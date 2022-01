Open d'Australie 2022 : Cornet et Paire qualifiés, Kyrgios et Medvedev s'affrontent, les résultats

OPEN AUSTRALIE. Le 3e tour de l'Open d'Australie sourit à la Française Alizée Cornet qui s'est qualifiée en battant la n°3 mondiale, Muguruza alors que Benoît Paire retrouvera Tsitsipas au prochain tour.

[Mis à jour le 20 janvier à 09h36] Au 2e tour face à l'Espagnole Muguruza, la Française Alizée Cornet a réalisé l'exploit, pour le moment, de cette quinzaine. N°3 mondiale et une des favorites de cet Open d'Australie même si le tableau féminin est très ouvert, l'Espagnole n'a pas vu le jour face à la Française qui s'impose en deux sets 6-3, 6-3. Parmi les autres résultats de la nuit, Sabalenka a eu chaud mais s'est finalement qualifiée en trois sets, alors que l'Estonienne Kontaveit est passée à la trappe.

Chez les hommes, Tsitsipas a perdu un set face à l'Argentin Baez et retrouvera Benoît Paire pour le troisième tour. Le Français s'est débarrassé du Bulgare Grigor Dimitrov en quatre sets, 6-4, 6-4, 6-7, 7-6. Déception pour Richard Gasquet qui a été contraint à l'abandon et grosse surprise dans le tableau masculin avec l'Argentin Diego Schwartzman qui est passé à la trappe face à Christopher O'Connell.

Fin du deuxième tour de l'Open d'Australie ce jeudi 20 janvier avec au programme le numéro 2 mondial Medvedev qui affronte l'Australien Kyrgios dans un match qui sent la poudre. Tsitsipas sera également au menu du jour face à l'Argentin Baez, alors que côté français on suivra Richard Gasquet , Arthur Rinderknech et Alizée Cornet.

L'Open d'Australie est traditionnellement le tout premier tournoi du Grand Chelem de l'année. En 2022, ce dernier débutera le 17 janvier et se terminera le 30 janvier.

Tout au long du premier tournoi du Grand Chelem de la saison, vous pourrez suivre l'ensemble des résultats et des scores dans nos tableaux juste en-dessous.

Contrairement à d'autres tournois, les dotations financières sont équivalentes pour les joueurs et joueuses. Pour cette année 2022, les compétiteurs et compétitrices du premier tour du Grand Chelem australien sont assurés de toucher au minimum 57 332 €.

1er tour : 57 332 €

2e tour : 89 184 €

3e tour : 114 665 €

8e : 191 109 €

Quart : 382 218 €

Demi : 700 733 €

Finale : 1 401 466 €

Vainqueur : 2 802 932 €

Voici le palmarès de l'Open d'Australie de ces quinze dernières années chez les hommes :