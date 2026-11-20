Le Français Arthur Fils n'a pas réussi à passer en demi-finales des ATP Finals.

L'espoir aura duré jusqu'au bout, mais pas assez longtemps. Pour accéder aux demi-finales des ATP Finals, Arthur Fils devait impérativement dominer Alexander Zverev en deux sets secs lors de son troisième et dernier match de poules à Turin. Le numéro un mondial en a décidé autrement, s'imposant 6-4, 7-6 au terme d'un second set accroché, ponctué d'un tie-break où le Français a longtemps cru pouvoir renverser la vapeur. Zverev, déjà assuré de la première place du groupe John McEnroe avant même d'entrer sur le court, n'a rien lâché face à un adversaire pourtant très solide sur son propre service pendant une bonne partie de la rencontre.

Cette défaite ferme définitivement la porte du dernier carré au septième mondial, premier Français à disputer le Masters depuis Gaël Monfils en 2016. C'est finalement l'Américain Ben Shelton, vainqueur plus tôt dans la journée de Rafael Jodar en deux sets (7-6, 7-5), qui accompagne Zverev en demi-finale dans ce groupe McEnroe. Un scénario redouté par Fils, qui savait qu'une victoire rapide de Shelton compliquerait encore sa mission face à l'Allemand.

Dans le groupe 'Ivan Lendl', l'Espagnol Carlos Alcaraz est déjà qualifié pour les demi-finales avec la première place de sa poule. L'autre rencontre opposera le Russe Daniil Medvedev (ATP 5) à l'Américain Frances Tiafoe (ATP 8) qui se disputeront le dernier billet qualificatif pour les demi-finales.

Le classement des ATP Finals

Groupe McEnroe

Alexander Zverev 3 pts - +6 sets + 12 jeux

Ben Shelton 2 pts +1 set +2 jeux

Arthur Fils 1 pt - 2 sets +1 jeu

Rafael Jodar 0 pt - 5 sets -13 jeux

Groupe Landl

Carlos Alcaraz 2 pts - +4 sets + 14 jeux

Frances Tiafoe 1 pt 0 set, -1 jeu

Daniil Medvedev 1 pt - 0 set - 2 jeux

Flavio Cobolli 0 pt -4 sets, -11 jeux

Calendrier des ATP Finals

Le tournoi est programmé du dimanche 15 au vendredi 20 novembre. La phase de groupes avec matchs à 14h et pas avant 20h30. Samedi 21 novembre, les demi-finales : matchs à 14h30 et pas avant 20h30. Dimanche 22 novembre, la grande finale : match à 18h.