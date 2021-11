Masters de Paris-Bercy 2021 : tableau, résultats, chaîne TV... Les infos du tournoi

ROLEX PARIS MASTERS. Medvedev, Djokovic, Tsitsipas... De nombreuses stars sont présentes pour le Masters 1000 de Paris-Bercy. Retrouvez tous les résultats du tournoi.

[Mis à jour le 2 novembre 2021 à 11h50] Le Rolex Paris Masters a débuté ce lundi 1er novembre au palais omnisports de Paris-Bercy et se termine ce dimanche 7 novembre. Pour l'un des plus gros tournois de la fin d'année, Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas ou encore le tenant du titre le Russe Daniil Medvedev sont présents sur la surface parisienne. Chez les Français, si Benoît Paire a déjà été éliminé dès le premier tour par l'Espagnol Carreno Busta, on suivra les performances de Gael Monfils, Hugo Gaston ou encore Richard Gasquet. Retrouvez le calendrier des matchs et l'ensemble des résultats du tournoi ATP.

Premier tour :

Djokovic (SER, n°1) – Bye

– Bye Fucsovics (HUN) – Fognini (ITA)

Mannarino (FRA) – Basilashvili (GEO)

Kecmanovic (SER, Q) – Monfils (FRA, n°15)

Norrie (GBR, n°10) – Delbonis (ARG)

Krajinovic (SER) – Opelka (USA)

Sonego (ITA) – Fritz (USA)

Rublev (RUS, n°5) – Bye

– Bye Tsitsipas (GRE, n°3) – Bye

– Bye Harris (AFS) – De Minaur (AUS)

Djere (SER) – Musetti (ITA, LL)

Duckworth (AUS) – Bautista Agut (ESP, n°14)

Auger-Aliassime (CAN, n°9) – Mager (ITA, Q)

Murray (GBR, WC) – Koepfer (ALL, LL)

Paul (USA, Q) – Struff (ALL)

Hurkacz (POL, n°7) – Bye

– Bye Ruud (NOR, n°6) – Bye

– Bye Bublik (KAZ) – Evans (GBR)

Tiafoe (USA) – Giron (USA, Q)

Millman (AUS) – Schwartzman (ARG, n°11)

Dimitrov (BUL, n°16) – Gasquet (FRA, WC)

Khachanov (RUS) – M.Ymer (SUE, Q)

Lajovic (SER) – McDonald (USA)

A.Zverev (ALL, n°4) – Bye

– Bye Sinner (ITA, n°8) – Bye

– Bye Herbert (FRA, WC) – Alcaraz (ESP)

Gaston (FRA, Q) – Rinderknech (FRA, WC)

Paire (FRA) – Carreño Busta (ESP, n°12)

Karatsev (RUS, n°13) – Korda (USA)

Cilic (CRO) – Davidovich Fokina (ESP)

Ivashka (BIE) – Ramos-Viñolas (ESP)

Medvedev (RUS, n°2) – Bye

Découvrez les principaux résultats des derniers matchs de ce Rolex Paris Masters :

1er tour :

Fucsovics (HUN) – Fognini (ITA) : 6-1 / 6-7 / 7-6

Mannarino (FRA) – Basilashvili (GEO) : 6-2 / 6-4

Norrie (GBR, n°10) – Delbonis (ARG) : 6-2 / 6-1

Gaston (FRA, Q) – Rinderknech (FRA, WC) : 4-6 / 6-4 / 6-3

Paire (FRA) – Carreño Busta (ESP, n°12) : 3-6 / 4-6

A la télévision française, ce Rolex Paris Masters 2021 est à suivre en direct sur Eurosport (accessible sur abonnement) qui détient les droits de l'ATP pour la saison 2021.

Les billets sont en vente sur la billetterie du site officiel du Rolex Paris Masters, voici les tarifs :

Lundi 1er et mardi 2 novembre : A partir de 10€ la journée / 15€ la soirée / 20€ journée + soirée

A partir de 10€ la journée / 15€ la soirée / 20€ journée + soirée Mercredi 3 novembre : A partir de 13€ la journée / 19€ la soirée / 25€ journée + soirée

A partir de 13€ la journée / 19€ la soirée / 25€ journée + soirée Jeudi 4 novembre : A partir de 15€ la journée / 22€ la soirée / 29€ journée + soirée

A partir de 15€ la journée / 22€ la soirée / 29€ journée + soirée Vendredi 5 novembre : A partir de 21€ la journée / 31€ la soirée / 41€ journée + soirée

A partir de 21€ la journée / 31€ la soirée / 41€ journée + soirée Samedi ­6 novembre : A partir de 41€

A partir de 41€ Dimanche 7 novembre : A partir de 41€