Masters 1000 de Paris 2026 : Monfils bien présent, dates et tableau complet

La capitale française accueille le Masters 1000 et rendra hommage à Gaël Monfils.

Pour sa 40e édition, le Masters 1000 de Paris va accueillir le gratin du tennis mondial et... Gaël Monfils. Le Français, qui a mis un terme à sa carrière, vivra une dernière émotion en France. Sa retraite, anticipée, due à ses problèmes personnels et son divorce avec Elina Svitolina, a été un vrai choc pour les observateurs. Mais lors d'un live Twitch, la "Monf" a décidé de faire un dernier adieu au tennis le 3 novembre prochain. " Je voulais préparer quelque chose de bien, je suis dégoûté que ça se termine comme cela. Ma séparation avec Elina m'a fait du mal en tant qu'humain. Je n'y étais plus après, c'était mission impossible de s'entraîner et de rester performant dans cet état psychologique. Bien sûr que je n'allais pas partir comme ça. Et là je veux remercier la famille du tennis français, qui m'a soutenu. Au Rolex Masters, le mardi 3 novembre, après le premier match de la session de nuit qui est à 19h00, il va y avoir un hommage pour ma carrière, un gros show et je pourrai vous dire au revoir en personne." On aura droit à un match de prestige puisque le double demi-finaliste de Roland-Garros 2008 et de l'US Open 2016 participera à un double avec Andy Murray face à Roger Federer et Stan Wawrinka pour le gala de ce dernier.

Notons la présence dans le tableau d'Arthur Géa, auteur d'une belle fin de saison, mais aussi de Quentin Halys (45e), Titouan Droguet (72e) et Kyrian Jacquet (79e) qui intègrent eux aussi le tableau principal du tournoi parisien. Moïse Kouamé passera lui en revanche par les qualifications. Alcaraz, Zverev, Djokovic ou encore Fils sont attendus dans la capitale française.

Les dates et le programme complet du Masters 1000 de Paris 2026