"DIRECT. Wimbledon 2022 : Berrettini forfait à cause du Covid, résultats et matchs en direct"

WIMBLEDON. Après Marin Cilic, une nouvelle tête d'affiche déclare forfait pour Wimbledon. L'Italien Matteo Berrettini a été testé positif au Covid. Deuxième journée à Wimbledon avec une nouvelle fois de nombreux français sur le court, mais surtout Rafael Nadal et Serena Williams en fin de soirée. Suivez les matchs en direct.

12:35 - 4/3 Grenier Hugo Grenier reste en tête. Le Français mène 4/3 face au Suisse Ruesler sur le court n°7.

12:34 - Cornet prend la tête Il aura fallu attendre le septième jeu pour voir Alizé Cornet remporter sa mise en jeu. La Française mène 4/3 après six breaks d'affilée.

12:30 - 6/1 pour Sakkari Il aura fallu 26 minutes à Maria Sakkari pour remporter le premier set 6/1 face à l'Australienne Zoe Hives.

12:29 - Cornet revient encore Sixième break en six jeux. 3/3 entre Alizé Cornet et Yulia Putintseva après un break blanc de la Française.

12:27 - Ostapenko confirme Après avoir pris le service d'Océane Dodin, Jelena Ostapenko a confirmé son break d'avance et mène désormais 4/1 face à la Française qui a déjà commis cinq fautes directes.

12:25 - Cornet perd son service Ni Alizé Cornet ni Yulia Putintseva n'a remporté sa mise en jeu. 3/2 pour la Kazakh.

12:24 - Dodin concède le break 3/1 pour Jelena Ostapenko face à la Française Océane Dodin qui vient de concéder sa mise en jeu.

12:23 - Sakkari déroule Double break pour Maria Sakkari qui mène 4/1 avec le service à suivre dans le premier set face à l'Australienne Zoe Hives.

12:21 - Quatrième break consécutif Les jeux se suivent et se ressemblent entre Alizé Cornet et Yulia Putintseva. Les deux joueuses se sont breakées à quatre reprises en quatre jeux. 2/2 et service à suivre pour la Française.

12:21 - Bon départ de Grenier Face au Suisse Ruesler, Hugo Grenier a pris le meilleur des départs en breakant son adversaire. Le Français mène actuellement 3/1 après avoir confirmé son break d'avance.

12:10 - Cornet breakée d'entrée Sur un revers croisé, Yulia Putintseva a pris le service d'Alizé Cornet dès le premier jeu du match. La Kazakh va servir pour confirmer son break.

12:07 - Début des rencontres La deuxième journée de Wimbledon 2022 vient de démarrer avec plusieurs affiches au programmes dont les entrées en lice de trois Français : Grenier, Cornet et Dodin.

12:05 - Des gouttes de pluie pour commencer Si la pluie a interrompu à deux reprises les rencontres sur les courts annexes de Wimbledon hier, quelques gouttes tombent en ce moment sur le All England Club.

12:00 - Début des rencontres imminent Les matchs de la journée sur les courts annexes devraient démarrer d'ici quelques minutes. Les rencontres du "Center Court" vont démarrer à 14h30 heure française et 14h00 pour le court n°1.

11:55 - Wawrinka : "Je vais finir par y arriver" Battu hier en quatre manches (7/5 4/6 6/3 6/2) par Jannik Sinner, Stan Wawrinka était déçu de son niveau de jeu après la rencontre. Le triple vainqueur de Grand Chelem a confié son envie de revenir au plus haut niveau au média suisse Le Matin : "Je suis dans situation totalement différente de celle lors de mon retour sur le circuit. Je suis dans une bien meilleure forme physique. Tennistiquement, j’ai aussi avancé. Et c’est justement pour cela que je me sens en position de gagner des matches comme aujourd’hui. Même si je sais qu’il y a toujours un décalage entre ce qu’on propose à l’entraînement et ce qui se traduit en match, cette progression engendre de la frustration. Après, je suis convaincu intérieurement qu’en continuant à faire les choses correctement, je vais finir par y arriver. Il faut juste que je retourne sur le court, que je remette l’ouvrage sur le métier."

11:50 - Cilic forfait ! Testé positif au Covid en amont de Wimbledon, Marin Cilic ne disputera pas le Grand Chelem londonien cette année. Finaliste en 2017 et demi-finaliste à Roland-Garros il y a quelques semaines, le Croate pouvait affronter Rafael Nadal en huitièmes de finale.

11:45 - Les Français du jour Quatre Français tenteront aujourd'hui de se qualifier pour le second tour de Wimbledon 2022 dont Richard Gasquet ou Hugo Gaston : Marc-Andrea Huesler - Hugo Grenier

Zdenek Kolar - Benjamin Bonzi

João Sousa - Richard Gasquet

Alexei Popyrin - Hugo Gaston

11:40 - Kyrgios au programme Le fantasque australien Nick Kyrgios démarre son Wimbledon 2022 aujourd'hui. Il est opposé au local britannique Paul Jubb en deuxième rotation sur le court n°3.

11:35 - Les Françaises du jour Cinq Françaises seront les courts de Wimbledon aujourd'hui dont Alizé Cornet et Diane Parry : Alizé Cornet vs Yulia Putintseva

vs Yulia Putintseva Océane Dodin vs Jelena Ostapenko

vs Jelena Ostapenko Irina Bara vs Chloé Paquet

Serena Williams vs Harmony Tan

Clara Burel vs Katie Boulter

11:30 - Le programme sur le Court Central N°1 mondiale, Iga Swiatek ouvrira les hostilités dès 14h30 face à la Croate Jana Fett sur le "Center Court" où trois rencontres sont programmées ce mardi 28 juin : Iga Swiatek (1) vs Jana Fett

Francisco Cerundolo vs Rafael Nadal (2)

Serena Williams vs Harmony Tan