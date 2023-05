Tirage au sort Roland-Garros 2023 : heure, chaîne TV... Comment le suivre en direct ?

Premier grand rendez-vous de ce Roland Garros 2023 avec le tirage au sort des différents tableaux ce jeudi 25 mai.

Sans le tenant du titre Rafael Nadal, forfait pour le reste de la saison 2023, Roland-Garros cherche son nouveau roi et le tirage au sort réalisé ce mercredi 25 mai pourrait déjà donner une petite idée suivant la complexité des tableaux. L'enjeu principal de ce tirage sera de savoir dans quelle partie de tableau se trouvera le Serbe Novak Djokovic. Tête de série numéro 3 du côté de la Porte d'Auteuil, l'ancien numéro 1 mondial croisera en demi-finale soit le numéro 1 mondial et grand favori Carlos Alcaraz ou le Russe Daniil Medvedev, récent vainqueur du Masters 1000 à Rome et assez impressionnant depuis le début de la saison.

Chez les Français, aucun joueur ne sera tête de série pour ce tournoi de Roland Garros. Une déception, mais un résultat logique en raison de l'inconstance de la nouvelle génération. On suivra tout de même le premier adversaire des vétérans Richard Gasquet, Gaël Monfils, mais également celui de Benoit Paire qui a obtenu une wild card ou encore des jeunes prometteurs, Arthur Fils et Lucas Van Assche. Chez les femmes, Caroline Garcia, numéro 5 mondiale, espère être dans une bonne partie de tableau afin de passer le deuxième tour de Roland Garros, chose qu'elle n'a pas pu faire lors des deux précédentes éditions.

À quelle heure suivre le tirage ?

Le tirage au sort des tableaux principaux de Roland-Garros sera effectué à 14h au siège de la Fédération Française de tennis.

Sur quelle chaîne sera diffusée le tirage ?

Pour voir le tirage, moment très attendu par les joueurs, il faudra passer par la plateforme France.tvsport ou sur Amazon Prime, diffuseurs officiels des Internationaux de France.