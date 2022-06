"DIRECT. Roland-Garros 2022 : Ruud rejoint Nadal en finale, le résumé et le programme"

ROLAND GARROS. Facile vainqueur de Cilic (3-6, 6-4, 6-2, 6-2), Ruud affrontera Nadal en finale de Roland Garros. Plus tôt dans l'après-midi, l'Espagnol s'est qualifié après l'abandon de Zverev (7-6, 6-6), qui s'est blessé à la cheville durant la rencontre.

En direct

Recevoir nos alertes live !

23:30 - FIN DU DIRECT C'est la fin de ce direct pour aujourd'hui après une journée folle et des demi-finales incroyables. Place désormais aux femmes ce samedi avec la finale Swiatek - Gauff. 23:25 - Iga Swiatek - Cori Gauff, la favorite contre la surprise Ce samedi, Swiatek affronte Gauff en finale de Roland Garros. La Polonais, numéro 1 mondiale, est la tenante du titre. En face, à 18 ans, l'Américaine va jouer sa première finale de grand chelem. Elle aura la pression, mais elle n'aura aussi rien à perdre. Le match s'annonce haletant ! Coup d'envoi de la rencontre à 15h00. 23:20 - Debru, la France qui gagne ? Un Français créera-t-il la surprise dans le tournoi de Roland Garros juniors ? En finale, Gabriel Debru, 16 ans, espère remporter le titre le plus prestigieux de sa jeune carrière. Face à son service de feu, il aura le Belge Gilles Arnaud Bailly. Le rendez-vous est pris pour 12h30. 22:50 - Nadal souffre toujours du pied Face à Ruud, dimanche, en finale de Roland Garros, l'Ibérique devra encore repousser ses limites. Face à Zverev, qui a été contraint d'abandonner après s'être blessé à une cheville, Nadal a énormément souffert : "Je préfère perdre la finale et à avoir un nouveau pied qui me permettrait d'être heureux au quotidien. Gagner, c'est super, ça te remplit d'une joie momentanée. Mais la vie continue et c'est le plus important. J'ai une vie qui attend après et j'aimerais pouvoir y faire du sport amateur avec mes amis..." 22:31 - Ruud a pris rendez-vous avec Nadal Dimanche, en finale de Roland Garros, Ruud retrouvera Nadal, qu'il jouera pour la première fois de sa vie : "C'est incroyable. C'est un des fantastiques. Ça sera habituel pour lui de revenir sur ce court pour une finale de Grand Chelem (rires). Ça a été un exemple pour moi. J'ai essayé de faire comme Nadal, il ne se plaint jamais. Il ne renonce jamais. C'est mon idole." 22:22 - La première réaction de Ruud, finaliste de Roland Garros Au micro de Santoro, Ruud a analysé sa victoire face à Cilic : "C'était un grand match de mon côté. Je n'ai pas très bien commencé. J'étais trop défensif. Je me suis lancé à partir du deuxième set. J'ai joué mon meilleur tennis. Je suis très heureux de cette performance. J'ai élevé mon jeu, joué plus vite. Ma tactique a changé, et ça m'a permis d'élever mon niveau de jeu." 22:15 - Ruud rejoint la finale de Roland Garros Pour la première fois de l'histoire, il y aura un Norvégien en finale de Roland Garros. Après avoir perdu le premier set, Ruud a été intraitable face à un Marin Cilic, épuisé par ses matchs sur terre battue (3-6, 6-4, 6-2, 6-2). 22:14 - Ruud obtient trois balles de match Le clan du Norvégien est en folie ! Ruud réalise une superbe partie. 22:14 - Ruud est à deux points de Nadal Cilic offre une nouvelle faute directe. 22:12 - Ruud est à trois points de la finale Le Norvégien est d'un calme olympien. Il réussit un magnifique smash pour obtenir un premier point dans ce jeu. 22:09 - Cilic entretient l'espoir, 5-2 Le Croate joue son va-tout, avec l'énergie du désespoir. Mais, il ne lâche rien et inscrit un nouvel ace. 22:08 - Ruud est à un jeu du bonheur, 5-1 Le Norvégien est plein de sérénité. Un coup droit lui permet de glaner un nouveau jeu dans cette demi-finale. 22:06 - Ruud fait défiler les points Le Norvégien est impeccable au service. Cilic renvoie les balles dans les couloirs. Le Croate est dans les cordes. 22:05 - Ruud continue sa marche vers l'avant, 4-1 Après 2h45, on voit mal comment cette demi-finale de Roland Garros pourrait échapper à Ruud. Cilic lui donne un nouveau jeu en réalisant quatre fautes directes. 22:04 - Ruud a 3 balles de double break Le Norvégien se rapproche d'une finale... LIRE PLUS

En savoir plus

Suivez tous les principaux résultats des Internationaux de France de tennis avec le tableau hommes et le tableau femmes ci-dessous :

Matchs terminés

A Roland Garros, le programme officiel de chaque journée, disponible sur le site officiel, peut parfois être chamboulé. En effet, si l'horaire de début de journée est assez clair, il est très difficile de tabler sur l'heure exacte de la fin des matchs. Les principales contraintes pour les organisateurs : la météo et l'heure de coucher du soleil. En effet, seul le court Philippe-Chatrier dispose d'un toit rétractable et peut accueillir des matchs en nocturne. Les autres courts ne disposent pas d'éclairage. Le programme du vendredi 3 juin :

Court Philippe-Chatrier

Pas avant 15 h 00 : Swiatek (POL - 1) - Gauff (USA - 23)

Voici le détail des rencontres pour de ce Roland Garros 2022 avec les matchs des têtes de série ainsi que les Français et les Françaises pour le premier tour des Internationaux de France :

Tableau hommes

Finale

Nadal - Ruud

Tableau femmes

Finale

Swiatek - Gauff

Ce Roland-Garros 2022 débute avec les matchs du tableau principal le dimanche 22 mai. La date de la finale homme, qui clôture traditionnellement la quinzaine, est fixée au dimanche 5 juin 2022.

Le système de billetterie de Roland Garros (voir le site officiel) de l'édition 2022 a été revu. L'objectif des organisateurs est de remplir "à pleine capacité" les courts. Pour cela, l'accès aux tribunes a été retravaillé avec la mise en vente de 1500 billets "annexes-up" qui permettront aux détenteurs des tickets d'assister aux rencontres sur les courts annexes mais également de remplir les loges du court central Philippe Chatrier, en cas de faible affluence. Souvent vide, la tribune présidentielle va connaître du changement dans cette édition 2022. Les organisateurs vont donnés la possibilité aux bénévoles des clubs de pouvoir assister aux matchs depuis cette tribune, en les invitant régulièrement.

Pour la deuxième année consécutive, des places à 10€ pour les jeunes âgés de moins de 25 ans seront en vente. Sachez également qu'en plus des matchs de qualifications et des rencontres du tournoi principal, d'autres types de billets sont proposés, pour des événements périphériques : la journée des Enfants, le Trophée des Légendes... Il est également possible d'obtenir des billets en venant en fin de journée grâce à l'offre Visiteurs du soir. Enfin, les organisateurs proposent des Pass Week-end, des Pass Demi-finales ou des Pass Finales.

La dotation globale pour Roland-Garros est connue. En 2022, celle-ci s'élèvera à 43,6 millions d'euros soit 7% de plus qu'en 2019. 2,2 millions d'euros sont promis aux vainqueurs des tableaux de simple. Les organisateurs avaient promis de faire un effort dans les dotations pour les qualifiés et les éliminés du premier tour. Chose faite pour les joueurs et joueuses qui n'auront pas passé les qualifications avec une augmentation de 66 % de la dotation attribuée aux qualifications par rapport à 2019 et de 30 % par rapport à 2021.

Dans un communiqué, la Fédération française de tennis indique que "l'augmentation de la dotation du 1er tour du tableau de simple et des qualifications permet de soutenir les populations de joueuses et de joueurs qui ont le plus souffert de la crise sanitaire ces dernières années."

La diffusion de Roland Garros était assurée depuis de longues années par les chaînes du service public et par Eurosport, mais il y a du changement depuis l'an passé. Exit Eurosport : les droits de retransmission de la compétition sont désormais partagés entre France TV et Amazon Prime (s'abonner à Amazon Prime Vidéo), le service de vidéo à la demande, qui propose les matchs en soirée et ceux disputés sur le court Simonne-Mathieu. Les demi-finales et les finales sont, elles, co-diffusées.

Voici le palmarès des Internationaux de France à Roland-Garros depuis l'ère Open