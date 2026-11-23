Dans un entretien avec plusieurs journalistes ce lundi midi, Lucas Pouille a annoncé son retour sur les courts.

"Lucas, est ce que tu vas reprendre la compétition ?" La question simple et directe n'a pas eu besoin de tourner autour du pot, Lucas Pouille va bien faire son retour sur les courts de tennis pour la saison 2027. Après plusieurs blessures, une rupture du tendon d'Achille le 9 février 2024 lors de la finale du Challenger de Lille, sans aucune douleur au poignet après une opération en 2025 après avoir souffert le martyre ''Je ne pouvais pas faire un coup droit sans avoir mal au poignet" explique-t-il, le Français âgé de 32 ans revient dans le jeu.

"J'aime me mettre des défis et c'est sûrement le plus fou de ma carrière. J'y vais avec envie. La chose qui me rend le plus heureux, c'est le terrain. La boule au ventre, le Central qui s'emballe, ça me manque. Je n'ai pas encore arrêté de date de reprise. Je vais consacrer les prochains mois à ma réathlétisation. Je vais 'charbonner' avec Enzo Py, qui m'accompagnera. L'idée, c'est de reprendre en Challenger en mars" a-t-il expliqué.

Pour le moment, l'idée de participer à Roland-Garros fait son bout de chemin et il espère avoir une invitation. "Je vais avoir un classement protégé calculé à 104 ou 105. J'aurai neuf mois pour les épuiser, il faudra bien gérer cet aspect." Lucas Pouille est un talent gâché par les blessures depuis des années. Vainqueur de cinq titres ATP avec une année faste en 2017 avec Budapest, Stuttgart et Vienne ainsi que Montpellier en 2019, il a également remporté la Coupe Davis avec la France en remportant le point décisif face à Steve Darcis en 2017. 10 e au classement ATP en 2018, il espère revenir au premier plan dans les prochaines semaines...