Le Français Arthur Fils peut rêver d'une qualification pour les demi-finales.

L'ambiance est électrique à Turin où se dispute la phase finale du Masters, qui réunit les huit meilleurs joueurs de la saison. Après sa victoire sans appel contre Ben Shelton (6-2, 7-6 [4]) mardi, Alexander Zverev a définitivement validé son billet pour les demi-finales des Finales ATP. Le numéro 1 mondial affrontera désormais Arthur Fils jeudi, dans un match qui s'annonce décisif pour l'avenir du Français dans la compétition. Pour le joueur tricolore de 22 ans, cette rencontre représente une occasion en or de rejoindre le dernier carré du tournoi le plus prestigieux de fin de saison, aux côtés de l'Allemand.

Plusieurs chemins mènent Arthur Fils vers la qualification, et le plus simple reste entre ses mains. S'il s'impose en deux sets face à Zverev, il sera automatiquement assuré de poursuivre l'aventure, quel que soit le résultat de l'autre rencontre de poule. Une victoire en deux sets de Fils, combinée à un succès de Rafael Jodar contre Shelton, ouvrirait également la porte des demi-finales au Français. Même en cas de victoire en trois sets, Fils resterait qualifié tant que Shelton ne s'impose pas en deux manches face à Jodar, ce qui laisse une marge de manœuvre non négligeable au joueur français.

Mais le tennis réserve parfois des surprises, et même une défaite de Fils ne signerait pas forcément la fin de ses espoirs. S'il s'incline en trois sets face à Zverev et que Jodar bat Shelton dans la foulée, le Français conserverait malgré tout ses chances de qualification. Un dernier cas de figure, plus complexe, pourrait également jouer en sa faveur : une défaite en deux sets de Fils accompagnée d'une victoire de Jodar en trois manches contre Shelton. Dans cette configuration extrême, les trois joueurs se retrouveraient à égalité parfaite, avec une victoire chacun et un pourcentage de sets gagnés identique, fixé à 37,5 %.

Face à une telle égalité statistique, c'est un critère plus fin qui départagerait alors les trois concurrents pour la dernière place qualificative. Le classement se ferait sur le pourcentage de jeux remportés durant la phase de poule, un indicateur qui prend en compte chaque point disputé sur le court. Selon les données actuelles, Arthur Fils occupe la meilleure position avec 52 % de jeux gagnés, devant Ben Shelton à 49 % et Rafael Jodar à 39 %. Cette avance confortable du Français constitue un filet de sécurité précieux avant d'affronter le numéro 1 mondial jeudi à Turin.

Le classement des ATP Finals

Groupe McEnroe

Alexander Zverev 2 pts - +4 sets + 9 jeux

Ben Shelton 1 pt -1 set -1 jeu

Arthur Fils 1 pt - 0 set +2 jeux

Rafael Jodar 0 pt - 3 sets -10 jeux

Groupe Landl

Carlos Alcaraz 1 pt - +2 sets + 8 jeux

Daniil Medvedev 1 pt - +2 sets + 4 jeux

Flavio Cobolli 0 pt -2 sets, -4 jeux

Frances Tiafoe 0 pt -2 sets, -8 jeux

Calendrier des ATP Finals

Le tournoi est programmé du dimanche 15 au vendredi 20 novembre. La phase de groupes avec matchs à 14h et pas avant 20h30. Samedi 21 novembre, les demi-finales : matchs à 14h30 et pas avant 20h30. Dimanche 22 novembre, la grande finale : match à 18h.