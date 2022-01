Affaire Novak Djokovic : pas vacciné, la carrière de Djokovic en suspend ?

DJOKOVIC. Expulsé d'Australie après deux semaines d'une grosse bataille judiciaire, le numéro un mondial Novak Djokovic est dans la tourmente et pourrait voir sa carrière en suspend.

[Mis à jour le 17 janvier à 8h26] Après une longue bataille, le Serbe Novak Djokovic a finalement été expulsé d'Australie ce dimanche 16 janvier. La fin ou plutôt le début d'une période mouvementée pour le numéro 1 mondial. Son absence à l'Open d'Australie qui a débuté ce lundi 17 janvier pourrait déjà lui couter la place de leader du tennis mondial si Medvedev ou Zverev remporte le premier tournoi du Grand Chelem de la saison. En quête du record de victoires en Grand Chelem, le Serbe voit également ce dernier s'éloigner après son forfait obligatoire (il en a 20 comme Nadal et Federer). Mais au delà de l'Australie, la couverture vaccinale choisie par Novak Djokovic pourrait mettre sa carrière en suspend. Si la France indique travailler avec les autorités françaises dans l'optique d'un accueil des joueurs étrangers non-vaccinés, ce ne sera a priori pas le cas si la situation pandémique ne s'améliore pas. À l'heure actuelle, Wimbledon n'entre pas parmi les événements sportifs bénéficiant d'exemptions et si l'US Open démarrait demain il faudrait un schéma vaccinal complet pour pouvoir entrer aux États-Unis.

Alors que son statut vaccinal n'avait jamais été officiellement dévoilé aux yeux du grand public, l'affaire qui secoue le Serbe en Australie a mis en avant sa non vaccination contre le Covid-19. La star du tennis mondial n'est en effet pas vacciné contre le coronavirus et a pu se rendre en Australie en raison d'un test positif le 16 décembre dernier qui peut l'exempter de la vaccination.

Tout commence le 5 janvier dernier lorsque le Serbe arrive sur la terre australienne suite à une exemption médicale qui l'autorise à ne pas être vacciné. Mais à l'aéroport, le numéro 1 mondial est interpellé par la police des frontières qui lui refuse l'entrée sur le territoire, estimant qu'il ne justifie pas suffisamment son exemption médicale. Son visa est alors annulé. Le lendemain, le Serbe est placé en rétention et c'est finalement le 10 janvier que le juge Kelly lève l'annulation de visa du Serbe, estimant qu'il n'était pas en mesure de fournir plus de renseignements à la police des frontières. Il ordonne également sa libération immédiate. Sauf que le gouvernement australien, via le ministre de l'Immigration Alex Hawke, fait savoir qu'il va évaluer la possibilité d'utiliser son " pouvoir personnel d'annulation ". Cette décision est finalement prise vendredi 14 janvier.

Le Serbe avait déjà créé la polémique en pleine crise du coronavirus, en organisant l'Adria Tour, un événement tennistique et caritatif, durant lequel de nombreux participants (Grigor Dimitrov, Borna Coric, Viktor Troicki) ansi que Djokovic lui-même et sa femme Jelena avaient été testé positifs au Covid-.9 Des contaminations qui avaient rapidement déclenché un flot de critiques de la part d'acteur du monde du tennis. Absence de distanciation physique, embrassades, farandoles avec des enfants, danses endiablées dans une boîte de nuit de Belgrade... Les images des premières étapes de cet Adria Tour, à Belgrade et à Zadar, en pleine pandémie mondiale, avaient en effet choqué, en particulier cette vidéo captée dans une discothèque de Belgrade :

Novak Djokovic rencontre Jelena Ristic lors de son parcours scolaire à Belgrade dans les débuts des années 2000. Tout n'est pas facile pour les jeunes amoureux, puisque Novak dispute ses tournois partout dans le monde tandis que Jelena achève ses études en Italie. Le couple élit finalement domicile à Monaco et décide de se marier en 2014. Jelena donne naissance à leur fils Stefan en 2014, puis à une petite fille prénommée Tara, en 2016. Parallèlement, Jelena Djokovic est directrice de la fondation Novak Djokovic, qui fait la promotion de l'éducation dans leur pays natal.