"US Open 2022 : Garcia en demi-finale ! Les résultats"

US OPEN. Dans une ambiance totalement acquise à la cause de Coco Gauff, la Française s'est qualifiée pour les demi-finales.

[Mis à jour le 7 septembre 2022 à 06h51] Jusqu'ou s'arrêtera Caroline Garcia ? Dans la nuit de mardi à mercredi, la Française s'est qualifiée pour les demi-finales de l'US Open en éliminant l'Américaine Coco Gauff en deux manches, 6-3, 6-4. C'est la première fois que la tête de série n°17 atteint un dernier carré de Grand Chelem. Impressionnante depuis cet été avec sa victoire à Cincinatti, la Français n'a toujours pas perdu le moindre set et espère aller au bout.

"Je suis très contente de la victoire, d'être en demi-finales. C'était un match très intense. Chaque point, chaque jeu était très dur. L'atmosphère était très américaine avec beaucoup d'énergie sur le court. Je suis très heureuse de ma performance, d'avoir réussi à gérer mes émotions. J'ai été capable de jouer mon jeu et c'est très important pour moi. Le chemin est vraiment clair désormais et j'essaie de le suivre" a-t-elle expliqué en conférence de presse.

Après l'Open d'Australie, Roland-Garros et Wimbledon, l'US Open est le dernier Grand Chelem calendaire de la saison. Les joueurs et joueuses ont débuté le tournoi le lundi 29 août et le termineront le dimanche 11 septembre à Flushing Meadows pour disputer l'US Open.

Sur quelle chaîne TV suivre l'US Open 2022 ?

Détenteur des droits TV de la majorité des tournois du circuit ATP y compris deux des quatre Grand Chelem (Open d'Australie et US Open), Eurosport diffuse l'US Open sur ses deux chaînes ainsi que ses canaux additionnels.

Quel est le palmarès de l'US Open ?

