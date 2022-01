Open d'Australie 2022 : Nadal passe en cinq sets, Monfils attendu, les résultats

OPEN AUSTRALIE. Rafael Nadal a eu chaud, mais s'en est finalement sortir face au Canadien Denis Shapovalov en cinq sets.

Immense match de Rafael Nadal qui sort le Canadien Denis Shapovalov en cinq sets et plus de 4h d'un intense combat. Alors qu'il menait deux manches à zéro, l'Espagnol a perdu le rythme et a vu la tête de série n°14 de cet Open d'Australie revenir à deux sets partout. Durant la cinquième manche, Shapovalov avait les cartes en main pour faire déjouer Nadal, mais ce dernier a manqué de nombreuses occasions pour assommer le match et s'est finalement fait contrer pour s'incliner 6-3 / 6-4 / 4-6 / 3-6 / 6-3.

Il reste encore un gros programme ce mardi 25 janvier à l'Open d'Australie avec la numéro 1 mondiale Barty qui va tenter de s'offrir une demi-finale devant son public et surtout, pour nous en France, le match entre Monfils et Berrettini.

Tout au long du premier tournoi du Grand Chelem de la saison, vous pourrez suivre l'ensemble des résultats et des scores dans nos tableaux juste en-dessous.

L'Open d'Australie est traditionnellement le tout premier tournoi du Grand Chelem de l'année. En 2022, ce dernier a été programmé entre le 17 et le 30 janvier, date de la finale.

Contrairement à d'autres tournois, les dotations financières sont équivalentes pour les joueurs et joueuses. Pour cette année 2022, les compétiteurs et compétitrices du premier tour du Grand Chelem australien sont assurés de toucher au minimum 57 332 €.

1er tour : 57 332 €

2e tour : 89 184 €

3e tour : 114 665 €

8e : 191 109 €

Quart : 382 218 €

Demi : 700 733 €

Finale : 1 401 466 €

Vainqueur : 2 802 932 €

Voici le palmarès de l'Open d'Australie de ces quinze dernières années chez les hommes :