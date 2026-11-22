Finale de rêve ce dimanche aux ATP Finals entre Alcaraz et Zverev.

L'affiche de l'ATP Finals à Turin en Italie est connue et quoi de mieux que ce match entre Alexander Zverev, numéro 1 mondial, double vainqueur en Grand Chelem et notamment à Roland-Garros et l'Espagnol Carlos Alcaraz, de retour au plus haut niveau après une saison marquée par les blessures. Déjà sacré en 2018 et 2021, l'Allemand visera un troisième titre alors que l'Espagnol vise un premier titre après sa défaite en 2025 face à Jannik Sinner.

Pour arriver à cette finale, samedi , Carlos Alcaraz a dû batailler pour écarter Ben Shelton en trois sets (3-6, 6-3, 7-6(1)). Plus tard, Alexander Zverev a dominé Daniil Medvedev (7-6(0), 6-4). L'historique est à l'avantage de l'Espagnol face au champion olympique allemand, Alcaraz mène 7-6 dans leurs confrontations directes et a remporté quatre de leurs cinq derniers duels.

Heure et chaîne TV de la finale Zverev - Alcaraz

La finale entre Alexander Zverev et Carlos Alcaraz se disputera ce dimanche 22 novembre, pas avant 18h, heure de Paris, à l'Inalpi Arena de Turin. En France, la rencontre sera diffusée en direct sur Eurosport 1,