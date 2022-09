"US Open 2022 : Alcaraz en demi-finale après un match fou, les résultats"

US OPEN. Dans la nuit en France et jusqu'au petit matin, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner ont offert un match incroyable.

[Mis à jour le 8 septembre 2022 à 09h10] Un US Open new génération et ça fait du bien ! Sans Nadal, Djokovic et bien évidemment Roger Federer qu'on ne peut pas oublier, la jeune génération brille pour ce dernier Grand Chelem de l'année. Au terme d'un match incroyable, l'Espagnol Carlos Alacaraz s'est qualifié pour les demi-finales du tournoi après sa victoire en quart de finale face à l'Italien Sinner, en cinq sets (6-3,6-7,6-7,7-5,6-3). Il retrouvera l'Américain Tiafoe, tombeur de Rafael Nadal en huitième de finale et très solide face à Rublev ce mercredi 7 septembre pour atteindre sa première demi-finale en carrière.

Chez les femmes, la numéro 1 mondiale Iga Swiatek a tenu son rôle face à l'Américaine Pegula pour rejoindre le dernier carré de cet US Open. Elle affrontera la numéro 6 mondiale Sabalenka. Au programme ce jeudi 8 septembre, la première demi-finale des femmes avec la Française Caroline Garcia qui affronte la Tunisienne Ons Jabeur pour une qualification en finale.

Quels sont les scores et résultats de l'US Open 2022 ?

Durant la quinzaine de l'US Open (29 août - 11 septembre), tous les résultats des tableaux messieurs et dames seront à suivre en direct et en intégralité sur L'Internaute.com.

Résultats hommes

Résultats femmes

Court Arthur-Ashe

À partir de 18 heures, heure française

Karolina Pliskova (CZE/N°22) – Aryna Sabalenka (BEL/N°6)

Andrey Rublev (RUS/N°9) – Frances Tiafoe (USA/N°22)

À partir de 1 heure, heure française

Iga Swiatek (POL/N°1) – Jessica Pegula (USA/N°8)

Jannik Sinner (ITA/N°11) – Carlos Alcaraz (ESP/N°3)

Après l'Open d'Australie, Roland-Garros et Wimbledon, l'US Open est le dernier Grand Chelem calendaire de la saison. Les joueurs et joueuses ont débuté le tournoi le lundi 29 août et le termineront le dimanche 11 septembre à Flushing Meadows pour disputer l'US Open.

Sur quelle chaîne TV suivre l'US Open 2022 ?

Détenteur des droits TV de la majorité des tournois du circuit ATP y compris deux des quatre Grand Chelem (Open d'Australie et US Open), Eurosport diffuse l'US Open sur ses deux chaînes ainsi que ses canaux additionnels.

Quel est le palmarès de l'US Open ?

Voici le palmarès de l'US Open de ces quinze dernières années chez les hommes :