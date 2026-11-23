L'Espagnol Carlos Alcaraz a triomphé pour la première fois aux ATP Finals.

Il n'y avait pas de doute possible sur l'identité du patron du circuit ce dimanche soir à Turin, et ce n'était pas le numéro 1 mondial Alexander Zverev. Carlos Alcaraz, 23 ans et 3e joueur mondial, a dominé le champion olympique allemand (6-2, 7-6 [7]) pour décrocher son tout premier titre aux Finales ATP. Le Murcien devient ainsi le troisième Espagnol sacré au Masters, après Manuel Orantes en 1976 et Alex Corretja en 1998. Surtout, il rejoint un cercle très restreint composé d'Andre Agassi, Roger Federer et Novak Djokovic, les seuls joueurs à avoir remporté les quatre tournois du Grand Chelem et le Masters. Une performance d'autant plus marquante qu'Alcaraz avait déjà réalisé l'exploit de devenir, dès le début d'année à Melbourne, le plus jeune joueur de l'histoire à triompher dans les quatre Majeurs.

La finale a longtemps semblé à sens unique. Pourtant très solide au service depuis le début de la semaine, sans avoir concédé le moindre break en cinq matches, Zverev a complètement craqué dans le premier set, perdant sa mise en jeu à trois reprises. L'Allemand a ensuite concédé un break blanc en début de deuxième manche, semblant filer vers une défaite nette. Mais il a su hausser son niveau de jeu, profitant d'un relâchement d'Alcaraz pour revenir et arracher un tie-break, où il a même obtenu trois balles de set. Impitoyable, l'Espagnol les a toutes sauvées avant de conclure après 2h01 de jeu, s'allongeant sur le dos, un grand sourire aux lèvres.

Ce sacre vient couronner une fin d'année exceptionnelle pour Alcaraz, marquée par un retour fracassant après une longue absence. Écarté des courts entre la mi-avril et la fin août à cause d'une blessure au poignet droit, il avait notamment manqué Roland-Garros et Wimbledon. Depuis son retour à l'US Open, il affiche un bilan impressionnant de 24 victoires en 26 matches, ponctué par les titres à l'ATP 500 de Vienne, au Rolex Paris Masters et désormais à Turin. Pour Zverev, cela reste une année incroyable avec deux Grand Chelems et une place de numéro 1 mondial...