Masters 1000 de Paris 2026 : le 1er tour en direct, scores et résultats
Coup d'envoi du Masters 1000 de Paris ce lundi avec plusieurs joueurs français attendus.
Pour sa 40e édition, le Masters 1000 de Paris va accueillir le gratin du tennis mondial et... Gaël Monfils. Le Français, qui a mis un terme à sa carrière, vivra une dernière émotion en France. Sa retraite, anticipée, due à ses problèmes personnels et son divorce avec Elina Svitolina, a été un vrai choc pour les observateurs. Mais lors d'un live Twitch, la "Monf" a décidé de faire un dernier adieu au tennis le 3 novembre prochain. " Je voulais préparer quelque chose de bien, je suis dégoûté que ça se termine comme cela. Ma séparation avec Elina m'a fait du mal en tant qu'humain. Je n'y étais plus après, c'était mission impossible de s'entraîner et de rester performant dans cet état psychologique. Bien sûr que je n'allais pas partir comme ça. Et là je veux remercier la famille du tennis français, qui m'a soutenu. Au Rolex Masters, le mardi 3 novembre, après le premier match de la session de nuit qui est à 19h00, il va y avoir un hommage pour ma carrière, un gros show et je pourrai vous dire au revoir en personne." On aura droit à un match de prestige puisque le double demi-finaliste de Roland-Garros 2008 et de l'US Open 2016 participera à un double avec Andy Murray face à Roger Federer et Stan Wawrinka pour le gala de ce dernier.
Au total ils sont 10 dans le tableau principal du côté des Français avec Arthur Fils (8e), Ugo Humbert (38e), Arthur Gea (44e), Quentin Halys (45e), Luca Van Assche (46e), Arthur Rinderknech (61e), Titouan Droguet (72e), Kyrian Jacquet (79e), Moïse Kouame (176e) ainsi que Benjamin Bonzi (99e), qui a franchi les qualifications.
Matchs en direct du tableau hommes du Masters 1000 de Paris 2026
Découvrez tous les matchs en cours avec une mise à jour en quelques minutes après chaque point des matchs du Masters 1000 de Paris.
Résultats du tableau hommes du Masters 1000 de Paris 2026
Retrouvez tous les résultats du tableau hommes de ce Masters 1000 de Paris, décisif pour la course aux finales ATP de la fin de l'année. La mise à jour des résultats se fait quelques minutes après la fin des rencontres.
- Rafael Jodar se défait d'Alejandro Tabilo
Alejandro Tabilo n'a pas trouvé la parade face à un Rafael Jodar des grands jours. Au 2e tour de cette compétition, disputé lundi 2 novembre 2026, l'Espagnol expédie l'affaire en deux manches, s'imposant 6-2, 6-3. Jodar fait la course en tête sans être inquiété du premier au dernier jeu, creusant un écart conséquent dès l'entame et le conservant jusqu'au bout. Aucune ouverture n'est laissée au Chilien, réduit à subir le rythme imposé. Jodar valide ainsi son billet pour le tour suivant sur ce score sans appel.
- Luca Van Assche a raison de Mariano Navone
Luca Van Assche s'impose face à Mariano Navone au 2e tour de cette compétition, disputé lundi 2 novembre 2026. Si la première manche n'a pas posé de problème particulier au Français, l'Argentin a vendu chèrement sa peau dans la seconde, poussant son adversaire à trembler avant de conclure. Van Assche n'a arraché la victoire qu'en fin de match, rejoignant le dernier carré en battant Navone sur le score de 6-3, 6-5.
- Ignacio Buse prend le meilleur sur Zizou Bergs
Zizou Bergs n'a pas réussi à inquiéter son adversaire sur la durée, même s'il a longtemps donné le change dans la seconde manche. Au 2e tour de cette compétition, disputé lundi 2 novembre 2026, Ignacio Buse confirme son parcours en battant le Belge, qui l'a fait douter avant de céder (6-2, 6-4). Solide d'entrée dans la première manche, le Péruvien doit hausser son niveau pour repousser la résistance de Bergs et finit par arracher la victoire dans le second set.