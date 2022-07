"DIRECT. Wimbledon 2022 : Halep face à Anisimova, résultats et programme"

13:55 - L'entraîneur de Taylor Fritz y croit

Opposé à Rafael Nadal (n°2), Taylor Fritz va tenter de créer l'exploit en quarts de finale de Wimbledon 2022. Son entraîneur Michael Russell croit à la qualification de l'Américain : "Rafa est l’un des joueurs les plus en forme du tour et il a évidemment remporté le plus de titres du Grand Chelem. Mais en même temps, Taylor arrive aussi avec une tonne de confiance sur l’herbe. Il a remporté Eastbourne et quatre matches consécutifs ici sans perdre un set. J’ai juste hâte d’y être. Ça va être une bonne bataille et bien sûr. De plus c’est un énorme booster de confiance d’avoir remporter cette finale à Indian Wells. Il doit utiliser cette confiance et cette conviction lorsqu’il entrera sur le terrain aujourd’hui."