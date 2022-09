"TENNIS. US Open 2022 : Swiatek empoche sans forcer la première manche, suivez la finale en direct"

Ons Jabeur ne renonce pas dans cette finale de l'US Open 2022 et sauve une balle de match.

Iga Swiatek repasse devant dans ce deuxième set de la deuxième manche de cette finale de l'US Open 2022. La Polonaise mène six jeux à cinq et remet la pression sur Ons Jabeur qui va servir pour rester dans la rencontre.

Iga Swaitek remporte un point assez fou après des choix étonnants d'Ons Jabeur. Elle se procure deux balles pour mener six jeux à cinq.

23:42 - Swiatek s'en sort et met la pression sur Jabeur

Après plus de huit minutes de bataille sur le jeu de service de Swiatek, la Polonaise s'en sort et est un petit jeu du gain de cet US Open 2022. Ons Jabeur va servir pour rester dans le match.