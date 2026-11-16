ATP Finals 2026 : Fils perd le premier match, tableau et classements

Clap de fin pour la saison de tennis avec les ATP Finals en Italie.

Arthur Fils espérait marquer les esprits pour sa première apparition aux Finales ATP, mais c'est Ben Shelton qui a imposé sa loi dimanche soir à Turin. Le Français s'est incliné en trois manches (6-2, 3-6, 6-3) face au numéro 4 mondial, auteur d'un tennis offensif et d'une rare précision, y compris côté revers où il n'était pas forcément attendu. Après une entame disputée, le 7e mondial a dû batailler près de onze minutes pour conserver son service dès le troisième jeu, signe avant-coureur des difficultés à venir. Dans des conditions indoor rapides, propices aux gros serveurs, la tâche s'annonçait déjà périlleuse pour le Français.

Le premier set, conclu 6-2, a confirmé la domination de l'Américain, porté par une mise en jeu efficace et une prise de balle très précoce. Fils a toutefois montré du caractère en recollant au score dans la deuxième manche, profitant d'un léger passage à vide physique de son adversaire pour convertir sa première balle de break du match. Mais Shelton, encouragé dans son box par Juan Carlos Ferrero, a rapidement repris la main au troisième set, breakant d'entrée pour filer vers la victoire. Malgré deux occasions de recoller, le Français n'a jamais pu inverser la tendance face à un adversaire solide dans les moments clés.

Le classement des ATP Finals

Groupe McEnroe

Alexander Zverev 1 pt - +2 sets + 4 jeux

Ben Shelton 1 pt - + 1 set + 4 jeux

Arthur Fils 0 pt - - 1 set -4 jeux

Rafael Jodar 0 pt - 2 set -4 jeux

Groupe Landl

Carlos Alcaraz

Frances Tiafoe

Flavio Cobolli

Daniil Medvedev

Calendrier des ATP Finals

Le tournoi est programmé du dimanche 15 au vendredi 20 novembre. La phase de groupes avec matchs à 14h et pas avant 20h30. Samedi 21 novembre, les demi-finales : matchs à 14h30 et pas avant 20h30. Dimanche 22 novembre, la grande finale : match à 18h.