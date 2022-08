"US Open 2022 : Garcia, Medvedev, Williams... Scores et résultats en direct"

US OPEN. C'est parti pour le 4e tournoi du Grand Chelem de l'année. Caroline Garcia ou encore Daniil Medvedev ouvrent le bal.

L'US Open débute officiellement ce lundi 29 août avec un alléchant programme pour le 1er tour. Chez les hommes, on suivra les débuts du numéro 1 mondial Daniil Medvedev qui sera opposé à un Américain, Kozlov. Parmi les têtes de séries, on assistera également au début de Casper Ruud, finaliste du dernier Roland-Garros ou encore Félix Auger-Aliassime. Stan Wawrinka ou encore Andy Murray seront également sur le court.

Chez les femmes, si l'attraction se nomme Serena Williams, en France on suivra surtout le parcours de Caroline Garcia. Vainqueur du Masters 1000 de Cincinnati, la Française a de l'ambition et sait qu'elle est l'une des favorites de cet US Open. "Ces derniers jours, j'ai vu les choses différemment. Les sollicitations, on sait qu'elles vont venir. Il faut les gérer, avoir quelqu'un qui fait le filtre et ne te donne que le plus important. Le but, c'est que cet élan reste super positif, que l'énergie qu'on a eue ces derniers temps et le lâcher-prise soient toujours là parce que c'est comme ça que ça marche."

Résultats hommes

Résultats femmes

Tableau hommes

1er tour

Medvedev (RUS, n°1) - Kozlov (USA)

Halys (FRA) - Rinderknech (FRA)

Shelton (USA, WC) - Q

Q - Basilashvili (GEO, n°31)

Kyrgios (AUS, n°23) - Kokkinakis (AUS)

Bonzi (FRA) - Humbert (FRA, WC)

Tabilo (CHI) - Majchrzak (POL)

Wolf (USA, WC) - Bautistas Agut (ESP, n°16)

Carreno Busta (ESP, n°12) - Thiem (AUT, WC)

Bublik (KAZ) - Gaston (FRA)

Garin (CHI) - Lehecka (RTC)

Krajinovic (SER) - De Minaur (AUS, n°18)

Khachanov (RUS, n°27) - Kudla (USA)

Molcan (SLQ) - Monteiro (BRE)

Draper (GBR) - Ruusuvuori (FIN)

Q - Auger-Aliassime (CAN, n°32)

Tsitsipas (GRE, n°4) - Q

Sonego (ITA) - Thompson (AUS)

Nishioka (JAP) - Davidovich Fokina (ESP)

Fucsovics (HON) - Cressy (USA, n°30)

Cerundolo (ARG, n°24) - Murray (GBR)

Millman (AUS) - Nava (USA, WC)

Etcheverry (ARG) - Andujar (ESP)

Dellien (BOL) - Berrettini (ITA, n°13)

Fritz (USA, n°10) - Q

Bedene (SLO) - Cachin (ARG)

Wawrinka (SUI) - Q

Q - Van de Zandschulp (PBS, n°21)

Paul (USA, n°29) - Zapata Miralles (ESP)

Korda (USA) - Q

Q - Van Rijthoven (PBS)

Edmund (GBR) - Ruud (NOR, n°5)

Hurkacz (POL, n°8) - Otte (ALL)

Querrey (USA, WC) - Ivashka (BIE)

Mannarino (FRA) - Q

Goffin (BEL) - Musetti (ITA, n°26)

Dimitrov (BUL, n°17) - Johnson (USA)

Nakashima (USA) - Q

Martinez (ESP) - Q

Altmaier (ALL) - Sinner (ITA, n°11)

Cilic (CRO, n°15) - Q

Q - Ramos-Vinolas (ESP)

Duckworth (AUS) - O'Connell (AUS)

Vesely (RTC) - Evans (GBR, n°20)

Coric (CRO, n°25) - Q

Brooksby (USA) - Lajovic (SER)

Griekspoor (PBS) - Coria (ARG)

Baez (ARG) - Alcaraz (ESP, n°3)

Norrie (GBR, n°7) - Paire (FRA)

Sousa (POR) - McDonald (USA)

Isner (USA) - Q

Gojowczyk (ALL) - Rune (DAN, n°28)

Shapovalov (CAN, n°19) - Huesler (SUI)

Munar (ESP) - Carballes Baena (ESP)

Q - Kwon (CdS)

Djere (SER) - Rublev (RUS, n°9)

Schwartzman (ARG, n°14) - Sock (USA)

Popyrin (AUS) - Tseng (TAI)

Kubler (AUS) - Ymer (SUE)

Giron (USA) - Tiafoe (USA, n°22)

Kecmanovic (SER, n°32) - Tien (USA, WC)

Daniel (JAP) - Gasquet (FRA)

Fognini (ITA) - Karatsev (RUS)

Hijikata (AUS, WC) - Nadal (ESP, n°2)

Tableau femmes

1er tour

Swiatek (POL, n°1) - Paolini (ITA)

Minnen (BEL) - Stephens (USA)

Davis (USA) - Bronzetti (ITA)

Stearns (USA, WC) - Alexandrova (RUS, n°28)

Anisimova (USA, n°24) - Putintseva (KAZ)

Kenin (USA, WC) - Niemeier (ALL)

Liu (USA) - Potapova (RUS)

Zheng (CHN) - Ostapenko (LET, n°16)

Muguruza (ESP, n°9) - Tauson (DAN)

Q - Wang (CHN)

Pera (USA) - Kalinina (RUS)

Q - Kvitova (RTC, n°21)

Mertens (BEL, n°32) - Begu (ROU)

Q - Fourlis (AUS, WC)

Q - Sasnovich (BIE)

Q - Pegula (USA, n°8)

Badosa (ESP, n°4) - Tsurenko (UKR)

Gracheva (RUS) - Martic (CRO)

Sherif (EGY) - Kostyuk (UKR)

Q - Azarenka (BIE, n°26)

Pliskova (RTC, n°22) - Linette (POL)

Bouzkova (RTC) - Q

Siegemund (ALL) - Cirstea (ROU)

Petkovic (ALL) - Bencic (SUI, n°13)

Raducanu (GBR, n°11) - Cornet (FRA)

Townsend (USA) - Siniakova (RTC)

Juvan (SLO) - Q

Osaka (JAP) - Collins (USA, n°19)

Rybakina (KAZ, n°25) - Q

Van Uytvanck (BEL) - V.Williams (USA, WC)

Kanepi (EST) - Martincova (RTC)

Q - Sabalenka (BIE, n°6)

Halep (ROU, n°7) - Q

Frech (POL) - Marino (CAN)

Podoroska (ARG) - Schmiedlova (SLQ)

Zhang (CHN) - Teichmann (SUI, n°30)

Keys (USA, n°20) - Yastremska (UKR)

Giorgi (ITA) - Bondar (HON)

Ruse (ROU) - Saville (AUS)

Q - Gauff (USA, n°12)

Haddad Maia (BRE, n°15) - Konjuh (CRO)

Tan (FRA, WC) - Andreescu (CAN)

Peterson (SUE) - Kalinskaya (RUS)

Q - Garcia (FRA, n°17)

Riske-Amritraj (USA, n°29) - Yu (USA, WC)

Li (USA) - Osorio Serrano (COL)

Parry (FRA) - Wang (CHN)

Maria (ALL) - Sakkari (GRE, n°3)

Jabeur (TUN, n°5) - Brengle (USA)

Mandlik (USA, WC) - Zidansek (SLO)

Q - Sorribes Tormo (ESP)

Rus (PBS) - Rogers (USA, n°31)

Kudermetova (RUS, n°18) - Vekic (CRO)

Vandeweghe (USA) - Zanevska (BEL)

Parrizas-Diaz (ESP) - Galfi (HON)

Dart (GBR) - Kasatkina (RUS, n°10)

Fernandez (CAN, n°14) - Dodin (FRA)

Q - Samsonova (RUS)

Q - Krunic (SER)

Q - Krejcikova (RTC, n°23)

Trevisan (ITA, n°27) - Rodina (RUS)

Muchova (RTC) - Tomljanovic (AUS)

Kovinic (MNO) - S.Williams (USA)

Cristian (ROU) - Kontaveit (EST)

Après l'Open d'Australie, Roland-Garros et Wimbledon, l'US Open est le dernier Grand Chelem calendaire de la saison. Les joueurs et joueuses ont débuté le tournoi le lundi 29 août et le termineront le dimanche 11 septembre à Flushing Meadows pour disputer l'US Open.

Sur quelle chaîne TV suivre l'US Open 2022 ?

Détenteur des droits TV de la majorité des tournois du circuit ATP y compris deux des quatre Grand Chelem (Open d'Australie et US Open), Eurosport diffuse l'US Open sur ses deux chaînes ainsi que ses canaux additionnels.

Quel est le palmarès de l'US Open ?

Voici le palmarès de l'US Open de ces quinze dernières années chez les hommes :