"DIRECT. Roland-Garros 2022 : Nadal élimine Djokovic, matchs et résultats en direct"

ROLAND GARROS. Au terme de quatre sets époustouflants, Nadal est venu à bout de Djokovic (2-6, 6-4, 2-6, 6-7) après quatre heures de jeu. En demi-finale, le roi de la terre battue rejoint Zverez.

01:38 - Voici le programme du 1er juin à Roland Garros Quatre rencontres sont au programme. Elles comptent toutes pour les quarts de finale de Roland Garros. On commence par le tableau masculin : Rublev (RUS) - Cilic (CRO)

Ruud (NOR) - Rune (DEN) Du côté du tableau féminin : Kudermetova (RUS) - Kasatkina (RUS)

Swiatek (POL) - Pegula (USA) 01:30 - Nadal est éternel À presque 36 ans, l'Espagnol a prouvé, malgré les blessures, qu'il reste le roi de Roland Garros. Il a torpillé Djokovic, favori du Tournoi, qui n'a pas été capable de trouver des solutions sur le long terme. Battant à l'extrême, génie souvent, Nadal a semblé irrésistible. Désormais, il devra faire face à Zverev, tombeur d'Alcaraz, en demi-finale de cette édition. 01:17 - La réaction de Nadal après sa victoire face à Djokovic L'Espagnol a répondu aux questions de Bartoli, consultante chez Amazon Prime Video : "C'était un match très difficile. Djokovic est un des meilleurs joueurs de l'histoire. C'était un match important. J'ai joué à mon meilleur niveau. C'est une nuit magique. C'est le court le plus spécial. Le soutien de Paris, dans l'endroit le plus important de ma carrière, est tout pour moi. On se voit dans deux jours, c'est la chose que je peux vous dire ce soir concernant mon avenir." Vous voulez suivre le match entre Rafael Nadal et Novak Djokovic ? Rendez-vous sur Amazon via le service Amazon Prime Video. 01:15 - Nadal élimine Djokovic ! IL LE FAIT ! En 4h12, Nadal écarte de Djokovic, en quart de finale de Roland Garros, au terme d'un bras de fer époustouflant ! En quatre manches, le Serbe a plié devant le roi de la terre battue (2-6, 6-4, 2-6, 6-7). 01:14 - Retour gagnant de Djokovic Le Serbe vient d'enchaîner trois points de rang. Nadal a encore deux balles de match. 01:14 - Djokovic toujours en vie Nadal réalise une faute directe. Le Serbe est toujours en vie (3-6), mais Nadal s'apprête à servir deux fois. 01:11 - Cinq balles de match pour Nadal ! Après une superbe défense de Nadal, Djokovic craque. Son amortie finit dans le filet ! 01:10 - Djokovic craque encore Une nouvelle faute de revers coûte très cher au Serbe. Nadal a quatre points d'avance dans ce jeu de décisif ! 01:09 - Nouveau minibreak pour Nadal ! Djokovic craque une nouvelle fois ! Djokovic est mené quatre points à un ! Il est dos au mur ! 01:09 - Djokovic stoppe l'hémorragie Sur une faute de l'Espagnol, Djokovic débloque son compteur. Il est toujours mené trois points à un. 01:07 - Nadal prend trois points d'avance Djokovic se fait contrer ! L'Espagnol vient d'enchaîner trois points. Nadal est dominateur dans ce jeu décisif ! 01:06 - Nadal confirme son minibreak Après un gros service, Nadal fait mouche grâce à son coup droit. La meilleure défense, c'est l'attaque ! 01:06 - Nadal réalise un minibreak Sur le premier marathon, l'Espagnol fait craquer Djokovic. Nadal est très déterminé à en finir. 01:04 - Jeu blanc pour Nadal et place au jeu décisif, 6-6 Après quatre heures de jeu, cette quatrième manche va se jouer au tie break. Pourtant, Djokovic a servi pour ce quatrième set, et il a eu deux balles pour emmener Nadal, à la 5e manche. La tension monte encore d'un cran. 01:01 - Nadal est bien parti Grâce à un magnifique coup droit, et avec l'aide de Djokovic, qui a offert une faute en revers, Nadal inscrit les deux premiers points de son jeu de service. LIRE PLUS

Suivez tous les principaux résultats des Internationaux de France de tennis avec le tableau hommes et le tableau femmes ci-dessous :

A Roland Garros, le programme officiel de chaque journée, disponible sur le site officiel, peut parfois être chamboulé. En effet, si l'horaire de début de journée est assez clair, il est très difficile de tabler sur l'heure exacte de la fin des matchs. Les principales contraintes pour les organisateurs : la météo et l'heure de coucher du soleil. En effet, seul le court Philippe-Chatrier dispose d'un toit rétractable et peut accueillir des matchs en nocturne. Les autres courts ne disposent pas d'éclairage.

Voici le détail des rencontres pour de ce Roland Garros 2022 avec les matchs des têtes de série ainsi que les Français et les Françaises pour le premier tour des Internationaux de France :

Tableau hommes

Quarts de finale

Djokovic - Nadal

Ruud - Rune

Rublev - Cilic

Demi-finales

Zverev - Nadal

Tableau femmes

Quarts de finale

Kudermetova - Kasatkina

Swiatek - Pegula

Demi-finale

Trevisan - Gauff

Ce Roland-Garros 2022 débute avec les matchs du tableau principal le dimanche 22 mai. La date de la finale homme, qui clôture traditionnellement la quinzaine, est fixée au dimanche 5 juin 2022.

Le système de billetterie de Roland Garros (voir le site officiel) de l'édition 2022 a été revu. L'objectif des organisateurs est de remplir "à pleine capacité" les courts. Pour cela, l'accès aux tribunes a été retravaillé avec la mise en vente de 1500 billets "annexes-up" qui permettront aux détenteurs des tickets d'assister aux rencontres sur les courts annexes mais également de remplir les loges du court central Philippe Chatrier, en cas de faible affluence. Souvent vide, la tribune présidentielle va connaître du changement dans cette édition 2022. Les organisateurs vont donnés la possibilité aux bénévoles des clubs de pouvoir assister aux matchs depuis cette tribune, en les invitant régulièrement.

Pour la deuxième année consécutive, des places à 10€ pour les jeunes âgés de moins de 25 ans seront en vente. Sachez également qu'en plus des matchs de qualifications et des rencontres du tournoi principal, d'autres types de billets sont proposés, pour des événements périphériques : la journée des Enfants, le Trophée des Légendes... Il est également possible d'obtenir des billets en venant en fin de journée grâce à l'offre Visiteurs du soir. Enfin, les organisateurs proposent des Pass Week-end, des Pass Demi-finales ou des Pass Finales.

La dotation globale pour Roland-Garros est connue. En 2022, celle-ci s'élèvera à 43,6 millions d'euros soit 7% de plus qu'en 2019. 2,2 millions d'euros sont promis aux vainqueurs des tableaux de simple. Les organisateurs avaient promis de faire un effort dans les dotations pour les qualifiés et les éliminés du premier tour. Chose faite pour les joueurs et joueuses qui n'auront pas passé les qualifications avec une augmentation de 66 % de la dotation attribuée aux qualifications par rapport à 2019 et de 30 % par rapport à 2021.

Dans un communiqué, la Fédération française de tennis indique que "l'augmentation de la dotation du 1er tour du tableau de simple et des qualifications permet de soutenir les populations de joueuses et de joueurs qui ont le plus souffert de la crise sanitaire ces dernières années."

La diffusion de Roland Garros était assurée depuis de longues années par les chaînes du service public et par Eurosport, mais il y a du changement depuis l'an passé. Exit Eurosport : les droits de retransmission de la compétition sont désormais partagés entre France TV et Amazon Prime (s'abonner à Amazon Prime Vidéo), le service de vidéo à la demande, qui propose les matchs en soirée et ceux disputés sur le court Simonne-Mathieu. Les demi-finales et les finales sont, elles, co-diffusées.

Voici tous les Français qui sont engagés dans ce Roland-Garros 2022 du côté de la Porte d'Auteuil :

Les Françaises dans le tableau principal :

Alizé Cornet (39e)

Caroline Garcia (71e)

Clara Burel (83e)

Océane Dodin (93e)

Diane Parry (96e)

Kristina Mladenovic (100e)

Chloé Paquet (101e)

Harmony Tan (115e)

Fiona Ferro (139e)

Tessah Andrianjafitrimo (144e)

Léolia Jeanjean (223e)

Elsa Jacquemot (229e)

Les Français dans le tableau principal

Ugo Humbert (44e)

Benjamin Bonzi (56e)

Arthur Rinderknech (63e)

Benoit Paire (65e)

Hugo Gaston (68e)

Adrian Mannarino (71e)

Richard Gasquet (77e)

Corentin Moutet (126e)

Manuel Guinard (158e)

Gilles Simon (160e)

Lucas Pouille (165e)

Grégoire Barrère (210e)

Jo-Wilfried Tsonga (263e)

