"DIRECT. Wimbledon 2022 : Nadal forfait, Djokovic face à Norrie, résultats et programme"

WIMBLEDON. Touché aux abdos, Rafael Nadal est forfait pour les demi-finales de Wimbledon 2022 ce vendredi 8 juillet 2022. Dans l'autre affiche, Novak Djokovic affronte le Britannique Cameron Norrie cet après-midi. Suivez les scores en direct de Wimbledon 2022.

En direct

Recevoir nos alertes live !

14:55 - Un seul affrontement entre Djokovic et Norrie Novak Djokovic et Cameron Norrie n'ont disputé qu'un seul match l'un contre l'autre. C'était lors des Masters 2021 et le Serbe n'avait fait qu'une bouchée du Britannique puisqu'il s'était imposé en deux sets (6-2, 6-1) et 1h06 de jeu seulement.

14:50 - En finale, une première depuis 2003 à Wimbledon Qualifié pour sa première finale de Grand Chelem à 27 ans, Nick Kyrgios est le joueur le moins bien classé (40e) à se hisser en finale du tournoi de Wimbledon depuis son compatriote Mark Philippoussis (48e) en 2003, qui s'était incliné contre Roger Federer. L'Australien est aussi le premier joueur non tête de série à disputer une finale de Grand Chelem depuis le Français Jo-Wilfried Tsonga à l'Open d'Australie 2008.

14:45 - Avant le forfait de Rafael Nadal, deux précédents C'est seulement la troisième fois depuis le début de l'ère Open (1968) qu'un joueur déclare forfait pour une demi-finale d'un tournoi du Grand Chelem. Avant Rafael Nadal cette année à Wimbledon, cela s'était produit à l'US Open 1988 avec le forfait de Chris Evert avant d'affronter Steffi Graf puis à l'Open d'Australie 1992 avec le retrait du tableau de Richard Krajicek avant de jouer face à Jim Courier. Sans jouer de demi-finale, Graf et Courier ont derrière remporté le tournoi.

14:40 - C'est parti pour la demi-finale du double féminin C'est parti pour la première demi-finale du double dames sur le Center Court. L'Ukrainienne Lyudmyla Kichenok et la Lettone Jelena Ostapenko (têtes de série n°4) affrontent les Tchèques Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova (n°2). Kichenok a débuté au service ce match.

14:38 - Première finale du Grand Chelem pour Kyrgios Pendant que Novak Djokovic et Cameron Norrie batailleront dans quelques dizaines de minutes sur le Centre court pour une place en finale dimanche, Nick Kyrgios s'est lui contenté de s'entraîner aujourd'hui sur le gazon de Wimbledon, d'ores et déjà qualifié après le retrait de Rafael Nadal du tournoi jeudi soir. Ce sera la première finale du Grand Chelem pour l'Australien, qui est certainement le seul joueur de l'histoire à disputer une finale de Grand Chelem sans avoir disputé la moindre demi-finale dans sa carrière...

14:33 - Les joueuses rentrent sur le Centre Court Il faudra un petit patienter avant de voir la demi-finale du tableau masculin entre Novak Djokovic à Cameron Norrie, puisque le forfait de Rafael Nadal a un peu bousculé le programme à Wimbledon. Les demi-finales du tableau double dames sont prévues sur le Center Court. L'Ukrainienne Lyudmyla Kichenok et la Lettone Jelena Ostapenko (n°4) viennent de rentrer sur le court avec les Tchèques Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova (n°2). Le premier match de la journée débutera dans quelques instants. La deuxième demi-finale aura lieu après le match entre Djokovic et Norrie.

14:30 - Qui pour rejoindre Nick Kyrgios ? Le premier finaliste de Wimbledon 2022 est connu : après le forfait de Rafael Nadal, Nick Kyrgios se qualifie pour la première finale de sa carrière en Grand Chelem. La deuxième demi-finale aura lieu ce vendredi 8 juillet en deuxième rotation sur le "Center Court". Elle oppose le triple tenant du titre sur le gazon londonien, Novak Djokovic à la coqueluche du public britannique, le local Cameron Norrie qui dispute sa première demi-finale en Grand Chelem.

14:25 - Les demi-finales du double dames au programme Si l'affiche du jour est la demi-finale messieurs opposant Novak Djokovic à Cameron Norrie, les demi-finales du tableau double dames sont également programmées sur le "Center Court" du All England Club : L.Kichenok (UKR, n°4) - J.Ostapenko (LAT, n°4) VS B.Krejcikova (CZE, n°2) - K.Siniakova (CZE, n°2)

E.Mertens (BEL, n°1) - S.Zhang (CHI, n°1) VS D.Collins (USA) - D.Krawczyk (USA)

14:20 - Quel moment ! Après sa qualification en finale de Wimbledon 2022, Ons Jabeur a voulu partager sa joie le jeudi 7 juillet avec son adversaire du jour et amie Tatjana Maria. What a moment.#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/Qll3io0GGW — Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2022

14:15 - Murray y croit pour Norrie Opposé à la tête de série n°1, Novak Djokovic en demi-finales de Wimbledon 2022, Cameron Norrie a un premier supporter de prestige. Son compatriote britannique Andy Murray a tenu à apporter son soutien au demi-finaliste dans une interview chez nos confrères de Yahoo Sports : "Ces dernières années, nous avons vu des choses dans le tennis que personne n’attendait, comme Emma Raducanu, qui a remporté l’US Open. Novak a eu un match très difficile contre Jannik Sinner et personne ne s’y attendait. Il s’en est sorti, mais c’était serré et Cameron est au même niveau que des gars comme Sinner en ce moment en termes de classement et de résultats. Ça va être serré. C’est un obstacle incroyablement difficile mais la chose dont vous pouvez être sûr avec Cam, c’est qu’il va se donner la meilleure chance de gagner parce qu’il va se battre sur chaque point, il va jouer extrêmement dur et il ne rend la tâche facile à personne."

14:10 - La paire Skupski/Krawczyk titrée Le doublé pour Desirae Krawczyk et Neal Skupski ! Après 2021, la paire a remporté le double mixte pour la deuxième fois consécutive en battant les Australiens Samantha Stosur et Matthew Ebden en finale (6/4 6/3). Going back-to-back ​????​​????​@desiraekrawczyk and @nealskupski defend the Mixed Doubles title, beating Matthew Ebden and Samantha Stosur 6-4, 6-3#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/YIkgn7zTfb — Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2022

14:00 - L'hommage de Kyrgios à Nadal Après le forfait de Rafael Nadal, Nick Kyrgios se qualifie pour la première finale en Grand Chelem de sa carrière. L'Australien n'a pas tardé à réagir à la terrible nouvelle en souhaitant un bon rétablissement à l'Espagnol : "Joueurs différents, personnalités différentes. J'espère que ton rétablissement se passera bien et qu'on te retrouvera bientôt en pleine forme. À la prochaine." Nick Kyrgios sends his well wishes to Rafael Nadal ????#Wimbledon pic.twitter.com/AKj1CTcT07 — Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2022

13:50 - Une finale inédite chez les dames Ons Jabeur et Elena Rybakina se sont qualifiées pour la finale de Wimbledon 2022 qui aura lieu samedi 9 juillet. La Tunisienne et la Kazakhstanaise se sont respectivement imposées face à Tatjana Maria (6/2 3/6 6/1) et Simona Halep (6/3 6/3). Un nouveau pays apparaîtra au palmarès du Grand Chelem en simple dames puisque jamais une Tunisienne ou une Kazakhe n'a remporté un titre de cette importance.

13:40 - L'entraîneur de Norrie souligne sa force physique Dans des propos rapportés à Punto de Break, Facundo Lugones, l'entraîneur de Cameron Norrie a évoqué les capacités physiques hors normes du Britannique : "Je pense qu’il est impossible de travailler plus dur sur la forme physique que ne le fait Cameron. Il passe des heures avec son préparateur physique à faire des exercices qui le poussent à la limite et qui lui ont permis de ne pas baisser son niveau dans des situations extrêmes d’effort, comme avoir plus de 200 battements par minute. Il est capable de jouer du bon tennis dans des échanges sans fin grâce à cette capacité ; alors que n’importe qui d’autre serait au bord de l’évanouissement et ne pourrait supporter ce rythme cardiaque plus d’une minute, il est capable de rester 8 ou 9 minutes relativement à l’aise et sans que son niveau ne baisse."

13:30 - Wimbledon rend hommage à Nadal Touché aux abdos, Rafael Nadal a déclaré forfait hier pour sa demi-finale de Wimbledon 2022 face à Nick Kyrgios. Les organisateurs ont rendu hommage à l'Espagnol par une publication sur les réseaux sociaux : "Nous sommes tristes que cela se termine comme ça. Merci pour cette année et les moments inoubliables vécues à The Championships." Until next time, Rafa ​????​



Wishing you a speedy recovery.#Wimbledon — Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2022 rganisateurs ont rendu hommage à l'Espagnol avec un message sur les réseaux sociaux :

13:25 - Le programme du jour Trois affiches sont programmées sur le "Center Court" du All England Club ce vendredi 8 juillet dont la demi-finale du tableau messieurs opposant Novak Djokovic à Cameron Norrie : Centre Court (à partir de 14h00) : L.Kichenok (UKR, n°4) - J.Ostapenko (LAT, n°4) VS B.Krejcikova (CZE, n°2) - K.Siniakova (CZE, n°2) N.Djokovic (SRB, n°1) - C.Norrie (GBR, n°9) E.Mertens (BEL, n°1) - S.Zhang (CHI, n°1) VS D.Collins (USA) - D.Krawczyk (USA)