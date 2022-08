US Open 2022 : Djokovic forfait ! Dates, tableaux... Les infos

US OPEN. Vainqueur de Wimbledon, Novak Djokovic ne pourra pas participer au dernier tournoi du Grand Chelem de l'année.

Pas de Djokovic en Amérique. Sur les réseaux sociaux ce jeudi 25 août, le Serbe a annoncé qu'il ne pourrait pas défendre ses chances pour le dernier tournoi du Grand Chelem. L'ancien numéro 1 mondial, pas vacciné contre le Covid, est interdit de territoire. "Malheureusement, je ne pourrai pas me rendre à New York cette fois pour l'US Open. Merci pour vos messages d'amour et de soutien. Bonne chance à mes amis joueurs ! Je vais garder la forme et l'esprit positif et attendre une occasion de concourir à nouveau. A bientôt monde du tennis !"

Dernier Grand Chelem de la saison, l'US Open 2022 aura lieu du 29 août au 11 septembre. Qui succèdera à Daniil Medvedev et Emma Raducanu ? Le Russe et la Britannique vont défendre leur titre en simple l'an dernier. Si dans le tableau dames, la n°1 mondiale Iga Swiatek va tenter de faire mieux qu'un huitième de finale et remporter son troisième Grand Chelem, la Tunisienne Ons Jabeur compte bien décrocher son premier titre aussi prestigieux après sa finale perdue à Wimbledon face à la Kazakh Elena Rybakina. La Français Caroline Garcia, vainqueur de son premier Masters 1000 depuis 5 ans, est l'une des outsiders du tournoi.

Après l'Open d'Australie, Roland-Garros et Wimbledon, l'US Open est le dernier Grand Chelem calendaire de la saison. En 2022, les joueurs et joueuses auront rendez-vous du lundi 29 août au dimanche 11 septembre à Flushing Meadows pour disputer l'US Open.

Sur quelle chaîne TV suivre l'US Open 2022 ?

Détenteur des droits TV de la majorité des tournois du circuit ATP y compris deux des quatre Grand Chelem (Open d'Australie et US Open), Eurosport diffusera l'US Open sur ses deux chaînes ainsi que ses canaux additionnels.

Quels sont les résultats de l'US Open 2022 ?

Durant la quinzaine de l'US Open (29 août - 11 septembre), tous les résultats des tableaux messieurs et dames seront à suivre en direct et en intégralité sur L'Internaute.com.

Novak Djokovic à l'US Open 2022

Vainqueur de Wimbledon en 2022, Novak Djokovic ne sait pas encore s'il pourra disputer l'US Open cette saison du 29 août au 11 septembre. Après avoir manqué l'Open d'Australie en début de saison à cause d'une non-vaccination contre la Covid-19, l'histoire va se répéter pour le 7e mondial. En effet, les règles gouvernementales aux Etats-Unis l'empêche d'entrer dans le pays et donc de disputer l'US Open (29 août - 11 septembre). Certaines personnalités du tennis ont déjà plaidé la cause de "Djoko" comme John McEnroe sur ESPN : "Les politiciens interfèrent beaucoup trop ! C'était déjà le cas en Australie; Laissez ce gars entrer aux Etats-Unis et jouer l'US Open. Come on ! Tout cela est ridicule."

Sénateur du Texas, Drew Springer s'est exprimé au sujet de l'interdiction de Novak Djokovic d'entrer sur le territoire américain et disputer l'US Open. Il en a profité pour pointer du doigt certains dysfonctionnements de la politique de Joe Biden, le président des États-Unis d'Amérique : "Biden interdit à Djokovic de venir aux États‐Unis pour jouer à l'US Open, mais d'autre part, autorise des millions d'immigrants illégaux non vaccinés en provenance du Mexique à traverser la frontière. Je pose la question : Qu'est‐ce qu'une personne non‐vaccinée de plus ?"

Quel est le palmarès de l'US Open ?

Voici le palmarès de l'US Open de ces quinze dernières années chez les hommes :