Clap de fin pour la saison de tennis avec les ATP Finals en Italie.

Second match pour Arthur Fils dans les ATP Finals. Après sa défaite face à Ben Shelton dimanche (6-2, 3-6, 6-3), un cran vraiment au dessus, pour son entrée en lice dans les Finales ATP, Arthur Fils retrouve ce mardi Rafael Jodar, battu également lors de la première journée face au numéro 1 mondial, Alexander Zverev, (6-4, 6-4). Ce n'est pas la première fois que les deux jeunes joueurs s'affrontent. Lors de la dernière confrontation entre Fils et Jodar à l'Open du Canada en août, c'est ce dernier qui s'était imposé (7-6, 6-3), comme deux semaines auparavant en seizièmes de finale de l'ATP de Washington, sur le même score. Il est temps de rectifier le tir pour le Français au meilleur des moments.

Le classement des ATP Finals

Groupe McEnroe

Alexander Zverev 1 pt - +2 sets + 4 jeux

Ben Shelton 1 pt - + 1 set + 4 jeux

Arthur Fils 0 pt - - 1 set -4 jeux

Rafael Jodar 0 pt - 2 set -4 jeux

Groupe Landl

Carlos Alcaraz 1 pt - +2 sets + 8 jeux

Daniil Medvedev 1 pt - +2 sets + 4 jeux

Flavio Cobolli 0 pt -2 sets, -4 jeux

Frances Tiafoe 0 pt -2 sets, -8 jeux

Calendrier des ATP Finals

Le tournoi est programmé du dimanche 15 au vendredi 20 novembre. La phase de groupes avec matchs à 14h et pas avant 20h30. Samedi 21 novembre, les demi-finales : matchs à 14h30 et pas avant 20h30. Dimanche 22 novembre, la grande finale : match à 18h.