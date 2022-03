Coupe Davis : Rinderknech apporte le premier point à la France

COUPE DAVIS. Pour ce premier match des barrages de Coupe Davis, Arthur Rinderknech a donné l'avantage à l''équipe de France après sa victoire sur le numéro 1 équatorien, Emilio Gomez (6-2 7-5). Adrian Mannarino va tenter de faire le break face à Roberto Quiroz.

17:25 - Les joueurs à l'échauffement Adrian Mannarino et Roberto Quiroz démarrent l'échauffement. Le Français a l'occasion de faire le break pour l'équipe de France après la victoire d'Arthur Rinderknech quelques minutes plus tôt face à Emilio Gomez. 17:20 - La balle de match d'Arthur Rinderknech Victorieux d'Emilio Gomez (6-2 7-5) dans cette première rencontre des barrages de Coupe Davis, revivez la balle de match d'Arthur Rinderknech. Arthur Rinderknech remporte le premier point pour l'équipe de France ! Victoire 6-2 7-5 pour le 59e joueur mondial contre l'Équatorien Emilio Gómez.



Le match entre Mannarino et Quiroz à suivre dans quelques minutes sur notre site #FRAEQU @FFTennis pic.twitter.com/yCu3jpXSrJ — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 4, 2022 17:15 - Adrian Mannarino pour le deuxième point ? Après la victoire d'Arthur Rinderknech, Adrian Mannarino va tenter d'apporter le deuxième point à l'équipe de France dans ces barrages de la Coupe Davis face à l'Equateur. Le Français est favori de la rencontre où il sera opposé à Roberto Quiroz, 381e mondial. 17:05 - 1-0 pour la France Après sa victoire dans cette première rencontre des barrages de Coupe Davis face à l'Equateur, Arthur Rinderknech lance les Bleus de la plus belle des manières pour se qualifier pour la phase finale en septembre prochain. France 1️⃣ ! @arthurrinder apporte le 1er point aux Bleus en battant Emilio Gomez 6-2, 7-5 ????#DavisCup pic.twitter.com/YZx5Mgzwil — FFT (@FFTennis) March 4, 2022 16:58 - Victoire d'Arthur Rinderknech Arthur Rinderknech n'a pas craqué. Après avoir breaké au jeu précédent Emilio Gomez, le Français a remporté le premier match des ces barrages de Coupe Davis (6-2 7-5) en 1h35 de jeu. Le 59e mondial s'est appuyé sur son service, avec 6 aces et 81% de réussite derrière sa première balle. Il remporte le premier point et donne l'occasion à Adrian Mannarino de faire le break face à Roberto Quiroz qu'il va affronter dans quelques minutes. 16:53 - Break d'Arthur Rinderknech Emilio Gomez craque au pire des moments. Alors qu'il a eu obtenu deux balles de set au jeu précédent, l'Equatorien a concédé sa mise en jeu. Arthur Rinderknech mène 6-5 et sert pour rapporter le premier point à la France dans ce barrage de la Coupe Davis. 16:48 - Deux balles de set sauvées par Rinderknech Mené 15-40, Arthur Rinderknech a sauvé deux balles de break en faveur d'Emilio Gomez pour finalement remporter son jeu de service et recoller à 5-5. 16:39 - 5-4 pour Gomez Il a élevé son niveau de jeu. Emilio Gomez reste en tête dans cette deuxième manche, 5-4 et va mettre la pression sur Arthur Rinderknech qui va servir pour recoller au score. 16:37 - Arthur Rinderknech solide Chahuté par Emilio Gomez depuis le début de cette deuxième manche, Arthur Rinderknech recolle au score, 4-4, grâce à ses mises en jeu où le Français est solide. 16:31 - Gomez reprend l'avantage Après avoir sauvé trois balles de break pour Arthur Rinderknech, Emilio Gomez a profité des énormes fautes directes du Français pour recoller au score et remporter son jeu de service. 4-3 pour l'Equateur dans ce deuxième set. 16:26 - Rinderknech sauve deux nouvelles balles de break Arthur Rinderknech a une nouvelle fois, eu chaud sur son service où il a dû sauvé deux balles de break. Mais le Français a remporté son jeu de service, recollant à 3-3. 16:17 - Emilio Gomez mène 3-2 Arthur Rinderknech menait 0-30 et il a laissé l'occasion filer dans ce cinquième jeu de la deuxième manche. Le Français va servir pour revenir à hauteur d'Emilio Gomez dans ce deuxième set. 16:14 - 2-2 dans ce deuxième set Arthur Rinderknech recolle à Emilio Gomez dans ce deuxième set après un jeu de service conclu par une nouvelle faute directe de l'Equatorien. 2-2, service à suivre pour Emilio Gomez. 16:09 - Du mieux chez Emilio Gomez Dominé pendant le premier set, Emilio Gomez a corrigé le tir sur ses jeux de service où l'Equatorien n'a perdu que deux points sur ses services depuis le début de la deuxième manche. 2-1 Equateur. 16:08 - Rinderknech recolle 100% de premier service pour Arthur Rinderknech dans ce premier jeu de service de seconde manche. Le Français revient à 1-1 dans ce deuxième set.

Sur quelle chaîne suivre la Coupe Davis ?

Vous pouvez suivre le week-end de la Coupe Davis avec tous les matchs en intégralité depuis Pau sur L'Equipe Live.

Quels sont les joueurs français sélectionnés pour la Coupe Davis ?

Première convocation pour le Français Benjamin Bonzi. Il sera accompagné de Adrian Mannarino, Arthur Rinderknech, Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut.

La définitive des Bleus pour France-Équateur @BenjaminBonzi fête sa première sélection en équipe de France #DavisCup pic.twitter.com/4O0qcg4nsC — FFT (@FFTennis) February 28, 2022

Quel est l'adversaire des Bleus en Coupe Davis ?

L'équipe de France affronte pour les barrages de la Coupe Davis l'Equateur. L'équipe sera composée de Emilio Gomez, Roberto Quiroz, Diego Hidalgo, Gonzalo Escobar, Antonio Cayetano March. "Certains sortent du circuit universitaire, je les connais assez bien. Je les ai vus en qualifications en Australie, aussi. On est favoris, mais il faut s'attendre à de belles parties de leur part. Ils ont toujours répondu présents en Coupe Davis. Il faudra être vigilant. On se prépare du mieux possible sans sous-estimer personne. Si on a pris un sparring-partner gaucher (Arthur Reymond), c'est aussi parce qu'en face, sur quatre joueurs, il y a trois gauchers" a analysé Sébastien Grosjean.

Calendrier et résultats des matchs de Coupe Davis

Voici le calendrier complet des rencontre de la Coupe Davis ce vendredi 4 et samedi 5 mars :