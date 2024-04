Tournoi de Monte-Carlo 2024 : une question d'heures avant le forfait de Nadal, les dates

Le tournoi de Monte-Carlo 2024 lance une saison particulièrement longue sur terre battue.

Alors que l'Espagnol Rafael Nadal avait annoncé lors de son forfait à Indian Wells au début du mois de mars sa volonté d'être présent à Monte-Carlo pour le début de la saison de terre battue, la probabilité de voir l'Espagnol sur le Rocher s'amenuise de jour en jour. S'il figure toujours sur la liste des inscrits pour le tournoi qui commence ce samedi 6 avril, le recordman de victoires sur le rocher semble devoir de nouveau déclarer forfait. Alors qu'il n'a plus joué depuis le 5 janvier dernier à Brisbane, Nadal ne semble pas avoir réussi à être apte physiquement, comme il l'a expliqué il y a quelques jours au quotidien espagnol As. "Je n'essaye plus d'être optimiste ou négatif, mais d'y aller au jour le jour."

Premier grand rendez-vous de la tournée de terre battue européenne, Monte-Carlo devrait être également l'occasion pour le numéro un mondial Novak Djokovic de se relancer après un début de saison en demi-teinte. Eliminé en demi finale à l'Open d'Australie par Jannik Sinner, la tournée américaine s'est soldé par un simple 3e tour à Indian Wells et un forfait à Miami. Le Serbe n'est que 12e à la Race.

La traditionnelle tournée de terre battue débutera sur le rocher le 6 avril 2024. La finale se jouera le dimanche 14 avril 2024.

Créé en 1897, le tournoi de Monte-Carlo est une compétition historique de tennis. Depuis le début de l'Ere Open en 1968, voici la liste des vainqueurs du tournoi :