dès les premiers jeux de chaque manche, sans que l'Espagnol ne trouve de parade face à l'Argentin, auteur d'une partition sans faute. Etcheverry franchit ce tour face à un adversaire resté muet dans les deux sets, sur le score de 7-1, 6-1.

13:07 - Matteo Berrettini domine Karen Khachanov Sans trembler, en deux manches à sens unique, Matteo Berrettini balaie Karen Khachanov lors du 3e tour disputé ce mercredi 4 novembre 2026. L'Italien n'a laissé aucune chance à son adversaire, creusant l'écart dès les premiers jeux de chaque set pour ne jamais être inquiété. Berrettini valide son billet pour le tour suivant face à un Khachanov resté muet face à cette domination, sur le score de 7-3, 7-4.

13:07 - Nuno Borges élimine Daniil Medvedev Deux manches ont suffi, mais Daniil Medvedev a résisté avant de céder face à Nuno Borges, lors du 3e tour disputé ce mercredi 4 novembre 2026. Le Portugais a dû batailler dans chacun des deux sets, où l'écart s'est à chaque fois limité à deux jeux, sans jamais laisser filer son avantage. Borges décroche sa place au tour suivant aux dépens d'un Medvedev qui a fait douter jusqu'au bout, sur le score de 6-4, 6-4.

13:05 - Lorenzo Musetti prend le meilleur sur Novak Djokovic Novak Djokovic a longtemps fait douter Lorenzo Musetti, accrochant un premier set que l'Italien n'a arraché qu'au tie-break, avant de céder dans la seconde manche. Lors de ce 3e tour disputé ce mercredi 4 novembre 2026, Musetti continue l'aventure en dominant le Serbe, resté solide une bonne partie du match sans parvenir à inverser la tendance une fois la dynamique installée. Score final : 7-6, 6-3.

13:03 - Tommy Paul écarte Quentin Halys Quentin Halys n'a pas démérité mais finit par céder face à Tommy Paul, vainqueur en deux manches lors de ces huitièmes de finale disputés jeudi 5 novembre 2026. Le Français a longtemps tenu tête dans un premier set accroché jusqu'au tie-break, obligeant l'Américain à batailler pour faire la différence, avant de craquer dans la seconde manche. Paul rejoint le prochain tour aux dépens de Halys, resté combatif jusqu'au bout, sur le score de 7-6, 6-4.

04/11/26 - 22:56 - Arthur Fils a raison de Tomas Machac Deux manches ont suffi, mais la seconde n'a rien eu de simple avant qu'Arthur Fils ne finisse par s'imposer face à Tomas Machac. Lors du 3e tour disputé ce mercredi 4 novembre 2026, le Français a maîtrisé la première manche avec autorité, puis a vu le Tchèque revenir dans l'échange, le poussant jusqu'au tie-break du second set. Fils assure sa qualification face à Machac, qui n'a rien lâché jusqu'au bout, sur le score de 6-3, 7-6.

04/11/26 - 21:35 - Thiago Agustin Tirante se défait de Jan-Lennard Struff 3e tour ce mercredi 4 novembre 2026 : Thiago Agustin Tirante vient à bout de Jan-Lennard Struff au terme d'un match à rebondissements. L'Argentin a tremblé avant de conclure, lâchant la deuxième manche après avoir arraché la première au tie-break, puis a dû batailler jusqu'au bout dans un troisième set très disputé pour repousser les assauts de l'Allemand. Tirante franchit ce tour face à Struff sur le score de 7-6, 3-6, 6-5.

04/11/26 - 21:10 - Carlos Alcaraz domine Alex Michelsen Le 3e tour, disputé ce mercredi 4 novembre 2026, a souri à Carlos Alcaraz face à Alex Michelsen. L'Américain a longtemps fait jeu égal dans un premier set emporté de justesse au tie-break, avant que l'Espagnol ne hausse le niveau pour s'imposer plus nettement dans la seconde manche. Alcaraz poursuit ainsi son parcours aux dépens de Michelsen, resté dans le match sans parvenir à inquiéter davantage (7-6, 6-3).

04/11/26 - 20:35 - Matteo Berrettini élimine Ugo Humbert Ugo Humbert n'aura pas suffi à inquiéter durablement Matteo Berrettini, même s'il s'est accroché dans un premier set disputé jusqu'au tie-break. Lors de ce 3e tour joué mercredi 4 novembre 2026, l'Italien confirme son parcours en battant le Français, qui a tenu bon dans la seconde manche avant de céder. Berrettini valide ainsi sa qualification sur le score de 7-6, 6-5.

04/11/26 - 18:53 - Alex Molcan prend le meilleur sur Taylor Fritz 3e tour de ce mercredi 4 novembre 2026, place à un duel disputé. Alex Molcan a dû batailler pour dominer Taylor Fritz, qui a fait douter le Slovaque tout au long de la rencontre. Après un premier set arraché au tie-break, l'Américain a repris la main pour égaliser, avant de céder dans la dernière manche, serrée jusqu'au bout. Molcan continue l'aventure en dominant Fritz, sur le score de 7-6, 5-7, 6-5.

04/11/26 - 18:28 - Nuno Borges vient à bout de Karen Khachanov 3e tour, mercredi 4 novembre 2026 : Nuno Borges s'impose face à Karen Khachanov en deux manches. Le Russe n'a rien lâché dans le second set, resserrant l'écart à plusieurs reprises avant de céder, après avoir déjà concédé la première manche sur un score plus large. Borges franchit ce tour face à Khachanov, qui aura résisté jusqu'au bout sans parvenir à renverser la tendance, sur le score final de 6-3, 6-4.

04/11/26 - 18:08 - Rinky Hijikata prend le dessus sur Novak Djokovic Après avoir cédé la première manche, un retournement net s'opère sur le court : Rinky Hijikata prend le dessus sur Novak Djokovic, à l'occasion du 3e tour disputé ce mercredi 4 novembre 2026. Dominé d'entrée, l'Australien hausse son niveau pour imposer un écart constant dans les deux manches suivantes, ne laissant plus aucune chance à son adversaire. Il décroche sa place au tour suivant sur le score de 2-6, 6-3, 6-3.

04/11/26 - 16:52 - Ignacio Buse écarte Daniil Medvedev Ignacio Buse s'impose face à Daniil Medvedev à l'occasion du 3e tour disputé ce mercredi 4 novembre 2026. Medvedev a vendu chèrement sa peau dans les deux manches, poussant Buse à batailler jusqu'au bout pour conclure. Buse a su hausser le rythme aux moments clés pour repousser les assauts de son adversaire et assurer sa qualification, sur le score de 6-4, 6-4.

04/11/26 - 16:17 - Tomas Etcheverry bat Alex de Minaur Deux manches auront suffi à Tomas Etcheverry pour venir à bout d'Alex de Minaur, à l'occasion du 3e tour disputé ce mercredi 4 novembre 2026. L'Australien a résisté dans la première manche, poussant son adversaire jusqu'au tie-break avant de céder. Etcheverry a fini par faire la différence à ce moment-clé, puis s'est montré plus solide dans la seconde manche pour conclure. Il poursuit son parcours aux dépens de l'Australien, sur le score de 7-6, 6-3.

04/11/26 - 15:41 - Lorenzo Musetti sort Alexander Zverev Lorenzo Musetti s'impose face à Alexander Zverev à l'occasion du 3e tour disputé ce mercredi 4 novembre 2026. Zverev a vendu chèrement sa peau dans la première manche, poussant Musetti jusqu'au tie-break avant de céder. L'Italien a fini par faire la différence à ce moment-clé, puis a pris le large dans la seconde manche pour conclure plus largement. Il rejoint le dernier carré en battant l'Allemand sur le score de 7-6, 6-2.

04/11/26 - 14:50 - Luca Van Assche se défait de Learner Tien Luca Van Assche s'impose en deux manches disputées, mercredi 4 novembre 2026, à l'occasion du 3e tour. Learner Tien a résisté dans le premier set, poussant la manche jusqu'au tie-break, avant de céder son avantage. Van Assche hausse ensuite le rythme pour faire la différence dans la seconde manche et décroche sa place au tour suivant face à l'Américain, sur le score de 7-6, 6-4.

04/11/26 - 13:59 - Tommy Paul domine Daniel Merida Aguilar Tommy Paul s'impose sans trembler face à Daniel Merida Aguilar, à l'occasion du 3e tour disputé ce mercredi 4 novembre 2026. L'Américain fait la course en tête sans être inquiété du début à la fin, imposant un écart net dans chacune des deux manches. Il n'a fait qu'une bouchée de son adversaire pour décrocher sa place au tour suivant, sur le score de 6-1, 6-1.

04/11/26 - 13:29 - Quentin Halys vient à bout de Frances Tiafoe Troisième tour disputé ce mercredi 4 novembre 2026 : Quentin Halys s'impose face à Frances Tiafoe au terme d'un match en trois manches. L'Américain hausse le ton dans la deuxième manche après avoir cédé la première, forçant son adversaire à s'accrocher jusqu'au bout. Halys referme la rencontre dans un troisième set disputé, conclu au tie-break. Il décroche sa place au tour suivant face à l'Américain, sur le score de 6-3, 1-6, 7-6.