Le Français Arthur Fils peut rêver d'une qualification pour les demi-finales même si cela s'annonce difficile...

L'ambiance est électrique à Turin où se dispute la phase finale du Masters, qui réunit les huit meilleurs joueurs de la saison. Après sa victoire sans appel contre Ben Shelton (6-2, 7-6 [4]) mardi, Alexander Zverev a définitivement validé son billet pour les demi-finales des Finales ATP. Le numéro 1 mondial affrontera désormais Arthur Fils jeudi, dans un match qui s'annonce décisif pour l'avenir du Français dans la compétition. Pour le joueur tricolore de 22 ans, cette rencontre représente une occasion en or de rejoindre le dernier carré du tournoi le plus prestigieux de fin de saison, aux côtés de l'Allemand.

Avec la victoire ce jeudi de Ben Shelton en deux manches face à Rafael Jodar, Arthur Fils est désormais obligé de l'emporter en deux sets contre Alexander Zverev ce jeudi à partir de 20h30 pour espérer se qualifier en demi-finales. Tout autre résultat, y compris une victoire en trois sets face au numéro 1 mondial, l'éliminera.

Alors que Carlos Alcaraz, touché à l'ischio-jambier de la jambe gauche mercredi lors de sa victoire face à Daniil Medvedev (6-2, 6-4), a passé une IRM ce jeudi matin à Turin avant d'annuler sa séance d'entraînement prévue à 13 heures, le média espagnol COPE a annoncé que le Murcien avait obtenu des retours rassurants et devrait bien entrer sur le court vendredi à 14 heures pour disputer son troisième et dernier match de poule des Finales ATP face à Flavio Cobolli.

Le classement des ATP Finals

Groupe McEnroe

Alexander Zverev 2 pts - +4 sets + 9 jeux

Ben Shelton 2 pts +1 set +2 jeux

Arthur Fils 1 pt - 0 set +2 jeux

Rafael Jodar 0 pt - 3 sets -10 jeux

Groupe Landl

Carlos Alcaraz 2 pts - +4 sets + 14 jeux

Daniil Medvedev 1 pt - +2 sets + 4 jeux

Frances Tiafoe 1 pt 0 set, -1 jeu

Flavio Cobolli 0 pt -4 sets, -11 jeux

Calendrier des ATP Finals

Le tournoi est programmé du dimanche 15 au vendredi 20 novembre. La phase de groupes avec matchs à 14h et pas avant 20h30. Samedi 21 novembre, les demi-finales : matchs à 14h30 et pas avant 20h30. Dimanche 22 novembre, la grande finale : match à 18h.