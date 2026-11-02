Masters 1000 de Paris 2026 : le 1er tour en direct, scores et résultats

Coup d'envoi du Masters 1000 de Paris ce lundi avec plusieurs joueurs français attendus.

Pour sa 40e édition, le Masters 1000 de Paris va accueillir le gratin du tennis mondial et... Gaël Monfils. Le Français, qui a mis un terme à sa carrière, vivra une dernière émotion en France. Sa retraite, anticipée, due à ses problèmes personnels et son divorce avec Elina Svitolina, a été un vrai choc pour les observateurs. Mais lors d'un live Twitch, la "Monf" a décidé de faire un dernier adieu au tennis le 3 novembre prochain. " Je voulais préparer quelque chose de bien, je suis dégoûté que ça se termine comme cela. Ma séparation avec Elina m'a fait du mal en tant qu'humain. Je n'y étais plus après, c'était mission impossible de s'entraîner et de rester performant dans cet état psychologique. Bien sûr que je n'allais pas partir comme ça. Et là je veux remercier la famille du tennis français, qui m'a soutenu. Au Rolex Masters, le mardi 3 novembre, après le premier match de la session de nuit qui est à 19h00, il va y avoir un hommage pour ma carrière, un gros show et je pourrai vous dire au revoir en personne." On aura droit à un match de prestige puisque le double demi-finaliste de Roland-Garros 2008 et de l'US Open 2016 participera à un double avec Andy Murray face à Roger Federer et Stan Wawrinka pour le gala de ce dernier.

Au total ils sont 10 dans le tableau principal du côté des Français avec Arthur Fils (8e), Ugo Humbert (38e), Arthur Gea (44e), Quentin Halys (45e), Luca Van Assche (46e), Arthur Rinderknech (61e), Titouan Droguet (72e), Kyrian Jacquet (79e), Moïse Kouame (176e) ainsi que Benjamin Bonzi (99e), qui a franchi les qualifications.

Matchs en direct du tableau hommes du Masters 1000 de Paris 2026

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Résultats du tableau hommes du Masters 1000 de Paris 2026

Retrouvez tous les résultats du tableau hommes de ce Masters 1000 de Paris, décisif pour la course aux finales ATP de la fin de l'année. La mise à jour des résultats se fait quelques minutes après la fin des rencontres.





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