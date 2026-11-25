Coup de massue pour le tennis français avec la possible suspension du Français Arthur Rinderknech.

L'Equipe a dévoilé une véritable bombe ces dernières heures en annonçant la possible suspension d'Arthur Rinderknech pour avoir refusé un contrôle antidopage. L'ITIA, l'Agence internationale pour l'intégrité dans le tennis, contactée par le journal, a confirmé l'information, regrettant que le sujet soit sorti dans la presse ces dernières heures.

"À la suite d'articles parus dans la presse et d'une publication du joueur sur les réseaux sociaux, nous pouvons confirmer qu'Arthur Rinderknech a été mis en accusation pour avoir refusé de se soumettre à un contrôle. Nous mettons tout en oeuvre pour préserver la confidentialité de ces affaires, et nous regrettons que les détails aient ainsi été rendus publics. L'affaire sera examinée par un tribunal indépendant au début de l'année prochaine et nous ne ferons aucun autre commentaire sur les détails de l'enquête."

Les faits reprochés à Rinderknech

Arthur Rinderknech a délibérément refusé un contrôle antidopage inopiné en juin dernier. Selon le quotidien sportif, un quiproquo entre le joueur et l'agent de prélèvement serait à l'origine de l'affaire. Celui-ci aurait conduit Arthur Rinderknech, "qui sortait de chez lui et devait filer prendre un train, à penser que sa précipitation ne lui vaudrait qu'un no-show, alors qu'il n'en avait aucun à son débit et qu'il en faut trois sur un an pour être sanctionné. Son échange avec l'agent anglophone aurait viré à l'incompréhension et il aurait d'ailleurs signé de lui-même un formulaire attestant de son refus, sans en mesurer les conséquences". Des éléments rejetés par le Français. "J'ai déjà fait savoir à l'ITIA que je réfutais cette allégation, et j'ai déjà demandé que cette affaire soit examinée et tranchée par un tribunal indépendant, comme j'en ai le droit. Je présenterai tous les détails de la situation au tribunal indépendant et je ne répondrai pas publiquement à ces allégations pour le moment."

Une suspension de 4 ans pour Rinderknech ?

S'il est convaincu que l'affaire sera réglée sans conséquence, Arthur Rinderknech pourrait prendre jusqu'à quatre ans de suspension, autant que pour un contrôle positif. "La peine pourrait être réduite à deux ans si le tribunal estime qu'il n'y a pas de faute grave de sa part, ou à son abandon si l'on conclut à l'absence de faute" explique l'agence.