DIRECT. Nadal - Ruud : suivez l'avant match de la finale

14:21 - Le dernier match de la carrière de Nadal ?

Avant ce Nadal - Ruud, les interrogations sont nombreuses autour de la fin de carrière de Rafael Nadal. Le Majorquin laisse planer le doute depuis le début du tournoi. Et ses douleurs récurrentes au pied gauche causées par le syndrome de Müller-Weiss, qui est une pathologie rare qui cause des douleurs au pied et qui est normalement incompatible avec le sport de haut niveau. Depuis 18 ans, l'Espagnol en est victime et a souvent serré les dents pour passer outre. À l'âge de 36 ans, le Majorquin pourrait dire stop. Une conférence de presse exceptionnelle après la finale aurait même été demandé par le numéro cinq mondial alors que Roger Federer aurait été aperçu à Paris et pourrait être présent alors que l'organisation du tournoi ne l'a pas invité.