Novak Djokovic : sa femme également positive au Covid-19, le Serbe s'explique

DJOKOVIC - Novak Djokovic est vivement critiqué après avoir organisé l'Adria Tour, un tournoi de tennis exhibition, qui pourrait avoir créé un cluster dans les Balkans. Le n°1 mondial, sa femme Jelena Ristic, mais aussi Dimitrov, Coric et Troicki ont été contaminés par le coronavirus durant l'événement.

[Mis à jour le 23 juin 2020 à 16h05] En organisant l'Adria Tour, tournoi exhibition en forme de tournée caritative dans les Balkans, Novak Djokovic ne se doutait pas qu'il allait provoquer un scandale sur la planète tennis. Et pourtant... Ce qui devait ressembler à une belle fête et marquer les retrouvailles de certains grands noms du circuit (Djokovic, donc, mais aussi Dimitrov, Coric, Troicki, Lajovic, Cilic, Thiem et Zverev) avec le terrain est en train de virer au cauchemar. L'événement qui avait débuté le 13 juin, à Belgrade (Serbie), devait se poursuivre à Zadar (Croatie), puis au Monténégro et se terminer le 5 juillet en Bosnie, mais les deux dernières étapes de cette tournée n'auront pas lieu, en raison du risque de propagation du coronavirus. La compétition pourrait même avoir créé un véritable cluster dans la région... Après un premier test positif concernant Grigor Dimitrov, et qui avait entraîné l'annulation de la finale de Zadar, puis les contaminations confirmées, lundi, de Borna Coric, Viktor Troicki, ainsi que de Marko Paniki, le préparateur physique de Djokovic, et Kristijan Groh, l'entraîneur de Dimitrov, on apprend ce mardi que c'est Novak-Djokovic lui-même qui a été testé positif au Covid-19.

Plus que l'état de santé des joueurs concernés, qui ne semble susciter d'inquiétude, c'est l'irresponsabilité et le comportement des organisateurs et des acteurs du tournoi, et de Novak Djokovic en premier lieu, qui sont désormais pointées du doigt. Absence distanciation physique, embrassades, farandoles avec des enfants, danses endiablées dans une boîte de nuit de Belgrade... Les images des premières étapes de cet Adria Tour, à Belgrade et à Zadar, en plein pandémie mondiale, ont choqué de nombreux observateurs, à l'image de cette vidéo captée dans une discothèque de Belgrade :

#Tenis | Djokovic, positivo de COVID-19: así fue la fiesta privada que organizó en Belgrado hace una semana pic.twitter.com/1I9SJ8vnmF — LA NACION Deportes (@DeportesLN) June 23, 2020

Kyrgios : Une décision débile de disputer cette exhibition"

"C'était inévitable", a regretté le joueur américain Noah Rubin, dans les colonnes de L'Equipe, avant d'ajouter : "Ils vivaient leur vie comme si de rien n'était. Je ne comprends pas pourquoi le tennis avait besoin de prendre ce risque. À quoi bon faire sourire les gens et rassembler de l'argent si c'est pour infecter mille personnes ?". L'Australien Nick Kyrgios a, lui, fustigé sur Twitter, la "décision débile de disputer cette exhibition. C'est ce qui arrive quand on ne respecte aucun protocole". En apprenant ce mardi le test positif de Djokovic au coronavirus, l'Australien s'est de nouveau exprimé en indiquant : "Mes prières à tous les joueurs infectés. Ce n'est plus la peine de mentionner mes agissements comme des actes irresponsables ou stupides. Ceci (l'Adria Tour) surpasse tout".

Djokovic pensait que "les conditions étaient réunies"

Ce mardi 23 juin, après avoir annoncé son test positif au Covid-19, Novak Djokovic a indiqué, par la voie d'un communiqué de presse, que sa femme Jelena Ristic avait également été contaminée durant l'Adria Tour, et a semblé, enfin, prendre conscience de la situation. "Nous avons effectué le test qui s'est avéré positif, pour moi comme pour mon épouse Jelena, a-t-il notamment indiqué. Nos enfants, eux, ont été déclarés négatifs. Cette tournée a été pensée pour aider les joueurs de cette région, confirmés ou en devenir. Tout ce que nous avons fait devait servir à unir et à partager un message de solidarité. C'était une idée philanthropique (...) Nous avons organisé ce tournoi à un moment où la force de l'épidémie baissait, pensant que les conditions étaient réunies. Malheureusement, le virus est toujours présent et il va nous falloir apprendre à vivre avec. Je suis profondément désolé de chacun de ces nouveaux cas. J'espère que personne n'aura de complications et tout le monde finira par se porter bien. Je vais rester à l'isolement pendant les prochains quatorze jours et me faire à nouveau tester dans cinq jours".

En savoir plus sur Novak Djokovic

Né le 22 mai 1987 à Belgrade, Novak Djokovic est un joueur de tennis serbe, évoluant sur le circuit professionnel depuis 2003. Passionné très tôt par le tennis, il bénéficie de l'appui de ses parents, qui n'hésitent pas à se sacrifier pour donner à leur fils toutes les chances de réussir. Dès 2004, les premières grandes performances du jeune tennisman leur donnent raison avec une demi-finale à l'Open d'Australie en juniors. Quatre ans plus tard, la carrière de celui que l'on surnomme "Nole" prend un coup d'accélérateur. À peine âgé de 21 ans, Novak Djokovic remporte son premier tournoi du Grand Chelem lors de l'édition 2008 de l'Open d'Australie. Un titre qui marque le début d'une longue quête de trophées. Lors des six saisons qui suivent, "Djoko" parvient à décrocher six autres victoires en Grand Chelem, dont trois de plus sur le sol australien. Seule une victoire sur la terre battue parisienne à Roland-Garros manque à son palmarès.

Devenu numéro un mondial pour la première fois en 2011, Novak Djokovic fait partie, avec Rafael Nadal et Roger Federer, du trio de tennismen qui multiplie les records et s'adjuge la quasi-totalité des tournois du Grand Chelem depuis de nombreuses années. Vainqueur de la Coupe Davis avec la Serbie en 2010, Novak Djokovic est également connu pour son humour et ses imitations, sur comme en dehors des courts. Novak Djokovic n'hésite pas à partager sa bonne humeur, une caractéristique qui lui vaut la sympathie du public.

Marié en 2014 à Jelena Ristic, Novak Djokovic s'entraîne la même année à un nouveau métier : celui de papa. En 2015, il réalise la plus belle saison de sa carrière, remportant trois Grand Chelem, mais aussi six Masters 1000. L'année suivante, il remporte Roland Garros, le seul titre qui lui manquait, réalisant l'exploit d'enchaîner 5 victoires de suite en Grand Chelem sur deux saisons. Après une année 2017 marquée par des blessures, il renoue avec le succès en 2018, notamment à Wimbledon ou encore à l'US Open. EN 2019, Djokovic a survolé l'Open d'Australie, avant de remporter une des plus belles finales de l'ère Open face à Federer à Wimbledon. Il a à nouveau remporté l'Open d'Australie en janvier 2020. Au total, le Serbe possède 17 victoires en Grand Chelem à son palmarès.

Newsletter Sport Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Novak Djokovic rencontre Jelena Ristic lors de son parcours scolaire à Belgrade dans les débuts des années 2000. Tout n'est pas facile pour les jeunes amoureux, puisque Novak dispute ses tournois partout dans le monde tandis que Jelena achève ses études en Italie. Le couple élit finalement domicile à Monaco et décide de se marier en 2014. Jelena donne naissance à leur fils Stefan en 2014, puis à une petite fille prénommée Tara, en 2016. Parallèlement, Jelena Djokovic est directrice de la fondation Novak Djokovic, qui fait la promotion de l'éducation dans leur pays natal.