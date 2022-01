DIRECT. Affaire Novak Djokovic : le joueur de nouveau placé en détention en attendant son audience

DJOKOVIC. Alors que le second visa de Novak Djokovic ce vendredi 14 janvier a été annulé par les autorités australiennes, le numéro 1 mondial est de nouveau mis en détention avant son audience devant la Cour pour savoir s'il sera expulsé d'Australie.

Sommaire Djokovic Open d'Australie

Djokovic vacciné ou pas contre le Covid

Visa Djokovic

Novak Djokovic coronavirus

Biographie courte de Novak Djokovic

Sa femme Jelena Ristic L'essentiel Les services d’immigration australiens ont reçu Novak Djokovic samedi à 8 heures locales (22 heures en France, ce vendredi) pour lui indiquer sa mise en détention, conformément à la décision prise plus tôt par le tribunal, selon CNN. Son avocat, Nick Wood avait demandé à ce que son client, entré en Australie sans être vacciné contre le Covid-19, puisse rester en liberté pendant la durée de la procédure.

Cette mesure fait suite à la décision du ministre australien de l'immigration, Alex Hawke, de révoquer le visa du joueur serbe vendredi, après plusieurs jours de délibération. Les avocats de Djokovic ont fait appel de la décision et sa demande de rester en Australie sera entendue samedi devant la Cour fédérale du pays après une audience d'urgence devant le juge Anthony Kelly. Si l'appel de Djokovic échoue, il pourrait être expulsé.

Sous la menace depuis quelques jours, le Serbe a de nouveau vu son visa annulé ce vendredi 14 janvier par le ministre de l' Immigration australien. "En prenant cette décision, j'ai soigneusement examiné les informations qui m'ont été fournies par le ministère de l'Intérieur, la force frontalière australienne et Monsieur Djokovic. Le gouvernement Morrison est fermement déterminé à protéger les frontières de l'Australie, particulièrement en ce qui concerne la pandémie de Covid-19." L'affaire est désormais dans les mains de la Cour fédérale australienne.

En direct

Recevoir nos alertes live !

14/01/22 - 23:59 - L'affaire Djokovic est "un énorme gâchis" selon le vice-président de la fédération internationale de tennis [Fin du direct] Bernard Giudicelli, ancien président de la fédération française et actuel vice-président de la fédération internationale de tennis, s'est exprimé sur Europe 1, ce vendredi, sur l'affaire Djokovic. "Mon premier sentiment, c'est celui d’un énorme gâchis. Je respecte la décision du gouvernement australien . Mais la situation aujourd'hui de Novak est décevante pour tous les gens qui sont impliqués dans le tennis, pas seulement lui-même ou son entourage, mais aussi pour les autres joueurs, pour le tournoi qui est un tournoi du Grand Chelem, et bien sûr pour tous les fans." 14/01/22 - 23:34 - Novak Djokovic placé en détention après l'annulation de son 2e visa La star du tennis Novak Djokovic a été placé en détention par les autorités frontalières australiennes ce vendredi soir, conformément à la décision prise plus tôt par le tribunal, selon CNN. Cette mesure fait suite à la décision du ministre australien de l'immigration, Alex Hawke, de révoquer le visa du joueur serbe vendredi, après plusieurs jours de délibération Les avocats de Djokovic ont fait appel de la décision et sa demande de rester en Australie sera entendue samedi devant la Cour fédérale du pays après une audience d'urgence devant le juge Anthony Kelly. Si l'appel de Djokovic échoue, il pourrait être expulsé. 14/01/22 - 23:27 - Le ministre de l'Immigration australienne répond à l'affaire Djokovic Après avoir annulé son visa, le ministre de l'Immigration australien a répondu après l'affaire Novak Djokovic. "Sa présence continue en Australie peut favoriser un mépris similaire des exigences de précaution après la réception d'un test positif au COVID-19 en Australie", a écrit M. Hawke, dans des propos relayés par The Age. "Son comportement peut encourager ou influencer d'autres personnes à imiter son comportement antérieur et à ne pas se conformer aux mesures sanitaires appropriées après un test positif au Covid-19", a-t-il indiqué. 14/01/22 - 23:01 - L'affaire Djokovic utilisée comme "distraction" selon l'opposition australienne Selon le Sydney Morning Herald, l'opposition estime que le gouvernement de Scott Morrison utilise l'affaire Djokovic pour détourner l'attention des problèmes dans le pays. Le quotidien évoque notamment des pénuries dans les supermarchés, dans les pharmacies, et même des pénuries de travailleurs. "Cette saga de Novak Djokovic est utilisée comme une distraction des pénuries", a dénoncé Jim Chalmers, membre de l'opposition au sein du Parlement australien. 14/01/22 - 22:34 - Ce que risque Novak Djokovic si son visa lui est retiré Si Novak Djokovic voit son visa lui être finalement retiré, il risquerait jusqu’à trois ans d’interdiction d’entrée sur le territoire australien. Le Migration Act, texte de loi en Australie qui régit les entrées et sorties, prévoit en effet qu'une annulation de visa soit accompagnée d'une interdiction de territoire pour trois ans. Pendant cette période, il est impossible pour la personne sanctionnée de soumettre une nouvelle demande de visa. Des exceptions existent toutefois, pour motif impérieux. 14/01/22 - 22:08 - Novak Djokovic interrogé par les bureaux de l'immigration Convoqué par les bureaux de l'immigration, samedi 15 janvier, à 8 heures (heure locale) et 22 heures (heure française), pour un interrogatoire, Novak Djokovic ne devrait pas ressortir libre dans cet entretien. Stephen Lloyd, l'avocat du ministre de l'Immigration qui a annulé le visa du joueur, a indiqué que les autorités comptaient ensuite le placer de nouveau en rétention, contrairement à la requête des avocats du joueur, qui réclament qu'il soit libre de ses allées et venues jusqu'à la fin de la procédure. 14/01/22 - 21:37 - Le président serbe affirme que l'Australie "maltraite" Novak Djokovic Le président serbe Aleksandar Vucic s'en est pris, ce vendredi, au Premier ministre australien, en affirmant que les autorités du pays "maltraitaient" Novak Djokovic après que les autorités ont révoqué son visa pour la deuxième fois. "Pourquoi le maltraitez-vous, pourquoi vous en prenez-vous non seulement à lui, mais aussi à sa famille et à toute la nation", a-t-il indiqué. 14/01/22 - 21:05 - Une audience fixée à 10 heures en Australie L'audience de dimanche aura lieu à 10 heures (heure locale) et à minuit en France dans la nuit de samedi à dimanche devant la cour fédérale. Antony Kelly, le juge de l'Etat australien de Victoria chargé d'examiner le recours de Djokovic contre l'annulation de son visa, a indiqué qu'il s'en remettait à un nouveau juge d'un nouveau tribunal pour statuer sur le cas du n°1 mondial, malgré les objections des avocats du joueur, qui ont dit craindre un ralentissement de la procédure. 14/01/22 - 20:43 - "Djokovic va payer la note", assure Boris Becker La légende Boris Becker est venu au soutien de Novak Djokovic, vendredi. "Il fallait s'attendre à ce que le gouvernement australien ne subisse pas l'ignominie de perdre l'affaire concernant le visa d'entrée de Novak Djokovic et qu'il riposte avec force. J'espère que les médias internationaux se pencheront sur les responsabilités de chacun (...) même si Djokovic va payer la note. Si vous ne vous faites pas vacciner, cela ne fait pas automatiquement de vous une mauvaise personne", a-t-il indiqué. 14/01/22 - 20:09 - "Le risque est nul, c’est un risque médiatique", selon un médecin Pour le Pr Bertrand Guidet, chef du service à l'hôpital Saint-Antoine (APHP), sur LCI, ce vendredi, le risque de voir Novak Djokovic contaminer d'autres personnes est "nul". "Le risque est nul, c’est un risque médiatique. Pour les Jeux olympiques avec des milliers de sportifs ce sera une autre histoire", a-t-il indiqué. ▶️ #Djokovic – « Le risque est nul, c’est un risque médiatique. Pour les Jeux olympiques avec des milliers de sportifs ce sera une autre histoire »



Pr Bertrand Guidet – Chef du service à l'hôpital Saint-Antoine (APHP)



#La26 ⤵️ pic.twitter.com/1z82P3TOrt — 24h Pujadas (@24hPujadas) January 14, 2022 14/01/22 - 19:30 - "Très peu de gens ont envie qu’il soit là", selon un journaliste Selon Christophe Mallet, correspondant pour RTL à Melbourne est revenu sur l'affaire Djokovic pour Ouest France. "L’ambiance est très particulière. Il y a vraiment très peu de gens qui ont envie qu’il soit là. Il y a une vraie animosité. Il a mal cerné la mentalité australienne. Ici, il faut suivre les règles et quand on essaie de rentrer par la fenêtre alors qu’on n’a fermé la porte, ça ne se passe pas bien", a-t-il indiqué. 14/01/22 - 18:40 - La chronologie de l'affaire Djokovic (10/10) Enfin, ce 14 janvier, nouveau rebondissement (prévisible) après la décision du ministre de l'Immigration d'annuler une nouvelle fois le visa du Serbe. "En prenant cette décision, j'ai soigneusement examiné les informations qui m'ont été fournies par le ministère de l'Intérieur, la force frontalière australienne et Monsieur Djokovic, explique le ministre de l'Immigration. Le gouvernement Morrison est fermement déterminé à protéger les frontières de l'Australie, particulièrement en ce qui concerne la pandémie de Covid-19." Le Serbe est désormais en attente d'une audience à 8h ce samedi en Australie (22h en France). 14/01/22 - 18:20 - La chronologie de l'affaire Djokovic (9/10) Le 11 janvier, Novak Djokovic reconnait finalement deux erreurs. Il estime qu'il aurait dû reprogrammer l'entretien donné à L'Équipe le 18 décembre alors qu'il avait appris la veille son test positif. Puis il s'excuse pour avoir mal rempli le formulaire d'entrée en Australie. 14/01/22 - 18:00 - La chronologie de l'affaire Djokovic (8/10) Le 11 janvier, des journalistes s'interrogent sur les affirmations du Serbe. Sur son document d'entrée sur le territoire australien, Djokovic a omis de préciser qu'il avait voyagé durant les quatorze derniers jours avant son arrivée alors qu'il est allé s'entraîner à Marbella, en Espagne, après avoir fêté Noël à Belgrade. Pour se défendre, le Serbe explique que Tennis Australia a rempli cette déclaration en son nom. Par ailleurs, l'enquête du Spiegel sur la date de son test positif montre que ce dernier aurait eu lieu le 26 décembre et non le 16... 14/01/22 - 17:40 - La chronologie de l'affaire Djokovic (7/10) Le 10 janvier, Novak Djokovic est entendu par le juge Kelly, qui lève l'annulation de visa du Serbe, estimant qu'il n'était pas en mesure de fournir plus de renseignements à la police des frontières. Il ordonne également sa libération immédiate. Une joie de courte durée car le gouvernement australien, via le ministre de l'Immigration Alex Hawke, fait savoir qu'il va évaluer la possibilité d'utiliser son "pouvoir personnel d'annulation". LIRE PLUS

Sous la menace d'une nouvelle expulsion, le Serbe a pourtant été intégré au tirage au sort du tableau masculin de l'Open d'Australie qui doit débuter ce lundi 17 janvier. Tête de série numéro 1, le Serbe pourrait affronter son compatriote Kecmanovic au 1er tour, affronter Gaël Monfils et pourquoi pas retrouver Rafael Nadal pour la demi-finale. Lire l'article Open d'Australie 2022 : visa (encore) annulé pour Djokovic, programme et tableaux complets

Alors que son statut vaccinal n'avait jamais été officiellement dévoilé aux yeux du grand public, l'affaire qui secoue le Serbe en Australie a mis en avant sa non vaccination contre le Covid-19. La star du tennis mondial n'est en effet pas vacciné contre le coronavirus et a pu se rendre en Australie en raison d'un test positif le 16 décembre dernier qui peut l'exempter de la vaccination.

Tout commence le 5 janvier dernier lorsque le Serbe arrive sur la terre australienne suite à une exemption médicale qui l'autorise à ne pas être vacciné. Mais à l'aéroport, le numéro 1 mondial est interpellé par la police des frontières qui lui refuse l'entrée sur le territoire, estimant qu'il ne justifie pas suffisamment son exemption médicale. Son visa est alors annulé. Le lendemain, le Serbe est placé en rétention et c'est finalement le 10 janvier que le juge Kelly lève l'annulation de visa du Serbe, estimant qu'il n'était pas en mesure de fournir plus de renseignements à la police des frontières. Il ordonne également sa libération immédiate. Sauf que le gouvernement australien, via le ministre de l'Immigration Alex Hawke, fait savoir qu'il va évaluer la possibilité d'utiliser son " pouvoir personnel d'annulation ". Cette décision est finalement prise vendredi 14 janvier.

Le Serbe avait déjà créé la polémique en pleine crise du coronavirus, en organisant l'Adria Tour, un événement tennistique et caritatif, durant lequel de nombreux participants (Grigor Dimitrov, Borna Coric, Viktor Troicki) ansi que Djokovic lui-même et sa femme Jelena avaient été testé positifs au Covid-.9 Des contaminations qui avaient rapidement déclenché un flot de critiques de la part d'acteur du monde du tennis. Absence de distanciation physique, embrassades, farandoles avec des enfants, danses endiablées dans une boîte de nuit de Belgrade... Les images des premières étapes de cet Adria Tour, à Belgrade et à Zadar, en pleine pandémie mondiale, avaient en effet choqué, en particulier cette vidéo captée dans une discothèque de Belgrade :

#Tenis | Djokovic, positivo de COVID-19: así fue la fiesta privada que organizó en Belgrado hace una semana pic.twitter.com/1I9SJ8vnmF — LA NACION Deportes (@DeportesLN) June 23, 2020

Novak Djokovic rencontre Jelena Ristic lors de son parcours scolaire à Belgrade dans les débuts des années 2000. Tout n'est pas facile pour les jeunes amoureux, puisque Novak dispute ses tournois partout dans le monde tandis que Jelena achève ses études en Italie. Le couple élit finalement domicile à Monaco et décide de se marier en 2014. Jelena donne naissance à leur fils Stefan en 2014, puis à une petite fille prénommée Tara, en 2016. Parallèlement, Jelena Djokovic est directrice de la fondation Novak Djokovic, qui fait la promotion de l'éducation dans leur pays natal.