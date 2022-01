Open d'Australie 2022 : Nadal en finale ! Les résultats

OPEN AUSTRALIE. Rafael Nadal est de retour au sommet à l'Open d'Australie après sa victoire en quatre sets face à l'Italien Berrettini.

L'Espagnol va-t-il remporter un nouveau tournoi du Grand Chelem ? En forme depuis le début de l'année, l'ancien numéro 1 mondial s'est qualifié pour la finale de l'Open d'Australie, sa 29e en carrière et sa 6e en Australie, en éliminant en quatre sets Matteo Berrettini, tombeur de Gaël Monfils en quart de finale. En moins de 3h, "Rafa" a écoeuré l'Italien qui n'a pas vu le jour pendant deux sets (6-3, 6-2). Le troisième set a finalement été l'occasion pour l'Italien de montrer son abnégation en lâchant enfin ses coups et en évitant, surtout, d'arroser le court de fautes directes. Avec cette intensité le Romain a même enchaîné cinq jeux blancs avant de craquer dans le 4e set face à un Espagnol qui n'abandonne jamais. "J'ai besoin de souffrir, de me battre. Être là où je suis aujourd'hui, ça représente beaucoup pour moi ", a expliqué l'Espagnol sur le court. Pour moi, c'est l'Open d'Australie plus que tout autre chose aujourd'hui. Je n'aurais jamais pensé avoir une autre chance cette année."

Place aux demi-finales des hommes ce vendredi avec la qualification de Rafael Nadal face à Berrettini alors que Medvedev ou Tsitsipas tenteront de le rejoindre dans quelques heures.

L'Open d'Australie est traditionnellement le tout premier tournoi du Grand Chelem de l'année. En 2022, ce dernier a été programmé entre le 17 et le 30 janvier, date de la finale.

Contrairement à d'autres tournois, les dotations financières sont équivalentes pour les joueurs et joueuses. Pour cette année 2022, les compétiteurs et compétitrices du premier tour du Grand Chelem australien sont assurés de toucher au minimum 57 332 €.

1er tour : 57 332 €

2e tour : 89 184 €

3e tour : 114 665 €

8e : 191 109 €

Quart : 382 218 €

Demi : 700 733 €

Finale : 1 401 466 €

Vainqueur : 2 802 932 €

Voici le palmarès de l'Open d'Australie de ces quinze dernières années chez les hommes :