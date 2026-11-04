"Une immense fierté", le Real Madrid annonce l'arrivée de Rafael Nadal dans le club

Dans un communiqué publié ce mercredi 4 novembre, le Real Madrid annonce l'arrivée de la légende Rafael Nadal

Pas de changement de carrière, mais Rafael Nadal, retraité du tennis, intègre officiellement le Conseil d'administration du Real Madrid après un communiqué du club ce mercredi 4 novembre. " Le Conseil d'administration du Real Madrid CF, réuni ce mercredi 4 novembre, a décidé de soumettre à l'Assemblée générale des membres délégués la ratification de la nomination de Rafael Nadal Parera, membre numéro 67 778 de notre club, en tant que nouveau membre du Conseil d'administration. Rafael Nadal, membre honoraire du Real Madrid, est l'une des plus grandes légendes de l'histoire du sport et l'un des athlètes espagnols les plus admirés et reconnus au monde. Pour le Real Madrid et pour tous les supporters madrilènes, c'est une grande fierté qu'une figure de son envergure sportive et humaine, une référence du sport espagnol et mondial, rejoigne notre conseil d'administration et contribue, depuis cette position à responsabilité, au présent et à l'avenir de notre club" explique notamment le communiqué.

Quiero agradecer al presidente Florentino Pérez y a la Junta que me hayan propuesto formar parte de la Junta Directiva del @realmadrid. He aceptado esta propuesta con mucha ilusión, ganas de aprender y aportar todo lo que pueda. https://t.co/cFBQnUVW6j — Rafa Nadal (@RafaelNadal) November 4, 2026

Rafael Nadal s'est immédiatement réjoui sur les réseaux sociaux de cette future nomination, ne boudant pas son plaisir de rejoindre le club de ses rêves. "J'ai accepté cette offre avec beaucoup d'enthousiasme, désireux d'apprendre et de contribuer autant que possible" a-t-il lancé.