"DIRECT. Wimbledon 2022 : Ruud face à Humbert, résultats et matchs en direct"

WIMBLEDON. Début du 2e tour à Wimbledon ce mercredi 29 juin avec pour commencer la journée le duel entre le dernier finaliste de Roland-Garros Casper Ruud et le Français Ugo Humbert. Suivez les matchs en direct.

13:40 - Les matchs sont lancés ! ENFIN ! Après plus d'1h30 de décalage, les matchs du 2e tour de Wimbledon 2022 débutent. On va notamment suivre avec une grosse attention le match entre Humbert et Ruud avant le retour de Djokovic sur le Centre Court à partir de 14h30.

13:36 - Les juges de ligne sont arrivés Les matchs devraient enfin pouvoir débuter dans quelques minutes. Plusieurs juges de ligne sont arrivés sur les différents courts de Wimbledon.

13:22 - Des matchs pas avant 13h30.. Encore un changement de programme, après 12h, 12h30, 13h15... On est désormais sur un début de journée à Wimbledon aux alentours de 13h30.

13:17 - La menace du Covid plane Avec les forfaits de Cilic et Berrettini, le Covid semble toucher Wimbledon, mais est ce que les joueurs vont se faire tester ? En conférence de presse, Alizé Cornet a expliqué qu'il y avait plusieurs cas de Covid dans le vestiaire, mais personne n'en a parlé.

13:04 - Les matchs n'ont toujours pas débuté Gros retard sur la programmation des matchs à Wimbledon à cause de la pluie, les rencontres n'ont toujours pas débuté et commenceront seulement à partir de 13h15 selon le tournoi.

12:55 - Quand Kyrgios mange des sushis en conférence de presse Nick Kyrgios fait toujours parler de lui. En conférence de presse après sa victoire face au Britannique Jupp, l'Australien est venu en conférence de presse avec des sushis et une fourchette pour les manger. No chopsticks for your sushi, @NickKyrgios? ???? ????#Wimbledon pic.twitter.com/0OtfS1mByX — Wimbledon (@Wimbledon) June 29, 2022

12:48 - Adrian Mannarino également engagé Le Français qui aime particulièrement le gazon, sera engagé ce mercredi 29 juin pour son 2e tour face à la tête de série numéro 30 de ce Wimbledon 2022, l'Américain Tommy Paul.

12:41 - Diane Parry engagée aujourd'hui La Française qui avait fait sensation lors de Roland-Garros, est engagée ce mercredi 29 juin pour son deuxième tour de Wimbledon face à la Japonaise Hontama. Une belle carte à jouer pour Diane Parry qui peut viser un 3e tour.

12:35 - Début imminent des rencontres Retardées à cause de la pluie, les rencontres prévues aujourd'hui à Wimbledon devraient débuter d'ici quelques minutes.

12:30 - Deux matchs à terminer Deux rencontres du premier tour entamées hier vont se terminer aujourd'hui : Karolina Pliskova (6) vs Tereza Martincova : 7/6(1) 5/5

Greet Minnen vs Garbine Muguruza (9) : 6/4

12:25 - Humbert face à une vieille connaissance Au deuxième tour de Wimbledon 2022, Ugo Humbert va affronter le finaliste de Roland-Garros, Casper Ruud. Un joueur que le Français connaît depuis qu'il a 14 ans. S'ils sont devenus professionnels en même temps quasiment, les tennismen n'ont pas connu la même trajectoire (Humbert est 112e mondial, Ruud est 6e - NDR).

12:20 - Des courts débâchés et des filets enlevés.. Alors qu'il y a encore certaines averses à Wimbledon, la majorité des courts ont été débâchés. Sur d'autres terrains, les filets n'ont pas encore été installés.

12:15 - Nadal : "Je ne pense pas que l’on puisse me considérer comme un cas contact" Interrogé sur les forfaits de Marin Cilic et Matteo Berrettini après des tests positifs au Covid, Rafael Nadal a tenu à calmer les polémiques : "Je ne pense pas que l’on puisse me considérer comme un cas contact d’autant que nous nous entraînions à l’extérieur, mais tout peut arriver. En ce moment, je me sens bien et le plus important est que je suis vraiment désolée pour lui. J’espère simplement qu’il se rétablira le plus vite possible. Matteo était malade depuis quelques jours et ce que je sais, c’est que c’est à vous de décider si vous voulez passer un test. Si c’est positif, vous êtes éliminé. Nous pouvons discuter des règles autant de fois que nous le voulons, mais ce sont les règles et nous devons les suivre, car sinon, le monde serait un désastre."

12:10 - Un choc pour Garcia En deuxième rotation sur le "Center Court", Caroline Garcia va disputer un deuxième tour face à la pépite et superstar britannique Emma Raducanu. La Française devra créer l'exploit face à la tête de série n°10.

12:05 - Pas de match avant 12h30 ! La météo est "capricieuse" ce matin à Londres. La pluie perturbe le début des rencontres qui est retardé à 12h30 pour le moment.

12:00 - De la pluie au programme ? Depuis le début de la journée, la pluie tombe sur Londres et Wimbledon où les courts annexes sont restés bâches ce matin. Le soleil devrait apparaître d'ici quelques minutes.

11:55 - Début des doubles Si le deuxième tour des tableaux simples démarrent ce mercredi 29 juin, les tournois de doubles messieurs et dames débutent également aujourd'hui. À noter la présence de plusieurs paires 100 % française : Nicolas Mahut avec Edouard Roger-Vasselin, Clara Burel et Chloé Paquet et Sadio Doumbia accompagné de Fabien Reboul. Sans oublier la présence d'Hugo Gaston, Benoît Paire, Harmony Tan ou Fabrice Martin.

11:50 - Les Françaises du jour Diane Parry et Caroline Garcia sont de retour à Wimbledon où les deux Françaises vont disputer le deuxième tour : Caroline Garcia vs Emma Raducanu (10)

vs Emma Raducanu (10) Diane Parry vs Mai Hontama

11:45 - La balle de match d'Harmony Tan Au terme d'un combat splendide, Harmony Tan a éliminé Serena Williams au premier tour de Wimbledon (7/5 1/6 7/6(7)). Un véritable exploit pour la Française qui disputait son premier match sur le Grand Chelem londonien. "She's beaten a legend."



After three hours, 10 minutes, Harmony Tan beats Serena Williams in a first round epic#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/IQst8AzXxv — Wimbledon (@Wimbledon) June 28, 2022

11:40 - Serena Williams : "Beaucoup de motivation pour s'améliorer et jouer à domicile" Après sa défaite au premier tour de Wimbledon 2022 contre la Française Harmony Tan, Serena Williams est revenue sur la rencontre en conférence de presse. L'Américaine en a profité pour donner des informations sur son avenir : "L'US Open est le premier tournoi du Grand Chelem que j'ai gagné. Votre première fois est toujours spéciale. Il y a certainement beaucoup de motivation pour s'améliorer et pour jouer (à nouveau) à domicile."

11:35 - Les Français du jour Trois Français seront sur les courts de Wimbledon aujourd'hui dont Ugo Humbert opposé au finaliste de Roland-Garros, Casper Ruud : Casper Ruud (3) vs Ugo Humbert

Tommy Paul (30) vs Adrian Mannarino

Nikoloz Basilashvili (22) vs Quentin Halys

11:30 - Le programme sur le Court Central Trois affiches sont au programme sur le Court Central ce mercredi 29 juin à partir de 14h30 : Novak Djokovic (1) vs Thanasi Kokkinakis

Caroline Garcia vs Emma Raducanu (10)

Andy Murray vs John Isner (20)