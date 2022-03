DIRECT. Coupe Davis : suivez le match Rinderknech - Gomez en live

COUPE DAVIS. Retour de la Coupe Davis pour l'Equipe de France avec les barrages face à l'Equateur. Pour ce premier match, Arthur Rinderknech affronte Emilio Gomez.

En direct

Recevoir nos alertes live !

15:51 - 5-1 pour Rinderknech ! Mené 0-30 comme à son jeu de service précédent, Arthur Rinderknech a remporté le jeu et mène 5-1 dans cette première manche face à Emilio Gomez. L'Equatorien qui a élevé son niveau depuis trois jeux va servir pour rester dans ce premier set. 15:45 - Gomez remporte son premier jeu Débordé en fond de court depuis le début de la rencontre, Emilio Gomez est venu deux fois au filet pour conclure les points et remporter son premier jeu dans cette rencontre. 4-1 pour la France, service à suivre d'Arthur Rinderknech. 15:42 - Rinderknech déroule Mené 0-30, Arthur Rinderknech a réalisé 3 aces et un coup droit gagnant décroisé pour remporter ce quatrième jeu du match. 4-0 pour le Français qui maîtrise bien sa rencontre pour l'instant. 15:34 - 3-0 pour Rinderknech ! 5 fautes directes en 3 jeux. Emilio Gomez est pour l'instant dominé par Arthur Rinderknech qui mène déjà 3-0 avec le service à suivre dans ce premier set. Le Français gère bien la cadence de l'Equatorien qui n'est pas encore pleinement rentrer dans ces barrages. 15:30 - Rinderknech confirme son break Le Français remporte son premier jeu de service grâce à de solides services et mène 2-0 dans cette première manche. L'Equatorien commet beaucoup de fautes directes dans ce début de rencontre. 15:25 - Break d'entrée pour Rinderknech Arthur Rinderknech démarre son match de la meilleure des manières en prenant le service d'Emilio Gomez. Le Français a pu s'appuyer sur les trois fautes directes de l'Equatorien pour remporter ce premier jeu. 15:23 - Début du match Le premier match des barrages de Coupe Davis démarre entre Arthur Rinderknech et Emilio Gomez. L'Equatorien est au service. 15:20 - Première confrontation entre Rinderknech et Gomez Opposé dans cette première rencontre des barrages de Coupe Davis ce vendredi, c'est la première fois qu'Arthur Rinderknech et Emilio Gomez s'affrontent. 15:16 - Les joueurs à l'échauffement Arthur Rinderknech ouvre le bal côté français ce vendredi dans le cadre des barrages de Coupe Davis face à l'Equateur. Le 59e mondial est opposé à Emilio Gomez (144e mondial) et les deux joueurs démarrent l'échauffement. 15:10 - Un hommage à l'Ukraine Attaquée par la Russie, l'Ukraine a reçu le soutien de la France et de l'Equateur ce vendredi lors des barrages de Coupe Davis. Les Bleus arborent une veste avec le drapeau ukrainien cousu sur l'épaule gauche alors que les Equatoriens portent un masque floqué "No War" (pas de guerre). 15:07 - Arrivée des Bleus C'est au tour des Bleus d'entrer sur le court menés par Sébastien Grosjean, suivi d'Adrian Mannarino, d'Arthur Rinderknech, Benjamin Bonzi, Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert. 15:05 - Entrée de l'Equateur Menée par leur historique capitaine Raul Viver, l'Equateur fait son entrée dans le Palais des Sports de Pau. 15:00 - Début de la cérémonie La cérémonie de ces barrages de Coupe Davis opposant la France à l'Equateur va débuter d'ici quelques instants avec l'entrée des joueurs suivie des hymnes nationales. 14:55 - L'équipe de France vue de l'intérieur A quelques minutes du premier simple des barrages de Coupe Davis opposant le Français Arthur Rinderknech à l'Equatorien Emilio Gomez, revivez la veille de la rencontre avec les Bleus vue de l'intérieur. ???? ???????? ???????????????? ???????????????? ???????????? ???????????????????? ????



La veille de la rencontre face à l'Équateur vue de l'intérieur ☕️ #DavisCup pic.twitter.com/cVspgvGaGv — FFT (@FFTennis) March 4, 2022 14:45 - Mahut : "C'est une chance pour nous de retrouver le public français" L'équipe de France de tennis va retrouver son public le temps d'un week-end. Dans le Palais des Sports de Pau, les Bleus affrontent l'Equateur dans le cadre des barrages de Coupe Davis où des spectateurs seront présents et ce n'est pas pour déplaire au Groupe France : "Ça va ressembler à une vraie rencontre de Coupe Davis même s'il n'y a pas les trois journées ou les matches en cinq sets. On est ravis de pouvoir partager une rencontre avec notre public, à domicile, de vivre ces retrouvailles avec l'atmosphère qu'on a toujours connue en Coupe Davis, avec un public qui a toujours répondu présent", a déclaré Sébastien Grosjean, capitaine de l'équipe de France. Nicolas Mahut a ajouté : "C'est un parfum de l'ancien format, c'est une chance pour nous de retrouver le public français. On est contents d'être là." LIRE PLUS

Sur quelle chaîne suivre la Coupe Davis ?

Vous pouvez suivre le week-end de la Coupe Davis avec tous les matchs en intégralité depuis Pau sur L'Equipe Live.

Quels sont les joueurs français sélectionnés pour la Coupe Davis ?

Première convocation pour le Français Benjamin Bonzi. Il sera accompagné de Adrian Mannarino, Arthur Rinderknech, Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut.

La définitive des Bleus pour France-Équateur @BenjaminBonzi fête sa première sélection en équipe de France #DavisCup pic.twitter.com/4O0qcg4nsC — FFT (@FFTennis) February 28, 2022

Quel est l'adversaire des Bleus en Coupe Davis ?

L'équipe de France affronte pour les barrages de la Coupe Davis l'Equateur. L'équipe sera composée de Emilio Gomez, Roberto Quiroz, Diego Hidalgo, Gonzalo Escobar, Antonio Cayetano March. "Certains sortent du circuit universitaire, je les connais assez bien. Je les ai vus en qualifications en Australie, aussi. On est favoris, mais il faut s'attendre à de belles parties de leur part. Ils ont toujours répondu présents en Coupe Davis. Il faudra être vigilant. On se prépare du mieux possible sans sous-estimer personne. Si on a pris un sparring-partner gaucher (Arthur Reymond), c'est aussi parce qu'en face, sur quatre joueurs, il y a trois gauchers" a analysé Sébastien Grosjean.

Calendrier et résultats des matchs de Coupe Davis

Voici le calendrier complet des rencontre de la Coupe Davis ce vendredi 4 et samedi 5 mars :