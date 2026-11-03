Masters 1000 de Paris 2026 : Kouamé attendu, le 1er tour en direct, scores et résultats

Deuxième jour au Masters 1000 de Paris avec le jeune Moïse Kouamé qui est attendu.

La première journée du Masters 1000 de Paris a permis aux Français de briller. En night session, Ugo Humbert a pris le dessus sur le Néerlandais Botic van de Zandschulp en trois sets et dans une folle ambiance. Malheureusement, malgré des matchs accrochés, les jeunes Kyrian Jacquet et Titouan Droguet ont été éliminés par Alex Molcan et le Tchèque Machac. Un peu plus tôt dans la journée, Luca Van Assche avait réalisé une prestation solide face à l'Argentin Navone en s'imposant en deux manches. Pas de grosses surprises dans le reste des résultats pour ce 1er tour à Paris.

Matchs en direct du tableau hommes du Masters 1000 de Paris 2026

Découvrez tous les matchs en cours avec une mise à jour en quelques minutes après chaque point des matchs du Masters 1000 de Paris.

Résultats du tableau hommes du Masters 1000 de Paris 2026

Retrouvez tous les résultats du tableau hommes de ce Masters 1000 de Paris, décisif pour la course aux finales ATP de la fin de l'année. La mise à jour des résultats se fait quelques minutes après la fin des rencontres.





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