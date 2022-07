"Wimbledon 2022 : Djokovic domine Kyrgios et remporte un 21e titre du Grand Chelem, le résumé de la finale"

18:30 - Le résumé du match

Novak Djokovic rentre encore un peu plus dans l'histoire du tennis. Le Serbe s'est imposé, ce dimanche 10 juillet, lors de la finale de Wimbledon face à l'Australien Nick Kyrgios (4-6, 6-3, 6-4, 7-6) et remporte son 21e titre du Grand Chelem. Et pourtant l'après-midi avait mal commencé pour l'ancien numéro un mondial. En effet, le Serbe est tombé sur un Nick Kyrgios sans complexe qui a joué un tennis quasi parfait lors de la première manche. L'Australien remporte la première manche six jeux à quatre en surpassant Djokovic. Mais le 40e mondial est ensuite retombé dans ses travers. Il lâche les deux manches qui suivent en perdant ses nerfs et en s'en prenant presque systématiquement à son box. Le Serbe en profite et se lance dans la quatrième manche avec une grande confiance. Nick Kyrgios entame bien ce quatrième set et semble enfin revenir dans ce match. L'Australien ne concède aucune de ses mises en jeu mais son adversaire non plus. La victoire se départagera alors au tiebreak et à ce jeu là Novak Djokovic a été le plus fort mentalement pour venir à bout du 40e joueur mondial qui sera passé totalement au travers de ce jeu décisif. Le Serbe remporte son 21e titre du Grand Chelem et se rapproche à une petite longueur de Rafael Nadal même s'il pourrait ne pas parvenir à le rattraper de suite lui qui ne devrait pas disputer d'autres Grand Chelem cette saison.