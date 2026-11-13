Roland-Garros 2027 : date du tirage au sort de la billetterie et prix des billets avec un gros changement

Les modalités de la billetterie de Roland-Garros 2027 ont été dévoilées.

Nous sommes déjà à quelques mois du début de Roland-Garros 2027 et on en sait déjà plus sur la billetterie. Sans grosse surprise, la Fédération Française de Tennis a annoncé jeudi 12 novembre, que le système de tirage au sort pour la mise en vente des billets pour le grand public allait être reconduit. Ce système "régule l'accès aux ventes, réduit le temps d'attente et garantit un accès équitable le jour de l'ouverture des ventes, permet de mieux répondre aux attentes des acheteurs" explique la FFT.

Dans le détail, les amateurs de tennis pourront s'inscrire pour le tirage au sort de Roland-Garros dès le 3 décembre prochain, jusqu'au 17 sur le site officiel de la billetterie du Grand Chelem parisien. Par la suite, le tirage au sort donnera aux personnes inscrites des créneaux d'achat, au plein tarif ou tarif Last Minute. Mais nouveauté, à l'inverse des précédentes années, les fans devront donner une autorisation bancaire pour valider l'inscription. La FFT indique qu'"elle ne remet pas en cause la gratuité du tirage au sort et aucun débit ne sera effectué.

Le prix des billets de Roland-Garros

LES TARIFS DE ROLAND-GARROS 2027 ! Les nouvelles grilles tarifaires des courts principaux pour la prochaine édition du Grand Chelem parisien. Les prix affichent une hausse estimée à environ 10 % par rapport à 2026, avec des augmentations variables selon les courts, les catégories et les sessions. — Univers Tennis (@UniversTennis) November 12, 2026

Au total, chaque personne pourra prendre 4 billets maximum pour les courts principaux, 4 pour les courts Annexes du 23 au 30 mai, 15 billets pour l'Opening Week (incluant la journée Yannick Noah) et 15 billets maximum sur les courts Annexes du 31 mai au 6 juin.

Il y aura également une vente sur "le principe du "premier arrivé, premier servi"" qui sera disponible à partir du 30 mars 2027, toujours sur le site de Roland-Garros. Une phase de vente, ouverte à tous, sera organisée à partir du 30 mars selon le principe du ''premier arrivé, premier servi''. Le public aura alors l'opportunité de réserver des places pour l'Opening Week (la semaine des qualifications), et les courts annexes lors de la dernière semaine du tournoi."