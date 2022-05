Novak Djokovic : favori face à Nadal ? Les confrontations

DJOKOVIC. En affrontant Rafael Nadal lors des quarts de finale de Roland-Garros, Novak Djokovic pourrait envoyer à la retraite l'Espagnol sur la terre battue parisienne.

[Mis à jour le 31 mai à 20h] Novak Djokovic - Rafael Nadal, acte 59. Pour les quarts de finale de Roland-Garros, deux des plus grands joueurs de tous les temps vont de nouveau s'affronter ce mardi 31 mai. Pour cette rencontre, le Serbe est-il favori ? En jouant en soirée, Novak Djokovic a peut être un léger avantage sur l'Espagnol puisque ce dernier ne souhaitait pas jouer en night session, au grand désespoir de son entraîneur Carlos Moya. Une terre battue plus lourde et humide devrait favoriser le numéro 1 mondial.

Si on regarde l'historique des confrontations, Novak Djokovic mène à l'heure actuelle 30 à 28 face à Rafael Nadal. Pour la petite stat en plus, c'est la 17e année d'affilée qu'ils se rencontrent au moins une fois. En revanche, à Roland-Garros, la confrontation est largement en défaveur du Serbe avec neuf matchs et sept victoires pour l'Espagnol contre deux succès pour le Serbe, dont le dernier en 2021 lors des demi-finales. Interrogé sur la confrontation, Tommy Haas, ex numéro 2 mondial, donne tout de même un léger avantage au Serbe. "C'est un quart de finale phénoménal, le match qu'on attendait tous. Difficile de dire qui est favori. Bien sûr c'est toujours dur d'affronter Rafa ici, avec ses 13 titres, un truc dingue. Mais le système de têtes de série mérite d'être revu. On devrait faire comme à Wimbledon. Quand tu as un gars qui domine à ce point le tournoi, le voir affronter le n°1 mondial dès les quarts, je trouve ça trop tôt, et pas très juste. Nadal va essayer de prendre une revanche sur la demi-finale de l'an dernier, mais Djokovic rejoue à son meilleur, il est frais, il a gagné Rome. Si Rafa se montre capable de tenir 3 ou 4 heures, car ça va être un long match, difficile de dégager un favori évident. Je donnerais quand même un petit avantage à Djokovic parce qu'à la différence de Rafa il n'a pas encore son 21e Grand Chelem et cet appétit-là peut faire la différence.

Tout commence le 5 janvier denier lorsque le Serbe arrive sur la terre australienne suite à une exemption médicale qui l'autorise à ne pas être vacciné. Mais à l'aéroport, le numéro 1 mondial est interpellé par la police des frontières qui lui refuse l'entrée sur le territoire, estimant qu'il ne justifie pas suffisamment son exemption médicale. Son visa est alors annulé. Le lendemain, le Serbe est placé en rétention et c'est finalement le 10 janvier que le juge Kelly lève l'annulation de visa du Serbe, estimant qu'il n'était pas en mesure de fournir plus de renseignements à la police des frontières. Il ordonne également sa libération immédiate. Sauf que le gouvernement australien, via le ministre de l'Immigration Alex Hawke, fait savoir qu'il va évaluer la possibilité d'utiliser son " pouvoir personnel d'annulation ". Cette décision est finalement prise vendredi 14 janvier.

Le Serbe avait déjà créé la polémique en pleine crise du coronavirus, en organisant l'Adria Tour, un événement tennistique et caritatif, durant lequel de nombreux participants (Grigor Dimitrov, Borna Coric, Viktor Troicki) ansi que Djokovic lui-même et sa femme Jelena avaient été testé positifs au Covid-19. Des contaminations qui avaient rapidement déclenché un flot de critiques de la part d'acteur du monde du tennis. Absence de distanciation physique, embrassades, farandoles avec des enfants, danses endiablées dans une boîte de nuit de Belgrade... Les images des premières étapes de cet Adria Tour, à Belgrade et à Zadar, en pleine pandémie mondiale, avaient en effet choqué, en particulier cette vidéo captée dans une discothèque de Belgrade :

#Tenis | Djokovic, positivo de COVID-19: así fue la fiesta privada que organizó en Belgrado hace una semana pic.twitter.com/1I9SJ8vnmF — LA NACION Deportes (@DeportesLN) June 23, 2020

Novak Djokovic rencontre Jelena Ristic lors de son parcours scolaire à Belgrade dans les débuts des années 2000. Tout n'est pas facile pour les jeunes amoureux, puisque Novak dispute ses tournois partout dans le monde tandis que Jelena achève ses études en Italie. Le couple élit finalement domicile à Monaco et décide de se marier en 2014. Jelena donne naissance à leur fils Stefan en 2014, puis à une petite fille prénommée Tara, en 2016. Parallèlement, Jelena Djokovic est directrice de la fondation Novak Djokovic, qui fait la promotion de l'éducation dans leur pays natal.