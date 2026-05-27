Femme, "empoisonnement", talent caché... Les secrets de Novak Djokovic
"Nous étions impuissants, nous avons heureusement tous survécu et nous avons tous tiré de cet expérience et de cette situation une grande leçon de vie", expliquait-il en 2013. Egalement invité à se prononcer sur la situation en Syrie, Djokovic avait également expliqué : "Je suis complètement contre toute sorte d'armes, toute sorte de frappes aériennes [...] j'en ai eu l'expérience, je sais que cela n'apporte rien de bon à personne".