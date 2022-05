ALCARAZ - ZVEREV. Après s'être affronté en finale à Madrid, Carlos Alcaraz et Alexander Zverev s'affronte en quarts de finale de Roland-Garros.

Parce qu'il n'y a pas que Djokovic - Nadal, le premier quart de finale du tableau masculin offre également une affiche très alléchante entre le numéro 3 mondial Alexander Zverev et le numéro 6, Carlos Alcaraz. La dernière confrontation entre les deux hommes remonte à Madrid il y a quelques semaines avec l'éclatante victoire de l'Espagnol en deux manches. Avant la rencontre, les deux hommes n'ont pas vraiment échangé, mais ont plus parlé de l'éventuelle programmation de la rencontre. "Je suis certain que je vais jouer de nuit contre Alcaraz, parce que c'est certainement comme cela que cela va être programmé. Je me prépare psychologiquement à cela", avait expliqué l'Allemand.

De son côté Carlos Alcaraz trouvait ça injuste s'il jouait de nouveau en night session. "On va se dire les choses honnêtement : j'ai déjà joué deux fois de nuit. Je ne dis pas que ça me dérange de jouer de nuit mais j'ai moins de temps de récupération, tout se termine tard… Au mieux, tu finis à minuit. Mais ensuite, il faut rentrer, dîner, faire du physio, essayer de se reposer malgré toute l'adrénaline du match. C'est plus compliqué de récupérer. Être de nuit la troisième de fois de suite, ça me paraîtrait injuste".

À quelle heure débute Zverev - Alcaraz ?

Le début du match comptant pour les quarts de finale de Roland-Garros entre Carlos Alcaraz et Alexander Zverev est prévu en 3e rotation sur le Philippe Chatrier. Son heure de début pourrait être autour des 16h / 16h30.

Sur quelle chaîne suivre Zverev - Alcaraz ?

La rencontre entre Alcaraz et Zverev pour les quarts de finale de Roland-Garros sera à suivre en direct et en intégralité sur l'antenne de France 2.

Quels pronostics entre Zverev et Alcaraz ?