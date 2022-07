"DIRECT. Wimbledon 2022 : Rybakina, nouvelle reine de Wimbledon, le résumé de la finale"

Merci à toutes et à tous de nous avoir accompagné pour suivre la finale dames de Wimbledon. Le tournoi 2022 s'achève demain avec la finale messieurs entre le triple tenant du titre Novak Djokovic et l'Australien Kick Kyrgios. Une affiche qui promet déjà des étincelles et d'offrir un spectacle formidable entre deux joueurs spectaculaires, dans leurs styles respectifs. Soyez au rendez-vous, ce dimanche 10 juillet dès 14h.

Crispée au début du match, Elena Rybakina a trouvé les solutions pour renverser le court de la finale et s'imposer en trois manches. On n'avait plus vu une joueuse réussir cela depuis 2006 et Amélie Mauresmo, lorsque la Française avait privé du titre Justine Hénin (2/6 6/3 6/4).

17:26 - Rybakina, nouvelle reine de Wimbledon

Le dernier revers de Jabeur a traversé le court sans jamais retombé, la foule du Centre Court s'est enflammé, mais là au centre de toute cette effervescence sous le soleil radieux de Londres, Elena Rybakina n'esquissa pas la moindre émotion, pas le plus subtil des sourires. Tout était à l'intérieur, où on imagine le tourbillon d'émotions qui a dû l'emporter. A 23 ans, elle touchait le graal à Wimbledon, remportant à la plus belle victoire de sa jeune carrière. Le masque se fendit quand elle dut s'adresser au public, rattrapée par son exploit sous les yeux du président du Kazakhstan, venu spécialement pour assister à ce moment d'histoire pour le pays d'Asie Centrale qui a donné la nationalité à la native de Moscou en 2019 et la soutient depuis. Car cette finale, Rybakina l'a vécue. Intensément au point de s'en trouver paralyser.

Car avant le soulagement de soulever le trophée aux reflets dorés et argentés, la 23ème mondiale a d'abord expérimenté la tension et la crispation. On ne négocie pas une finale de Grand Chelem, qui plus est la première, comme on expédie les affaires courantes du circuit. Un tel évènement est escorté de son lot d'inquiétudes et d'espoirs, et soumet le cerveau à une pression folle. Pour une joueuse comme Rybakina, avoir le bras tendu ne pardonne pas. Il lui faut du relâchement, des idées claires. Tout ce qui lui manqua dans un premier set où tout allait trop vite. Plus habituée à jouer des matches à enjeu, Ons Jabeur la prit à la gorge, lui imposant un rythme intense. La Tunisienne variait bien, glissait ses amorties à bon escient et engrangeait grâce aux fautes adverses (6/3). Après une demi-heure, il n'y avait rien à redire et la n°2 mondiale semblait se diriger vers un succès aisée et ô combien historique pour le tennis africain et arabe.

Mais le tennis est affaire de série et de nerfs et tout peut basculer en un instant. A la reprise du deuxième set, Rybakina changea de visage, comme décidée à tout envoyer pour ne rien regretter. Un "lâcher-prise" qui libéra son bras et dénoua ses jambes. Tenant mieux l'échange, elle insinua le doute dans l'esprit de Jabeur, autant qu'elle l'ébranla par ses grandes gifles en coup droit ou en revers. Mais le coup le plus dur qu'elle lui porta fut de ne plus lui offrir la moindre solution. Servant fort, elle n'entrouvrit la porte que deux fois dans les deux derniers sets, quand sur les jeux de retour, elle mettait la pression et se montrait assez habile ou véloce pour aller chercher même les amorties les mieux senties. La toile tissée par Jabeur se désagrégea, mettant ses nerfs en pelote comme sur ce point où elle se montra trop confiante en déposant sa balle derrière le filet pensant cela suffisant avant de voir son adversaire s'arracher et glisser un contre de l'autre coté. Rybakina avait gagné la bataille des nerfs et le prouva en signant un dernier jeu de service d'une grande maîtrise malgré l'enjeu. S'il lui faudra encore du temps pour mesurer ce qu'elle vient d'accomplir, Elena Rybakina a signé son acte de naissance au plus haut niveau et confirmer le potentiel qui pointait déjà avant que la pandémie ne la retarde. Anonyme jusque-là, elle ne pourra désormais plus se cacher.