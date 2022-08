"US Open 2022 : Cornet se paye Raducanu, Nadal qualifié, programme et résultats"

US OPEN. Lors de la 2e journée de l'US Open, Alizé Cornet a réalisé l'exploit d'éliminer la tenante du titre, Emma Raducanu.

Alizé Cornet a réalisé l'un des exploits de ce début d'US Open. Opposée à la Britannique et tenante du titre Emma Raducanu, la Française s'est imposée avec la manière en deux sets sur le score de 6-3, 6-3. Dans les autres résultats de la journée dans le tableau féminin, la numéro 1 mondiale Iga Swiatek s'est également facilement qualifiée pour le 2e tour.

Chez les hommes, Rafael Nadal a laissé filer un set avant de s'imposer en quatre manches face à l'Australien Rinky Hijikata (4-6, 6-2, 6-3, 6-3) au premier tour de cet US Open. Une rencontre délicate pour le Majorquin. "Ce fut un match difficile. Dans le premier set, j'ai des opportunités que je ne saisis pas, puis j'ai un mauvais jeu de service, il fait le break. J'étais un peu nerveux. Un premier match à New York, trois ans après, en night session... c'est toujours excitant. J'ai su passer outre cela ensuite. J'ai mieux joué. Ce n'était pas parfait, mais je suis content. C'est mon deuxième match en cinquante jours, plus ou moins. D'une certaine façon, ce n'est pas non plus le jour pour jouer parfaitement. C'était un jour pour faire le job et c'est ce que j'ai fait."

Résultats hommes

Résultats femmes

Tableau hommes

1er tour

Medvedev (RUS, n°1) - Kozlov (USA)

Halys (FRA) - Rinderknech (FRA)

Shelton (USA, WC) - Q

Q - Basilashvili (GEO, n°31)

Kyrgios (AUS, n°23) - Kokkinakis (AUS)

Bonzi (FRA) - Humbert (FRA, WC)

Tabilo (CHI) - Majchrzak (POL)

Wolf (USA, WC) - Bautistas Agut (ESP, n°16)

Carreno Busta (ESP, n°12) - Thiem (AUT, WC)

Bublik (KAZ) - Gaston (FRA)

Garin (CHI) - Lehecka (RTC)

Krajinovic (SER) - De Minaur (AUS, n°18)

Khachanov (RUS, n°27) - Kudla (USA)

Molcan (SLQ) - Monteiro (BRE)

Draper (GBR) - Ruusuvuori (FIN)

Q - Auger-Aliassime (CAN, n°32)

Tsitsipas (GRE, n°4) - Q

Sonego (ITA) - Thompson (AUS)

Nishioka (JAP) - Davidovich Fokina (ESP)

Fucsovics (HON) - Cressy (USA, n°30)

Cerundolo (ARG, n°24) - Murray (GBR)

Millman (AUS) - Nava (USA, WC)

Etcheverry (ARG) - Andujar (ESP)

Dellien (BOL) - Berrettini (ITA, n°13)

Fritz (USA, n°10) - Q

Bedene (SLO) - Cachin (ARG)

Wawrinka (SUI) - Q

Q - Van de Zandschulp (PBS, n°21)

Paul (USA, n°29) - Zapata Miralles (ESP)

Korda (USA) - Q

Q - Van Rijthoven (PBS)

Edmund (GBR) - Ruud (NOR, n°5)

Hurkacz (POL, n°8) - Otte (ALL)

Querrey (USA, WC) - Ivashka (BIE)

Mannarino (FRA) - Q

Goffin (BEL) - Musetti (ITA, n°26)

Dimitrov (BUL, n°17) - Johnson (USA)

Nakashima (USA) - Q

Martinez (ESP) - Q

Altmaier (ALL) - Sinner (ITA, n°11)

Cilic (CRO, n°15) - Q

Q - Ramos-Vinolas (ESP)

Duckworth (AUS) - O'Connell (AUS)

Vesely (RTC) - Evans (GBR, n°20)

Coric (CRO, n°25) - Q

Brooksby (USA) - Lajovic (SER)

Griekspoor (PBS) - Coria (ARG)

Baez (ARG) - Alcaraz (ESP, n°3)

Norrie (GBR, n°7) - Paire (FRA)

Sousa (POR) - McDonald (USA)

Isner (USA) - Q

Gojowczyk (ALL) - Rune (DAN, n°28)

Shapovalov (CAN, n°19) - Huesler (SUI)

Munar (ESP) - Carballes Baena (ESP)

Q - Kwon (CdS)

Djere (SER) - Rublev (RUS, n°9)

Schwartzman (ARG, n°14) - Sock (USA)

Popyrin (AUS) - Tseng (TAI)

Kubler (AUS) - Ymer (SUE)

Giron (USA) - Tiafoe (USA, n°22)

Kecmanovic (SER, n°32) - Tien (USA, WC)

Daniel (JAP) - Gasquet (FRA)

Fognini (ITA) - Karatsev (RUS)

Hijikata (AUS, WC) - Nadal (ESP, n°2)

Tableau femmes

1er tour

Swiatek (POL, n°1) - Paolini (ITA)

Minnen (BEL) - Stephens (USA)

Davis (USA) - Bronzetti (ITA)

Stearns (USA, WC) - Alexandrova (RUS, n°28)

Anisimova (USA, n°24) - Putintseva (KAZ)

Kenin (USA, WC) - Niemeier (ALL)

Liu (USA) - Potapova (RUS)

Zheng (CHN) - Ostapenko (LET, n°16)

Muguruza (ESP, n°9) - Tauson (DAN)

Q - Wang (CHN)

Pera (USA) - Kalinina (RUS)

Q - Kvitova (RTC, n°21)

Mertens (BEL, n°32) - Begu (ROU)

Q - Fourlis (AUS, WC)

Q - Sasnovich (BIE)

Q - Pegula (USA, n°8)

Badosa (ESP, n°4) - Tsurenko (UKR)

Gracheva (RUS) - Martic (CRO)

Sherif (EGY) - Kostyuk (UKR)

Q - Azarenka (BIE, n°26)

Pliskova (RTC, n°22) - Linette (POL)

Bouzkova (RTC) - Q

Siegemund (ALL) - Cirstea (ROU)

Petkovic (ALL) - Bencic (SUI, n°13)

Raducanu (GBR, n°11) - Cornet (FRA)

Townsend (USA) - Siniakova (RTC)

Juvan (SLO) - Q

Osaka (JAP) - Collins (USA, n°19)

Rybakina (KAZ, n°25) - Q

Van Uytvanck (BEL) - V.Williams (USA, WC)

Kanepi (EST) - Martincova (RTC)

Q - Sabalenka (BIE, n°6)

Halep (ROU, n°7) - Q

Frech (POL) - Marino (CAN)

Podoroska (ARG) - Schmiedlova (SLQ)

Zhang (CHN) - Teichmann (SUI, n°30)

Keys (USA, n°20) - Yastremska (UKR)

Giorgi (ITA) - Bondar (HON)

Ruse (ROU) - Saville (AUS)

Q - Gauff (USA, n°12)

Haddad Maia (BRE, n°15) - Konjuh (CRO)

Tan (FRA, WC) - Andreescu (CAN)

Peterson (SUE) - Kalinskaya (RUS)

Q - Garcia (FRA, n°17)

Riske-Amritraj (USA, n°29) - Yu (USA, WC)

Li (USA) - Osorio Serrano (COL)

Parry (FRA) - Wang (CHN)

Maria (ALL) - Sakkari (GRE, n°3)

Jabeur (TUN, n°5) - Brengle (USA)

Mandlik (USA, WC) - Zidansek (SLO)

Q - Sorribes Tormo (ESP)

Rus (PBS) - Rogers (USA, n°31)

Kudermetova (RUS, n°18) - Vekic (CRO)

Vandeweghe (USA) - Zanevska (BEL)

Parrizas-Diaz (ESP) - Galfi (HON)

Dart (GBR) - Kasatkina (RUS, n°10)

Fernandez (CAN, n°14) - Dodin (FRA)

Q - Samsonova (RUS)

Q - Krunic (SER)

Q - Krejcikova (RTC, n°23)

Trevisan (ITA, n°27) - Rodina (RUS)

Muchova (RTC) - Tomljanovic (AUS)

Kovinic (MNO) - S.Williams (USA)

Cristian (ROU) - Kontaveit (EST)

Après l'Open d'Australie, Roland-Garros et Wimbledon, l'US Open est le dernier Grand Chelem calendaire de la saison. Les joueurs et joueuses ont débuté le tournoi le lundi 29 août et le termineront le dimanche 11 septembre à Flushing Meadows pour disputer l'US Open.

Sur quelle chaîne TV suivre l'US Open 2022 ?

Détenteur des droits TV de la majorité des tournois du circuit ATP y compris deux des quatre Grand Chelem (Open d'Australie et US Open), Eurosport diffuse l'US Open sur ses deux chaînes ainsi que ses canaux additionnels.

Quel est le palmarès de l'US Open ?

Voici le palmarès de l'US Open de ces quinze dernières années chez les hommes :