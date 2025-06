Prize money Wimbledon 2025 : un nouveau record, tous les montants

Les dotations du tournoi de Wimbledon en 2025 atteignent un montant historique.

Et une nouvelle augmentation pour le tournoi londonien ! Après une augmentation en 2024 de 11,6 %, le Majeur enregistre une nouvelle augmentation en 2025 et va distribuer au total 53,5 millions de livres sterling. Les tournois de simple messieurs et dames sont comme toujours les mieux dotés, avec 3 millions de livres sterling pour les vainqueurs que ce soit pour les femmes et les hommes. Le gain pour une élimination au premier tour de Wimbledon passe quant à lui de 60 000 £ à 66 000, une sensible augmentation de 7%. Dans le détail, un joueur ou une joueuse s'inclinant au premier tour en simple gagnera 66 000£, soit environ 77 400€, en hausse de 10 % par rapport à 2024. Le vainqueur touchera également bien plus qu'à Roland-Garros où les vainqueurs, Coco Gauff et Carlos Alcaraz, ont remporté 2,55 millions d'euros chacun.

Dans la lignée de Roland-Garros, Wimbledon a également augmenté le prize money destiné aux qualifications du tournoi, avec une augmentation de 14,9 % par rapport à l'an passé pour grimper au total à 4,8 millions de livres (5,7 millions d'euros). La somme consacrée au tennis fauteuil dans le prize money à également augmenté de plus de 35,5 % atteignant pour la première fois le million de livres sterling ( 1,18 million d'euros).

En dix ans, et ce malgré la période Covid, la dotation du doyen des tournois du grand chelem a doublé, passant de 25 millions de livres en 2014 à 53,5 millions pour cette édition.

Quels sont les gains à Wimbledon ?

En livre sterling :

Vainqueur : 3 000 000

Finaliste : 1 520 000

Demi-finale : 775 000

Quart de finale : 400 000

Huitième de finale : 240 000

3e tour : 152 000

2e tour : 99 000

1er tour : 66 000

Pour les qualifications