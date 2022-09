Classement WTA : Garcia 10e, Jabeur passe 2e

CLASSEMENT WTA. Après cet US Open 2022, Caroline Garcia retrouve le top 10 alors que la Tunisienne Ons Jabeur devient n°2.

Grâce à son été et sa victoire lors du Masters 1000 de Cincinnati alors qu'elle était issue des qualifications et son parcours incroyable lors de cet US Open 2022, la Française Caroline Garcia intègre de nouveau le top 10 du classement WTA à partir de ce lundi 12 septembre. Un classement qu'elle n'a plus occupé depuis octobre 2018. Dans le top 100 depuis 2013, la Française a connu de nombreuses fluctuations en obtenant une 4e place comme meilleur résultat en 2018 avant de dégringoler à la 79e place en mai 2022.

Vainqueur de l'US Open, Iga Swiatek consolide sa place de numéro 1 mondiale alors que son adversaire en finale, la Tunisienne Ons Jabeur, prend la 2e place Elle possède 790 points d'avance sur la 3e du classement, Anett Kontaveit alors que Jessica Pegula entre dans le Top 5. Chez les Françaises, Alizé Cornet est désormais 35e mondiale et pourra tenter d'arriver tête de série à Melbourne alors que Diane Pary est à la 70e place.

Iga Swiatek est numéro 1 mondiale. La Polonaise devance l'Estonienne Anett Kontaveit et la Grecque Maria Sakkari. Le classement :

Titrée à Roland-Garros, Rome, Indian Wells, à Miami, à Doha et à Stuttgart, cette saison, Iga Swiatek devance la Tunisienne Ons Jabeur, sacrée à Madrid et Berlin. Demi-finaliste à Berlin, Coco Gauff complète le podium à la Race. Le classement :

Contrairement au classement WTA "classique" actualisé chaque semaine en prenant en compte les points gagnés sur les 52 semaines précédentes, le classement de la WTA Race prend seulement en compte les points gagnés durant la saison en cours et cumule progressivement les dix-huit meilleurs résultats.

Informatisé à partir de 1973, le classement WTA est actualisé chaque lundi, hormis pendant les tournois du Grand Chelem depuis le 3 novembre 1975. Le classement WTA qui suit les principes et les règles décrétées par la WTA, est cumulatif sur une période de 52 semaines, c'est-à-dire déterminé par la quantité de tournois joués pendant les 52 semaines ainsi que les meilleurs résultats obtenus sur cette période et fixé à seize tournois pour déterminer le classement WTA d'une joueuse de simple.

Ce classement inclut les points obtenus durant les quatre tournois du Grand Chelem, les points gagnés pendant les tournois de la catégorie Premier Mandatory, ceux des deux meilleurs résultats parmi les tournois de la catégorie Premier 5 pour les joueuses membre du top 20 et les points obtenus au Masters (tournoi où les huit meilleures joueuses de la saison en cours s'affrontent).